«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России

Такая ситуация везде Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

По всей России последние недели водители стоят в километровых пробках у АЗС. Особо сложная ситуация на юге страны. К примеру, в Краснодаре не работает половина заправок, но краевые власти уверяют: это не дефицит бензина, а «искусственный ажиотаж». Труднее всего в городе найти АИ-95. Как рассказал редакции 93.RU читатель Алексей, он охотился за ним несколько дней. Далее — от первого лица.

Пока власти говорят, что люди сами виноваты в дефиците бензина, есть факт — заправиться в городе-миллионнике сейчас проблематично, если говорить мягко. Нужно пройти немало испытаний: от ранних подъемов и поиска работающей АЗС до смирения с тем фактом, что тебе всё равно придется стоять в пробке.

До последнего я не реагировал на нагнетающий инфошум о дефиците бензина. Но вот настал момент, когда у меня осталось одно деление, а машина мне нужна ежедневно по работе. Почитав о громадных очередях в Краснодаре, поехал в Адыгею. Я как раз недалеко живу. По пути было три заправки. В итоге на двух из них — «Газпромнефти» и «Лукойле» — стояли конусы, бензина не было. На другой АЗС «Газпромнефти» мне сказали, что топливо привозят в 7 утра, а к 10 его уже нет.

Вечером стоять в огромных пробках не хотелось, поэтому решил сделать вторую вылазку уже около 3 часов ночи. В это время, как я думал, очередей огромных не будет. Но не тут-то было. Поехал на «Роснефть», стоят конусы, никого не заправляют, а очередь из машин при этом есть. Вероятно, ожидался приезд бензовоза, а это на полтора часа обычно. На «Лукойле» тоже стояли конусы, сотрудник АЗС сказал мне, что бензин будет только в 5 утра.

В итоге я вернулся ни с чем. Утром понял, что деваться некуда, надо стоять в пробке, пока 95-й вообще есть.

Пробка у «Лукойла» в Новой Адыгее Источник: 93.RU

Поэтому я снова поехал на «Роснефть». Пробка растянулась на километр точно, если не больше. Особо наглые вставали во второй ряд, но я на себе проклятий от других водителей ощущать не хотел, поэтому поехал и встал последним. Моя очередь пришла только спустя 1 час и 10 минут. Жена при этом сразу, как приехали, пошла вперед спросить, сколько кто стоит. Водители говорили о 50 минутах в среднем. Особо наглые заезжали на АЗС «против шерсти» — не с заезда, а с выезда, и вставали к колонке. Таким особо умным личностям отдельный привет.

Часовая пробка на АЗС Источник: 93.RU

Заправщик к слову сказал, что на этой «Роснефти» всегда есть бензин, потому что АЗС находится прямо у офиса компании. Такая же история с «Лукойлом».

На «Роснефти» максимум — это 30 литров. Мне хватит на неделю. Уже морально готовлюсь к новому «забегу».

Так что заправиться можно, но хватит ли у вас терпения объезжать город, стоять в очередях? Думайте сами. Хотя у многих и выбора-то нет. Зато власти в очередной раз скажут, как всё штатно, пока мы будем проезжать мимо неработающих АЗС.

читатель 93.RU

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