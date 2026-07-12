На чемпионате мира по футболу определились все полуфиналисты

Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу определились все полуфинальные пары. Борьбу за трофей в Северной Америке продолжают четыре команды. Рассказываем, где и когда будут проведены матчи.

Источник: Fifa.com

14 июля в 22:00 (здесь и далее по московскому времени) в Далласе начнется матч, в котором сойдутся команды Франции и Испании. Французы вышли в полуфинал мундиаля в третий раз подряд. Испанцы до этой стадии не добирались с 2010 года — тогда они стали чемпионами.

15 июля в 22:00 в Атланте сойдутся сборные Англии и Аргентины. Англичане мечтают о победе на чемпионате мира с 1966 года, но никак не могут повторить успех турнира, который проходил у них дома. Аргентинцы — действующие чемпионы мира, но в плей-офф показывают не очень уверенную игру — они испытывали проблемы на каждой стадии.