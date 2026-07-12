Педальный «Москвич», автобус с игрушками и телевизор Гагарина: 50+ фото из уличного музея СССР — они возвращают в детство

Житель небольшого хутора под Оренбургом Сергей Лагунов превратил двор дома в музей СССР Источник: соцсети Сергея Лагунова

О представительской 24-й «Волге» (ГАЗ-2410) 40-летний Сергей Лагунов мечтал с самого детства. Но в советские годы купить такой транспорт было не так-то просто. Им удалось обзавестись только в 30 лет. А потом еще двумя другими «Волгами», «Москвичами», «Победой» и даже немецким «Робуром». Со временем число четырехколесных (и не только) экспонатов перевалило за два десятка. Все они теперь — часть частного музея советской техники и игрушек. Себя коллекционер в шутку называет «Автоплюшкин» и говорит, что самым лучшим его решением было променять квартиру в Оренбурге на дом в небольшом хуторе Медовке, в котором живет всего 57 человек, где он и развернул экспозицию. Подробнее об автомузее — в материале 56.RU.

Всё возможно — но только по большой любви

Сергей Лагунов — о своей коллекции Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Вся моя большая коллекция из автомобилей началась именно с ГАЗ-2410 1991 года выпуска. Это была детская мечта. И уже женатым купил этот автомобиль. Его первым владельцем был председатель колхоза. Потом машина переходила по родственникам. В общем, была в одной семье. Теперь это наш автомобиль, с которым связаны даты и традиции. Это выезд на 9 Мая, День города, День поселка и все мероприятия, на которые нас зовут. В этой «Волге» у меня всегда имеются перевозные экспонаты. Это детский педальный автомобиль «Москвич», коллекционные машинки из Сызрани. Это педальный автомобиль, переделанный под бензиновый с двигателем от триммера, и советские игрушки в коробках. Очень много историй спрятано в багажнике, — рассказывает Сергей о своей коллекции.

Наверняка уже стало понятно, что Сергей буквально одержим своим делом. Да и мы сами в этом убедились сразу же, как только приехали к нему домой. Журналиста 56.RU коллекционер встретил в рабочей одежде и с инструментами в руках. После рукопожатия он сразу же объяснился, что о нашей встрече не забыл, но так увлекся ремонтом «Рафика» (РАФ-2203 «Латвия»), что не успел переодеться в чистое.

Вот таким РАФом сейчас занимается Сергей Источник: портал КОЛЁСА.РУ

На время ремонта микроавтобус спрятан от посторонних глаз (он за мотороллером), и лишний раз его из гаража не выгоняют Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сергей переделал сиденья Источник: Николай Сальников / 56.RU «Поколдовал» с откидным столом Источник: Николай Сальников / 56.RU

И хочет сделать рядом с водительским креслом зону с кухней Источник: Николай Сальников / 56.RU

Латышский микроавтобус, на котором в аэропорту Оренбурга в свое время возили VIP-гостей, Сергею достался от знакомого пенсионера — в качестве платы за самодельный трактор. Бывший владелец вообще-то не планировал расставаться с раритетом — стоял он себе в гараже, ржавел да пыль собирал. Покупатели за необычным транспортом в очереди не стояли. Да и кому он нужен, ведь найти запчасти на такой экземпляр — задача не из простых. И если бы не Лагунов, то, скорее всего, так бы и «грустил» стальной конь за бетонными стенами. Но коллекционер, как только увидел будущий экспонат, сразу же предложил забрать его вместо денег. Старик согласился: и кошелек целым остался, и место в гараже освободилось.

Началось всё вот с этой «Волги» Источник: Николай Сальников / 56.RU В салоне машины — тоже коллекция Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в салоне — советские часы Источник: Николай Сальников / 56.RU

Салон внутри как новый Источник: Николай Сальников / 56.RU

Этот автомобиль часто можно встретить на выездных экскурсиях Сергея Источник: соцсети Сергея Лагунова

А рядом с «Волгой» начинается коллекция советских игрушек Источник: Николай Сальников / 56.RU Она занимает целый шкаф Источник: Николай Сальников / 56.RU

С гаража, где стоит первая «Волга», нередко начинаются экскурсии Источник: соцсети Сергея Лагунова

В умелых руках Сергея аппарат потихоньку превращается в дом на колесах. Он уже поменял там сиденья, сделал небольшой откидной столик и думает обустроить кухню с плиткой. Пока главная проблема машины спрятана внутри. Техника старая, и оттого капризная: то одно сломается, то другое. Но Лагунов не сдается — тратит почти всё свободное время на то, чтобы вернуть железного друга к жизни. И верит, что рано или поздно отправится на нем с женой и тремя дочками (ради которых и затеял эту авантюру) на пикник.

Сейчас коллекция автомобилей насчитывает два десятка экспонатов Источник: Николай Сальников / 56.RU

Есть и двухколесная техника Источник: Николай Сальников / 56.RU

Многие из мотоциклов на ходу Источник: Николай Сальников / 56.RU Как и автомобили Источник: Николай Сальников / 56.RU

Антураж выставки Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в автобусе — еще одна выставка Источник: Николай Сальников / 56.RU

Впрочем, и остальные машины, кажется, для Сергея уже часть семьи. Какие-то он просто находил на сайтах объявлений. А за какие-то приходилось бороться. Вот, например, вторую свою «Волгу» он буквально спас из лап смерти. Прежние хозяева хотели сдать советский седан на металл. А Лагунов выкупил его и снова поставил на колеса: поколдуй немного — и заведется «с полпинка». Машину мужчина в шутку называет Белым Бимом — в честь пса из фильма «Белый Бим Черное Ухо» (6+). Ведь автомобиль, как и хвостатый, в какой-то момент оказался никому не нужен.

Ради этой «Победы» Сергей купил еще две такие же машины Источник: Николай Сальников / 56.RU

А эту «Волгу» прозвал Белым Бимом за непростую судьбу Источник: Николай Сальников / 56.RU

Большой технике тоже есть место на выставке Источник: Николай Сальников / 56.RU И даже светофору Источник: Николай Сальников / 56.RU

И если пес до хеппи-энда не дожил, то «волжанка», как вы уже поняли, лучшую жизнь увидела. Как, например, и раритетная «Победа» 1949 года. Шутка ли, ради ее восстановления мужчина купил еще два таких же авто. В общем, если перечислять историю каждой из двух десятков машин, то наберется, наверное, книга не на одну сотню страниц.

Сергей может пожертвовать оригинальными запчастями двигателя. Но в салоне всё должно быть как родное Источник: Николай Сальников / 56.RU Хотя иногда есть соблазн установить, например, мигалку Источник: Николай Сальников / 56.RU

Даже книги в салоне машин исключительно советские Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сервисная книжка — только оригинальная Источник: Николай Сальников / 56.RU Чем старше мелочь, тем лучше Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Я не стараюсь, чтобы детали двигателя были полностью оригинальными, это со многими машинами и тяжело, и накладно, ведь не все запчасти уже выпускают, и их можно сделать только на заказ. А я обычный колеровщик со скромной зарплатой, и такие траты позволить себе не могу. Но внешнее соответствие — кузов и салон — это обязательно. И это тоже не всегда дешево. Поэтому и беру подработки — что-то починить или смастерить. Вкладываю доходы с шабашек в технику. Делаю всё так, чтобы сначала был полностью доволен сам. Ведь без большой любви не получится заражать своим делом других, — рассказал 56.RU Лагунов.

Коллекция с ноткой сердца

А заразить получилось. Как минимум близких. Родные сначала скептически отнеслись к увлечению Сергея. Но когда к нему стали приезжать гости и платить деньги за посещение выставки, приняли необычное увлечение. Особенно прониклись делом дочки, которые иногда даже проводят экскурсии вместе с папой. И, несмотря на юный возраст, могут рассказать, кажется, больше, чем написано в техпаспорте каждого экземпляра коллекции. Вот где вы в последний раз видели школьниц, которые знают, за что ЗАЗ-965 прозвали «Горбатым», зачем «Муравью» сзади цельнометаллическая будка (а двухколесная техника у коллекционера тоже есть) и почему немецкие Ford и Opel считают старшими братьями «Москвичей»? А Лагуновы-младшие не раз рассказывали об этом посетителям.

— Многих это удивляет: такие маленькие и так много знают. И я очень надеюсь, что они, когда повзрослеют, не потеряют этот интерес, — говорит гордый папа.

Какими еще могут быть семейные фото коллекционера? Только на фоне машины Источник: соцсети Сергея Лагунова

Часто на экскурсии приезжают дети. Коллекционер катает их на кабриолете Источник: соцсети Сергея Лагунова

Корреспондент 56.RU тоже прокатился на кабриолете. Ощущения — дикий восторг Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сергей Лагунов за рулем кабриолета Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Обычно, если экскурсионные группы разного возраста, то дочки забирают детей, а я — взрослых. Нравится ли это другим детям? Взрослым экскурсии заходят больше. Не раз было, что сюда приезжали люди на дорогих машинах и на высоких должностях, но как только садились, например, в «инвалидку» (мотоколяска СМЗ С-3Д) или «копейку» (ВАЗ-2101), расплывались в улыбке. Ведь это всё — их молодость. К тому же многие из автомобилей на ходу — при желании их можно завести и прокатиться. Мы пока используем две — «Ниву»-пикап и переделанный под кабриолет ВАЗ-2101. Их проще выгнать из гаражного тетриса, — смеется автолюбитель.

И все они с радостью фотографируются с атрибутикой СССР Источник: соцсети Сергея Лагунова

Хотя и от взрослых отбоя на выставке нет Источник: соцсети Сергея Лагунова

А в этом автобусе — коллекция игрушек Источник: Николай Сальников / 56.RU

На нем долгое время возили детей Источник: Николай Сальников / 56.RU

Здесь есть как игрушки… Источник: Николай Сальников / 56.RU …так и техника Источник: Николай Сальников / 56.RU

А вот так выглядит весь музей на колесах Источник: Николай Сальников / 56.RU

Началось всё с этого экспоната Источник: Николай Сальников / 56.RU

А с зеленого «моторчика» (посередине) началась любовь Лагунова к технике Источник: Николай Сальников / 56.RU

Иногда Сергей со своей выставкой бывает на праздниках в Оренбурге и в ближайшем к его хутору поселке Пригородном. Но чаще всего его можно застать в Медовке. Вот только доехать туда непросто. Автобусы в небольшой населенный пункт не ходят, а такси из города и обратно выйдут в копеечку. Например, нам визит туда-обратно обошелся в 2 тысячи рублей. Можно доехать и на своем транспорте, но в дождь неасфальтированную дорогу размывает так, что можно застрять даже на внедорожнике.

Адрес: хутор Медовка, улица Терновая, 3. Координаты — 51.810209, 55.340524. На всех сервисах онлайн-навигации автомузей отображается как «Детство в СССР». Официальный график работы (такой, по крайней мере, указан в картах): понедельник — пятница с 18:00 до 20:00, выходные — в субботу и воскресенье. Но можно договориться и об удобном времени, списавшись с Сергеем в соцсетях.

Но переживать за то, что останетесь в грязевом плену навеки, не стоит. Немногочисленные односельчане о необычном хобби соседа знают и, если что, подсобят трактором и сориентируют на местности. Фразу «так вы к Сереге, это вот, на въезде, дом с красной крышей» они, кажется, повторяют уже на автомате. По крайней мере, мне ее озвучили ровно в ту секунду, когда я открыл дверь машины. Даже задать вопрос не успел.

Соседи, если что, подсобят трактором. Или сам Сергей вот таким самодельным агрегатом для чистки снега Источник: Николай Сальников / 56.RU

Музей Сергея отмечен в сервисах навигации Источник: скрин приложения «Яндекс Карты»

Хотя вокруг — лес да поле Источник: Николай Сальников / 56.RU И только вот такие таблички намекают о жизни здесь Источник: Николай Сальников / 56.RU

Видимо, поэтому у Сергея во дворе хотя бы раз-два в месяц, но есть гости. Вероятно, их могло бы быть гораздо больше, поддержи его идею люди в пиджаках или инвесторы. Правда, и сам коллекционер не готов менять родную площадку, в которой он после работы занимается раритетной техникой, на новую площадку, которая по закону жанра будет или где-то в неудобном месте, или такой, что один только ремонт выйдет в целое состояние.

Сам Сергей не готов менять свой двор на чужую локацию Источник: соцсети Сергея Лагунова

Ведь у музея коллекционера сразу два хвостатых охранника Источник: Николай Сальников / 56.RU

Да и куда уедешь от такой красоты Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Здесь я захотел — занялся, не захотел — отдохнул. Да и с семьей время тоже проводить надо. На эту площадку у меня грандиозные планы. Пока думаю остановиться с покупкой машин, только уж если совсем «аппетитный» вариант не появится. Прокачаю свой гараж-навес: полностью закрою его, чтобы снег не попадал, проведу освещение. Может быть, даже сделаю ночные экскурсии с фонариками. Что-то вроде квеста. Это безумно круто, и на своей площадке такое явно проще сделать: не надо ни перед кем отчитываться, — уверен Лагунов.

От игрушек взрослых к детским

Одними лишь машинами коллекционер не ограничился. Еще одно детище Сергея — выставка советских игрушек. Небольшую экспозицию он разместил в школьном автобусе, на котором в свое время работал его отец. Машину, после того как ее списали по сроку службы, сначала выкупил родитель, а потом она по наследству отошла Лагунову-младшему.

Почти вся экспозиция — игрушечные машинки. Какие-то подарили знакомые, другие он купил сам. А некоторые экспонаты оказались здесь прямиком из детства самого автолюбителя. Как, например, «моторчик» (как его называет наш герой), который в 90-е его отец выменял на наручные часы. Именно за рулем зеленого «драндулета» коллекционер впервые влюбился в технику.

Как думаете, что скрывается в этом «Робуре»? Источник: Николай Сальников / 56.RU Салон самый обычный Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в кузове гэдээровского «Робура», которым, как и «Рафиком», с Сергеем рассчитались за работу, он оборудовал небольшую выставку советских телевизоров. Одним из них, по слухам, пользовался первый космонавт Юрий Гагарин. Так это или нет, проверить, к сожалению, не удалось. Но в чем мы точно уверены, так в том, что выставка наверняка понравится любителям винтажа. А еще там можно посмотреть на карты Первой и Второй мировых войн и примерить немецкий китель.

А внутри — коллекция телевизоров Источник: Николай Сальников / 56.RU Буквально пропитанная антуражем СССР Источник: Николай Сальников / 56.RU

Можно поизучать карту Источник: Николай Сальников / 56.RU Или рассмотреть поближе телевизор Гагарина Источник: Николай Сальников / 56.RU

Но и это еще не всё. Всех гостей экскурсии Сергей катает на кабриолете, сделанном из старой «копейки». Медовка прямо располагает для езды на таком транспорте. До ближайшего села от хутора ехать 5 километров. Вокруг лишь лес да бездорожье. Так что «тапку в пол» можно давать смело. Ощущения нереальные. То ли потому что крыши нет, то ли сам двигатель как-то усилен, но разгон на таком авто чувствуется прямо как на гоночном болиде. Сам «Автоплюшкин» уверяет, что ничего особенного с машиной не делал — лишь базовый ремонт, чтобы она, как и большая часть экспонатов, была на ходу.