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Политика Умер сенатор США и известный противник России Линдси Грэм*

Умер сенатор США и известный противник России Линдси Грэм*

Политик известен своими категоричными высказываниями

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Политик последовательно выступал против России | Источник: AP Photo / Andrew HarnikПолитик последовательно выступал против России | Источник: AP Photo / Andrew Harnik

Политик последовательно выступал против России

Источник:

AP Photo / Andrew Harnik

Ушёл их жизни сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (Внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом сообщил офис политика на странице Грэма* в соцсети X.

«Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни», — сообщает офис политика.

По информации телеканала NBC, незадолго до смерти в дом сенатора вызывали скорую помощь — у него подозревали сердечный приступ. 9 июля Линдси Грэму* исполнился 71 год.

Политик был известен своей жёсткой внешнеполитической позицией. Он выступал за введение санкций против России, а также занимал воинственную позицию в отношении Ирана и Китая.

В апреле 2025 года он вместе с Ричардом Блюменталем представил инициативу о «первичных и вторичных санкциях». Суть в том, чтобы дать президенту инструмент для давления: вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ, уран и другие товары.

В июле 2026 года группа сенаторов во главе с Грэмом объявила, что согласовала с администрацией Дональда Трампа обновлённую версию этого законопроекта. При этом сам по себе принятый закон не запускает санкции автоматически, он лишь даёт президенту право ввести их по своему усмотрению.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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