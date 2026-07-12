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Педальный «Москвич», автобус с игрушками и телевизор Гагарина: 50+ фото из уличного музея СССР — они возвращают в детство

Механик-энтузиаст превратил крошечный хутор в удивительную ретровыставку

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Житель небольшого хутора под Оренбургом Сергей Лагунов превратил двор дома в музей СССР | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваЖитель небольшого хутора под Оренбургом Сергей Лагунов превратил двор дома в музей СССР | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Житель небольшого хутора под Оренбургом Сергей Лагунов превратил двор дома в музей СССР

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

О представительской 24-й «Волге» (ГАЗ-2410) 40-летний Сергей Лагунов мечтал с самого детства. Но в советские годы купить такой транспорт было не так-то просто. Им удалось обзавестись только в 30 лет. А потом еще двумя другими «Волгами», «Москвичами», «Победой» и даже немецким «Робуром». Со временем число четырехколесных (и не только) экспонатов перевалило за два десятка. Все они теперь — часть частного музея советской техники и игрушек. Себя коллекционер в шутку называет «Автоплюшкин» и говорит, что самым лучшим его решением было променять квартиру в Оренбурге на дом в небольшом хуторе Медовке, в котором живет всего 57 человек, где он и развернул экспозицию. Подробнее об автомузее — в материале 56.RU.

Всё возможно — но только по большой любви

Сергей Лагунов — о своей коллекции

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

—  Вся моя большая коллекция из автомобилей началась именно с ГАЗ-2410 1991 года выпуска. Это была детская мечта. И уже женатым купил этот автомобиль. Его первым владельцем был председатель колхоза. Потом машина переходила по родственникам. В общем, была в одной семье. Теперь это наш автомобиль, с которым связаны даты и традиции. Это выезд на 9 Мая, День города, День поселка и все мероприятия, на которые нас зовут. В этой «Волге» у меня всегда имеются перевозные экспонаты. Это детский педальный автомобиль «Москвич», коллекционные машинки из Сызрани. Это педальный автомобиль, переделанный под бензиновый с двигателем от триммера, и советские игрушки в коробках. Очень много историй спрятано в багажнике, — рассказывает Сергей о своей коллекции.

Наверняка уже стало понятно, что Сергей буквально одержим своим делом. Да и мы сами в этом убедились сразу же, как только приехали к нему домой. Журналиста 56.RU коллекционер встретил в рабочей одежде и с инструментами в руках. После рукопожатия он сразу же объяснился, что о нашей встрече не забыл, но так увлекся ремонтом «Рафика» (РАФ-2203 «Латвия»), что не успел переодеться в чистое.

Вот таким РАФом сейчас занимается Сергей | Источник: портал КОЛЁСА.РУВот таким РАФом сейчас занимается Сергей | Источник: портал КОЛЁСА.РУ

Вот таким РАФом сейчас занимается Сергей

Источник:

портал КОЛЁСА.РУ

На время ремонта микроавтобус спрятан от посторонних глаз (он за мотороллером), и лишний раз его из гаража не выгоняют | Источник: Николай Сальников / 56.RUНа время ремонта микроавтобус спрятан от посторонних глаз (он за мотороллером), и лишний раз его из гаража не выгоняют | Источник: Николай Сальников / 56.RU

На время ремонта микроавтобус спрятан от посторонних глаз (он за мотороллером), и лишний раз его из гаража не выгоняют

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Сергей переделал сиденья | Источник: Николай Сальников / 56.RUСергей переделал сиденья | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сергей переделал сиденья

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

«Поколдовал» с откидным столом | Источник: Николай Сальников / 56.RU«Поколдовал» с откидным столом | Источник: Николай Сальников / 56.RU

«Поколдовал» с откидным столом

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

И хочет сделать рядом с водительским креслом зону с кухней | Источник: Николай Сальников / 56.RUИ хочет сделать рядом с водительским креслом зону с кухней | Источник: Николай Сальников / 56.RU

И хочет сделать рядом с водительским креслом зону с кухней

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Латышский микроавтобус, на котором в аэропорту Оренбурга в свое время возили VIP-гостей, Сергею достался от знакомого пенсионера — в качестве платы за самодельный трактор. Бывший владелец вообще-то не планировал расставаться с раритетом — стоял он себе в гараже, ржавел да пыль собирал. Покупатели за необычным транспортом в очереди не стояли. Да и кому он нужен, ведь найти запчасти на такой экземпляр — задача не из простых. И если бы не Лагунов, то, скорее всего, так бы и «грустил» стальной конь за бетонными стенами. Но коллекционер, как только увидел будущий экспонат, сразу же предложил забрать его вместо денег. Старик согласился: и кошелек целым остался, и место в гараже освободилось.

Началось всё вот с этой «Волги» | Источник: Николай Сальников / 56.RUНачалось всё вот с этой «Волги» | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Началось всё вот с этой «Волги»

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

В салоне машины&nbsp;— тоже коллекция | Источник: Николай Сальников / 56.RUВ салоне машины&nbsp;— тоже коллекция | Источник: Николай Сальников / 56.RU

В салоне машины — тоже коллекция

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А в салоне&nbsp;— советские часы | Источник: Николай Сальников / 56.RUА в салоне&nbsp;— советские часы | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в салоне — советские часы

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Салон внутри как новый | Источник: Николай Сальников / 56.RUСалон внутри как новый | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Салон внутри как новый

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Этот автомобиль часто можно встретить на выездных экскурсиях Сергея | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваЭтот автомобиль часто можно встретить на выездных экскурсиях Сергея | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Этот автомобиль часто можно встретить на выездных экскурсиях Сергея

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

А рядом с «Волгой» начинается коллекция советских игрушек | Источник: Николай Сальников / 56.RUА рядом с «Волгой» начинается коллекция советских игрушек | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А рядом с «Волгой» начинается коллекция советских игрушек

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Она занимает целый шкаф | Источник: Николай Сальников / 56.RUОна занимает целый шкаф | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Она занимает целый шкаф

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

С гаража, где стоит первая «Волга», нередко начинаются экскурсии | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваС гаража, где стоит первая «Волга», нередко начинаются экскурсии | Источник: соцсети Сергея Лагунова

С гаража, где стоит первая «Волга», нередко начинаются экскурсии

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

В умелых руках Сергея аппарат потихоньку превращается в дом на колесах. Он уже поменял там сиденья, сделал небольшой откидной столик и думает обустроить кухню с плиткой. Пока главная проблема машины спрятана внутри. Техника старая, и оттого капризная: то одно сломается, то другое. Но Лагунов не сдается — тратит почти всё свободное время на то, чтобы вернуть железного друга к жизни. И верит, что рано или поздно отправится на нем с женой и тремя дочками (ради которых и затеял эту авантюру) на пикник.

Сейчас коллекция автомобилей насчитывает два десятка экспонатов | Источник: Николай Сальников / 56.RUСейчас коллекция автомобилей насчитывает два десятка экспонатов | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сейчас коллекция автомобилей насчитывает два десятка экспонатов

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Есть и двухколесная техника | Источник: Николай Сальников / 56.RUЕсть и двухколесная техника | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Есть и двухколесная техника

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Многие из мотоциклов на ходу | Источник: Николай Сальников / 56.RUМногие из мотоциклов на ходу | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Многие из мотоциклов на ходу

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Как и автомобили | Источник: Николай Сальников / 56.RUКак и автомобили | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Как и автомобили

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Антураж выставки

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А в автобусе&nbsp;— еще одна выставка | Источник: Николай Сальников / 56.RUА в автобусе&nbsp;— еще одна выставка | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в автобусе — еще одна выставка

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Впрочем, и остальные машины, кажется, для Сергея уже часть семьи. Какие-то он просто находил на сайтах объявлений. А за какие-то приходилось бороться. Вот, например, вторую свою «Волгу» он буквально спас из лап смерти. Прежние хозяева хотели сдать советский седан на металл. А Лагунов выкупил его и снова поставил на колеса: поколдуй немного — и заведется «с полпинка». Машину мужчина в шутку называет Белым Бимом — в честь пса из фильма «Белый Бим Черное Ухо» (6+). Ведь автомобиль, как и хвостатый, в какой-то момент оказался никому не нужен.

Ради этой «Победы» Сергей купил еще две такие же машины | Источник: Николай Сальников / 56.RUРади этой «Победы» Сергей купил еще две такие же машины | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Ради этой «Победы» Сергей купил еще две такие же машины

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А эту «Волгу» прозвал Белым Бимом за непростую судьбу | Источник: Николай Сальников / 56.RUА эту «Волгу» прозвал Белым Бимом за непростую судьбу | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А эту «Волгу» прозвал Белым Бимом за непростую судьбу

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Большой технике тоже есть место на выставке | Источник: Николай Сальников / 56.RUБольшой технике тоже есть место на выставке | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Большой технике тоже есть место на выставке

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

И даже светофору | Источник: Николай Сальников / 56.RUИ даже светофору | Источник: Николай Сальников / 56.RU

И даже светофору

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

И если пес до хеппи-энда не дожил, то «волжанка», как вы уже поняли, лучшую жизнь увидела. Как, например, и раритетная «Победа» 1949 года. Шутка ли, ради ее восстановления мужчина купил еще два таких же авто. В общем, если перечислять историю каждой из двух десятков машин, то наберется, наверное, книга не на одну сотню страниц.

Сергей может пожертвовать оригинальными запчастями двигателя. Но в салоне всё должно быть как родное | Источник: Николай Сальников / 56.RUСергей может пожертвовать оригинальными запчастями двигателя. Но в салоне всё должно быть как родное | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сергей может пожертвовать оригинальными запчастями двигателя. Но в салоне всё должно быть как родное

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Хотя иногда есть соблазн установить, например, мигалку | Источник: Николай Сальников / 56.RUХотя иногда есть соблазн установить, например, мигалку | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Хотя иногда есть соблазн установить, например, мигалку

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Даже книги в салоне машин исключительно советские | Источник: Николай Сальников / 56.RUДаже книги в салоне машин исключительно советские | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Даже книги в салоне машин исключительно советские

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Сервисная книжка&nbsp;— только оригинальная | Источник: Николай Сальников / 56.RUСервисная книжка&nbsp;— только оригинальная | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сервисная книжка — только оригинальная

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Чем старше мелочь, тем лучше | Источник: Николай Сальников / 56.RUЧем старше мелочь, тем лучше | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Чем старше мелочь, тем лучше

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

— Я не стараюсь, чтобы детали двигателя были полностью оригинальными, это со многими машинами и тяжело, и накладно, ведь не все запчасти уже выпускают, и их можно сделать только на заказ. А я обычный колеровщик со скромной зарплатой, и такие траты позволить себе не могу. Но внешнее соответствие — кузов и салон — это обязательно. И это тоже не всегда дешево. Поэтому и беру подработки — что-то починить или смастерить. Вкладываю доходы с шабашек в технику. Делаю всё так, чтобы сначала был полностью доволен сам. Ведь без большой любви не получится заражать своим делом других, — рассказал 56.RU Лагунов.

Коллекция с ноткой сердца

А заразить получилось. Как минимум близких. Родные сначала скептически отнеслись к увлечению Сергея. Но когда к нему стали приезжать гости и платить деньги за посещение выставки, приняли необычное увлечение. Особенно прониклись делом дочки, которые иногда даже проводят экскурсии вместе с папой. И, несмотря на юный возраст, могут рассказать, кажется, больше, чем написано в техпаспорте каждого экземпляра коллекции. Вот где вы в последний раз видели школьниц, которые знают, за что ЗАЗ-965 прозвали «Горбатым», зачем «Муравью» сзади цельнометаллическая будка (а двухколесная техника у коллекционера тоже есть) и почему немецкие Ford и Opel считают старшими братьями «Москвичей»? А Лагуновы-младшие не раз рассказывали об этом посетителям.

— Многих это удивляет: такие маленькие и так много знают. И я очень надеюсь, что они, когда повзрослеют, не потеряют этот интерес, — говорит гордый папа.

Какими еще могут быть семейные фото коллекционера? Только на фоне машины | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваКакими еще могут быть семейные фото коллекционера? Только на фоне машины | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Какими еще могут быть семейные фото коллекционера? Только на фоне машины

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

Часто на экскурсии приезжают дети. Коллекционер катает их на кабриолете | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваЧасто на экскурсии приезжают дети. Коллекционер катает их на кабриолете | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Часто на экскурсии приезжают дети. Коллекционер катает их на кабриолете

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

Корреспондент 56.RU тоже прокатился на кабриолете. Ощущения — дикий восторг

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Сергей Лагунов за рулем кабриолета | Источник: Николай Сальников / 56.RUСергей Лагунов за рулем кабриолета | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сергей Лагунов за рулем кабриолета

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

— Обычно, если экскурсионные группы разного возраста, то дочки забирают детей, а я — взрослых. Нравится ли это другим детям? Взрослым экскурсии заходят больше. Не раз было, что сюда приезжали люди на дорогих машинах и на высоких должностях, но как только садились, например, в «инвалидку» (мотоколяска СМЗ С-3Д) или «копейку» (ВАЗ-2101), расплывались в улыбке. Ведь это всё — их молодость. К тому же многие из автомобилей на ходу — при желании их можно завести и прокатиться. Мы пока используем две — «Ниву»-пикап и переделанный под кабриолет ВАЗ-2101. Их проще выгнать из гаражного тетриса, — смеется автолюбитель.

И все они с радостью фотографируются с атрибутикой СССР | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваИ все они с радостью фотографируются с атрибутикой СССР | Источник: соцсети Сергея Лагунова

И все они с радостью фотографируются с атрибутикой СССР

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

Хотя и от взрослых отбоя на выставке нет | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваХотя и от взрослых отбоя на выставке нет | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Хотя и от взрослых отбоя на выставке нет

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

А в этом автобусе&nbsp;— коллекция игрушек | Источник: Николай Сальников / 56.RUА в этом автобусе&nbsp;— коллекция игрушек | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в этом автобусе — коллекция игрушек

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

На нем долгое время возили детей | Источник: Николай Сальников / 56.RUНа нем долгое время возили детей | Источник: Николай Сальников / 56.RU

На нем долгое время возили детей

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Здесь есть как игрушки… | Источник: Николай Сальников / 56.RUЗдесь есть как игрушки… | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Здесь есть как игрушки…

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

…так и техника | Источник: Николай Сальников / 56.RU…так и техника | Источник: Николай Сальников / 56.RU

…так и техника

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А вот так выглядит весь музей на колесах | Источник: Николай Сальников / 56.RUА вот так выглядит весь музей на колесах | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А вот так выглядит весь музей на колесах

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Началось всё с этого экспоната | Источник: Николай Сальников / 56.RUНачалось всё с этого экспоната | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Началось всё с этого экспоната

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А с зеленого «моторчика» (посередине) началась любовь Лагунова к технике | Источник: Николай Сальников / 56.RUА с зеленого «моторчика» (посередине) началась любовь Лагунова к технике | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А с зеленого «моторчика» (посередине) началась любовь Лагунова к технике

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Иногда Сергей со своей выставкой бывает на праздниках в Оренбурге и в ближайшем к его хутору поселке Пригородном. Но чаще всего его можно застать в Медовке. Вот только доехать туда непросто. Автобусы в небольшой населенный пункт не ходят, а такси из города и обратно выйдут в копеечку. Например, нам визит туда-обратно обошелся в 2 тысячи рублей. Можно доехать и на своем транспорте, но в дождь неасфальтированную дорогу размывает так, что можно застрять даже на внедорожнике.

Адрес: хутор Медовка, улица Терновая, 3. Координаты — 51.810209, 55.340524. На всех сервисах онлайн-навигации автомузей отображается как «Детство в СССР». Официальный график работы (такой, по крайней мере, указан в картах): понедельник — пятница с 18:00 до 20:00, выходные — в субботу и воскресенье. Но можно договориться и об удобном времени, списавшись с Сергеем в соцсетях.

Но переживать за то, что останетесь в грязевом плену навеки, не стоит. Немногочисленные односельчане о необычном хобби соседа знают и, если что, подсобят трактором и сориентируют на местности. Фразу «так вы к Сереге, это вот, на въезде, дом с красной крышей» они, кажется, повторяют уже на автомате. По крайней мере, мне ее озвучили ровно в ту секунду, когда я открыл дверь машины. Даже задать вопрос не успел.

Соседи, если что, подсобят трактором. Или сам Сергей вот таким самодельным агрегатом для чистки снега | Источник: Николай Сальников / 56.RUСоседи, если что, подсобят трактором. Или сам Сергей вот таким самодельным агрегатом для чистки снега | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Соседи, если что, подсобят трактором. Или сам Сергей вот таким самодельным агрегатом для чистки снега

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Музей Сергея отмечен в сервисах навигации | Источник: скрин приложения «Яндекс Карты»Музей Сергея отмечен в сервисах навигации | Источник: скрин приложения «Яндекс Карты»

Музей Сергея отмечен в сервисах навигации

Источник:

скрин приложения «Яндекс Карты»

Хотя вокруг&nbsp;— лес да поле | Источник: Николай Сальников / 56.RUХотя вокруг&nbsp;— лес да поле | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Хотя вокруг — лес да поле

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

И только вот такие таблички намекают о жизни здесь | Источник: Николай Сальников / 56.RUИ только вот такие таблички намекают о жизни здесь | Источник: Николай Сальников / 56.RU

И только вот такие таблички намекают о жизни здесь

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Видимо, поэтому у Сергея во дворе хотя бы раз-два в месяц, но есть гости. Вероятно, их могло бы быть гораздо больше, поддержи его идею люди в пиджаках или инвесторы. Правда, и сам коллекционер не готов менять родную площадку, в которой он после работы занимается раритетной техникой, на новую площадку, которая по закону жанра будет или где-то в неудобном месте, или такой, что один только ремонт выйдет в целое состояние.

Сам Сергей не готов менять свой двор на чужую локацию | Источник: соцсети Сергея ЛагуноваСам Сергей не готов менять свой двор на чужую локацию | Источник: соцсети Сергея Лагунова

Сам Сергей не готов менять свой двор на чужую локацию

Источник:

соцсети Сергея Лагунова

Ведь у музея коллекционера сразу два хвостатых охранника | Источник: Николай Сальников / 56.RUВедь у музея коллекционера сразу два хвостатых охранника | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Ведь у музея коллекционера сразу два хвостатых охранника

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Да и куда уедешь от такой красоты | Источник: Николай Сальников / 56.RUДа и куда уедешь от такой красоты | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Да и куда уедешь от такой красоты

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

— Здесь я захотел — занялся, не захотел — отдохнул. Да и с семьей время тоже проводить надо. На эту площадку у меня грандиозные планы. Пока думаю остановиться с покупкой машин, только уж если совсем «аппетитный» вариант не появится. Прокачаю свой гараж-навес: полностью закрою его, чтобы снег не попадал, проведу освещение. Может быть, даже сделаю ночные экскурсии с фонариками. Что-то вроде квеста. Это безумно круто, и на своей площадке такое явно проще сделать: не надо ни перед кем отчитываться, — уверен Лагунов.

От игрушек взрослых к детским

Одними лишь машинами коллекционер не ограничился. Еще одно детище Сергея — выставка советских игрушек. Небольшую экспозицию он разместил в школьном автобусе, на котором в свое время работал его отец. Машину, после того как ее списали по сроку службы, сначала выкупил родитель, а потом она по наследству отошла Лагунову-младшему.

Почти вся экспозиция — игрушечные машинки. Какие-то подарили знакомые, другие он купил сам. А некоторые экспонаты оказались здесь прямиком из детства самого автолюбителя. Как, например, «моторчик» (как его называет наш герой), который в 90-е его отец выменял на наручные часы. Именно за рулем зеленого «драндулета» коллекционер впервые влюбился в технику.

Как думаете, что скрывается в этом «Робуре»? | Источник: Николай Сальников / 56.RUКак думаете, что скрывается в этом «Робуре»? | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Как думаете, что скрывается в этом «Робуре»?

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Салон&nbsp;самый обычный | Источник: Николай Сальников / 56.RUСалон&nbsp;самый обычный | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Салон самый обычный

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

А в кузове гэдээровского «Робура», которым, как и «Рафиком», с Сергеем рассчитались за работу, он оборудовал небольшую выставку советских телевизоров. Одним из них, по слухам, пользовался первый космонавт Юрий Гагарин. Так это или нет, проверить, к сожалению, не удалось. Но в чем мы точно уверены, так в том, что выставка наверняка понравится любителям винтажа. А еще там можно посмотреть на карты Первой и Второй мировых войн и примерить немецкий китель.

А внутри&nbsp;— коллекция телевизоров | Источник: Николай Сальников / 56.RUА внутри&nbsp;— коллекция телевизоров | Источник: Николай Сальников / 56.RU

А внутри — коллекция телевизоров

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Буквально пропитанная антуражем СССР | Источник: Николай Сальников / 56.RUБуквально пропитанная антуражем СССР | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Буквально пропитанная антуражем СССР

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Можно поизучать карту | Источник: Николай Сальников / 56.RUМожно поизучать карту | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Можно поизучать карту

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Или рассмотреть поближе телевизор Гагарина | Источник: Николай Сальников / 56.RUИли рассмотреть поближе телевизор Гагарина | Источник: Николай Сальников / 56.RU

Или рассмотреть поближе телевизор Гагарина

Источник:

Николай Сальников / 56.RU

Но и это еще не всё. Всех гостей экскурсии Сергей катает на кабриолете, сделанном из старой «копейки». Медовка прямо располагает для езды на таком транспорте. До ближайшего села от хутора ехать 5 километров. Вокруг лишь лес да бездорожье. Так что «тапку в пол» можно давать смело. Ощущения нереальные. То ли потому что крыши нет, то ли сам двигатель как-то усилен, но разгон на таком авто чувствуется прямо как на гоночном болиде. Сам «Автоплюшкин» уверяет, что ничего особенного с машиной не делал — лишь базовый ремонт, чтобы она, как и большая часть экспонатов, была на ходу.

Сергей Лагунов создал музей СССР в своем дворе под Оренбургом

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

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«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
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