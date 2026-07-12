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Животные «Самые богатые на улов»: где в Ярославской области водится больше рыбы — ответ эксперта

«Самые богатые на улов»: где в Ярославской области водится больше рыбы — ответ эксперта

Список изобильных мест

1 739
Содержание
Где в Ярославской области обитает больше всего рыбы | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUГде в Ярославской области обитает больше всего рыбы | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Где в Ярославской области обитает больше всего рыбы

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

12 июля в России отмечают день рыбака. Реки, озёра и водохранилища по всей стране богаты рыбой: в пресных водоемах обитает больше 300 видов.

Мы узнали у младшего научного сотрудника лаборатории экологии рыб ИБВВ РАН Игоря Шляпкина богатые на улов водоемы. Рассказываем, как выбрать место для рыбалки.

Рыбные места на Волге

Рыбалка в самой крупной реке Европы хороша, если знать места. Например, в Ярославской области первое место, по словам эксперта, принадлежит Рыбинскому водохранилищу и также реке Соть, широчайшее место которой расположено неподалеку от границы региона с Костромской областью.

«Последняя интересна тем, что здесь расположен целый ряд ключевых нерестилищ. С точки зрения видового состава ихтиофауна этих мест типична для всего Верхневолжского бассейна», — объяснил Игорь Шляпкин.

Волга протекает через 15 субъектов России. Река берет начало от небольшого родника рядом с деревней Волговерховье в Тверской области и впадает в Каспийское море в Астраханской области. Протяженность — 3530 километров. Приблизительный возраст Волги — больше 5 миллионов лет.

Какие виды рыбы обитают в Соти | Источник: Мария Романова / Городские медиаКакие виды рыбы обитают в Соти | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие виды рыбы обитают в Соти

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

По его словам, в Соти нет экзотических эндемиков, зато в изобилии водятся лещ, судак, плотва, окунь, налим, сом и уклейка.

Эндемики — это виды животных, растений или микроорганизмов, которые обитают исключительно на строго ограниченной географической территории. Обычно они не встречаются больше нигде в дикой природе.

Где в Ярославской области обитает больше всего рыбы | Источник: Мария Романова / Городские медиаГде в Ярославской области обитает больше всего рыбы | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Где в Ярославской области обитает больше всего рыбы

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Если говорить не только о Ярославской области, то изобильны водохранилища и других регионов. А также крупный приток Волги — река Кама.

«Если расширить географию, то самые богатые на улов участки на самой Волге — это, кроме Рыбинского водохранилища, часть Чебоксарского, а также Куйбышевское водохранилище и главный приток Волги — река Кама, тоже превращенная в каскад водохранилищ. Конечно, нельзя не упомянуть и нижнюю Волгу около Волгограда, в особенности Волго-Ахтубинскую пойму», — рассказал специалист.

В каких пресных водоемах России водится больше всего рыбы | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ каких пресных водоемах России водится больше всего рыбы | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В каких пресных водоемах России водится больше всего рыбы

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Кто водится в Каме

В реке Каме сохранилось немало участков с естественным, «речным» характером течения, рассказал эксперт. Каменистые грунты здесь не заиливаются, что критически важно для краснокнижной стерляди, которой для нереста нужны именно камни. Примечательно, что благодаря природным особенностям этого участка реки популяция редкой рыбы стала расти.

«В результате в Каме этот вид расплодился настолько, что начал успешно воспроизводиться естественным путем, и специалисты всерьез рассматривают вопрос о возобновлении хотя бы ограниченного вылова. Схожая ситуация наблюдается на Чебоксарском водохранилище, которое является самым проточным среди волжских рукотворных морей — там тоже фиксируют высокую численность стерляди. Проточность здесь играет далеко не последнюю роль», — объяснил Игорь Шляпкин.

Река Кама — левый и самый крупный приток Волги. Протекает по территориям Удмуртии, Кировской области, Пермского края, Башкортостана и Татарстана. Впадает в Куйбышевское водохранилище. Длина реки — 1805 километров.

Как на рыбу влияет загрязнение воды

Загрязнение рек напрямую отражается на пресноводной фауне. По словам эксперта, грязная вода влияет на популяцию рыб. Чем грязнее водоем, тем меньше рыбы в нем водится.

«Оно воздействует не только напрямую — через токсическое отравление, но и опосредованно. Избыток биогенных веществ ведет к бурному цветению воды, что в корне меняет экосистему и ухудшает условия для нагула и размножения многих видов», — рассказал Игорь Шляпкин.

В последние годы Волга в Ярославле по осени окрашивается в едкий зеленый цвет. Это происходит из-за микроводорослей. Эксперт ИБВВ РАН объяснял, в каком случае цветение влияет на популяцию рыб.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рыба Водоем Волга Кама Рыбалка
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Комментарии
11
Гость
1 минута
Давно уже только морскую рыбу кушаем. Дорого , конечно, стала стоить рыбка, но лучше реже покупать, чем выловленную в Волге кушать
Гость
3 минуты
Употребление волжской рыбы несет риски из-за высокого уровня загрязнения реки и наличия паразитов. Основные угрозы: накопление тяжелых металлов (ртуть, свинец, мышьяк) в крупных хищниках и опасные гельминты (например, лентец широкий)
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Гость
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