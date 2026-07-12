«Мокрый нос — это очень большой миф». Ветеринар — о том, почему нельзя покупать корм в супермаркетах и впадают ли собаки в депрессию

Счастливого пса видно сразу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если у вас есть домашние животные, вам наверняка известны все эти тревоги: «А почему он не ест? А почему спит больше обычного?» Может быть, вы даже трогали нос питомца, понимали, что он сухой, и впадали в панику. Узнали себя? Тогда это огромное интервью о ветеринарии для вас.

72.RU поговорил о питомцах и их здоровье с Иваном Дулгером — ветврачом, ортопедом и хирургом. Узнали, бывает ли у собак депрессия, почему среди животных становится всё больше сердечников и могут ли вас обмануть в ветклинике.

Иван Дулгер — ветврач с 20-летним стажем Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Когда пора к ветеринару?

— Какое поведение животного должно насторожить хозяев и заставить поехать к ветеринару?

— Основные признаки — это отказ от еды, рвота, понос, общая вялость. Как правило, при таких показаниях уже надо обращаться к ветеринарному врачу для обследования.

— А сложно ли вообще понять, что у животного что-то болит? Сказать же оно не может.

— Нет на самом деле. Просто некоторые владельцы не обращают на это внимания. Иногда приходят люди и говорят: «Собака не ест неделю, мы пришли». А там уже и рвота, и понос с кровью идет, собака чуть не в обморочном состоянии. В таких случаях можно задать вопрос: «А когда вы заболеваете, вы как, тоже через неделю идете в больницу или как?»

Дети когда у нас болеют, мы же обращаем на это внимание? Грудной ребенок тоже не может ничего сказать, но мы же определяем, что надо идти к врачу. Почему с животным мы не можем так же сделать, как к ребенку отнестись?

— С какими жалобами приходят чаще всего?

— Постоянные жалобы — это проблемы с ЖКТ. Рвота, понос, отказ от еды и так далее. Также последние шесть-семь лет очень часто начали встречаться патологии сердца и почек. Поэтому мы теперь рекомендуем проходить обследование перед операцией, чтобы понять, как животное перенесет наркоз.

Есть сезонные вещи. Например, инфекции чаще всего ходят весной и осенью, лето — клещи. Зимой это, как правило, переедание очень сильное или отравление именно пищевое. Это когда на праздниках перекормили: «Собачка хочет это, собачка хочет то. Ой, проблемка вышла».

— Вы упомянули, что в последнее время часто стали встречаться с заболеваниями сердца у животных. Есть ли у этого какое-то объяснение?

— Нельзя сказать на 100%, в чем причина. Я больше склоняюсь к экологическим проблемам, потому что это и на людей тоже влияет. Но есть и генетические, которые появляются из-за безответственных заводчиков, которые любят смешивать породы, размножают животных с болезнями.

Есть заболевания, характерные для породы. Например, у 100% шпицев, которые к нам приходят, находим коллапс трахеи. В какой степени он будет проявляться — это другой вопрос. Из-за него может и сердечная недостаточность пойти. Чуть ли не у 100% мейн-кунов тоже врожденное заболевание сердца.

— Есть определенные заболевания, которые встречаются не так часто. Что делать с животными-эпилептиками, например?

— В современном мире у ветеринаров тоже уже есть узкая специализация: свои неврологи, кардиологи, офтальмологи. Поэтому мы можем направить уже к узкому специалисту.

— Если в человеческой медицине есть ординатура, где врач получает узкую специализацию, то как это устроено у ветврача?

— Да, официальной ординатуры для ветеринаров в России нет. У нас образовательные курсы, где мы получаем специализацию. У меня, например, ортопедия и хирургия. Кардиологов учат в Краснодарском крае, Питере или Москве.

— А тяжело ли стать ветеринаром вообще? Сколько учиться надо?

— Примерно так же, как и в медакадемии, — пять лет. Тоже есть аспирантура, практики, полностью отдаешься тоже.

Кризис ветпрепаратов и отличия таблеток для людей и животных

— Можно ли давать таблетки для людей своим питомцам?

— Мы не имеем права вообще человеческие препараты применять на животных. За это в законе предусмотрено наказание, поэтому заводы-изготовители адаптировали человеческие препараты для животных. Например, для людей есть преднизолон, а для животных он будет называться преднивет. Действующее вещество то же, но разработан уже для животных.

Маленькие весы для маленьких пациентов Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Многие из них продаются в свободном доступе в зооаптеках. Я имею в виду глистогонные препараты, таблетки от клещей, витамины. Всё остальное — только в клиниках. Мы по всей России заказываем от поставщиков препараты.

— Про трудности с препаратами — ветеринарную отрасль сильно задели санкции, которые были введены в 2022-м. Сейчас как дела с этим?

— Каких-то вакцин нет импортных, которые бы хотелось применять, это да. Поэтому мы работаем также и нашей вакциной, отечественной, она тоже хорошо отрабатывает. Может, по чистоте она чуть похуже, по переносимости, но она так же от болезней защищает.

— Сейчас всё еще продолжается история с «Бравекто» и «Симпарикой» (зарубежные препараты, которые защищают домашних животных от клещей. Попали под санкции, ранее массово использовались в России и стоили недорого. — Прим. ред.)?

— «Симпарика» сейчас, в общем-то, в свободном доступе, а «Бравекто» заменили отечественным аналогом — «Тиксфли».

— Зато «Симпарика» теперь стоит почти 5000 рублей за пачку…

— Да, к сожалению. Вообще, у нас логистика составляет очень большую часть стоимости препаратов. Если взять цену на заводе и в клинике, то в большей степени разница закладывается на доставку.

— А откуда везут? Из близлежащих стран?

— Нет, так сейчас нельзя, у каждого препарата должна быть сертификация под Россию. Одно время было такое, что некоторые клиники вакцину закупали в Казахстане, так как у нас ее не было. Но их потом наказывали за это.

— Нам просто рассказывали источники редакции, что есть проблемы с химиотерапией для собак и хозяину приходится самостоятельно возить препарат через Казахстан.

— Когда-то был период. Но сейчас онкологи используют две группы препаратов, которые есть в свободном доступе. Просто есть опухоли, которые не поддаются химиотерапии. Тут, к сожалению, мы уже ничего не сделаем.

Как не сломать своего питомца — инструкция

— Чем кормить питомца — натуральной едой или готовым кормом?

— Раньше я был противником кормов, но со временем поменял свое мнение. Дело в том, что в корме содержится вся суточная норма белков, жиров, углеводов, полезных элементов и витаминов. Разумеется, я сейчас говорю не про какой-то дешевый корм из супермаркета, а хотя бы про средний ценовой сегмент. Дешевые корма — это то же самое, что вас посадить только на «Доширак».

А вот при кормлении натуралкой надо учитывать, сколько вы белка дали, сколько углеводов, сколько клетчатки. Еще давать витамины сверху.

— Можно ли в обычном супермаркете купить хороший корм?

— Не стоит. Как правило, в «Пятерочках», «Магнитах» и других магазинах продают корм экономкласса. По норме расход этого корма будет 100 г в сутки, например. Тогда как расход корма премиум-класса будет граммов 60. То есть в деньгах это будет примерно одинаково.

— А есть же еще пакетики с жидким кормом. Нормально ли добавлять их к сухому?

— Вообще, заводы-изготовители рекомендуют 100% сухой рацион. Можно до 30% менять на влажные, но не обязательно. В таком случае мы просто уменьшаем порцию сухого корма.

— Почему стало так много толстых собак и кошек?

— Прежде всего, мало движения, так же как и у нас: меньше двигаемся, больше едим, набираем вес. Квартира, к сожалению, не дает набегаться животному. И, как правило, хозяева у нас кормят не по норме: просто насыпают, и в течение дня корм стоит. Это приводит и к ожирению, и к проблемам с ЖКТ, потому что корм начинает окисляться в течение дня, лежа на воздухе.

На каждой упаковке есть табличка по норме кормления для того или иного веса. Мы каждый раз объясняем хозяевам, что есть нормы кормления и в течение дня нельзя кормить постоянно. Это же то же самое, когда мы идем на перекусы постоянные.

— Можно держать своего питомца только на улице или только дома?

— Это от породы зависит, конечно. Есть короткошерстные животные, те же таксы, им лучше дома. А вот стаффорд, например, для квартиры очень крупный, но на улице постоянно ему жить нельзя, только в летний период. Зиму он не перенесет. Алабай же будет спокойно спать в снегу и даже предпочтет сугроб будке.

Анатомия кошки (с грацией картошки) Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Сейчас многие животные страдают от жары. Как облегчить собаке жизнь в этом случае?

— Желательно быть дома, проветривать помещение, использовать кондиционер. Не забывать про обильное питье. Если идете на прогулку, то лучше делать это в тени. Можно использовать прохладительные коврики и любые другие способы снизить температуру тела. Потому что у животных вообще температура выше, чем у людей, а вот белок у нас сворачивается при одной и той же температуре. То есть критическая ступенька у них гораздо ближе.

— А мочить собаку или кошку холодной водой — нормальное решение?

— Тут относительно: кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Но вот прохладное укутывание точно поможет, а не навредит. Тем самым мы даем барьер для теплообмена и понижаем хотя бы поверхностную температуру.

А уж если питомец получил тепловой удар, то врачи ставят капельницу с холодным раствором, чтобы понизить именно температуру внутренних органов.

— Невозможно не спросить. Есть распространенное поверье про мокрый нос как признак здоровой собаки. Откуда это пришло?

— Да, это очень большой миф, который тянется десятки лет. Кто-то где-то сказал — пошло сарафанное радио. Чтобы развеять этот миф, я говорю хозяевам просто потрогать нос своего питомца в разное время: утром, днем, после сна, после прогулки и так далее. И нос всегда будет разный.

— Кстати, а говорят еще, что у носа животного уникальный отпечаток, как пальцы у человеческого пальца. Это правда?

— А вот это правда. В сельском хозяйстве, например, у коров берут отпечаток носа, чтобы в случае чего отличить одну от другой. Но мы в ветеринарии это никак не применяем. Просто любопытный такой факт.

Руки — главный рабочий инструмент хирурга Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Почему важно прививать домашних животных и есть ли среди хозяев антипрививочники?

— Даже если наша кошечка или собачка из дома никуда не выходит, это ничего не отменяет: на обуви и одежде мы можем принести любую инфекцию. [Антипрививочников] не так много. Потому что, когда потом они приходят и выкладывают сумму намного больше, чем за вакцинацию, они уже начинают задумываться и в следующий раз прививаются.

«Это останется на их совести»: разговор про деньги

— Очень хочется поговорить про ветеринарию как бизнес. Можете разложить, из чего формируется цена на услугу ветеринарной клиники?

— Как и в любом бизнесе, в услугу включена аренда помещения, зарплата сотрудников, налоги. Если это, например, кастрация, то туда закладывается износ оборудования, медикаменты, наркоз.

— А зарплата врача как-то зависит от того, какие услуги он выполняет? Или это оклад?

— В разных клиниках по-разному, но оклада нет — это на городской ветстанции только. А так обычно платят ставку за смену и процент, который заработал врач.

— Может ли быть такое, что врачу выгодно навязать пациенту какую-нибудь услугу, в которой на самом деле животное не нуждается?

— В целом такое, конечно, может быть. Бизнес есть бизнес. Но я считаю, что нужно человеком просто оставаться. Это останется на их совести.

— Недавно узнал, что хозяевам предлагали поехать в Москву и сделать там операцию питомцу за 300 тысяч рублей. Насколько это адекватная вообще цена?

— Для Москвы и Питера это будет совершенно неудивительная цена. Около десяти лет назад я ездил в Екатеринбург на повышение квалификации по стоматологии. И там врач из московской клиники рассказал историю: «Привели тойтерьера, удалили два зуба ей. Как думаешь, какая стоимость?» Я ответил, мол, пять-шесть тысяч. А он мне в ответ: «105 тысяч рублей». И это средний ценник был тогда.

Это бизнес. Хорошо, что люди сейчас начали обзванивать, где какие операции и кто что может сделать. И, соответственно, выбирают то, где им комфортно и удобно.

Откуда берутся зоопсихологи и чем ветеринары похожи на педиатров

— В интернете можно прочитать, что с кошкой, например, нужно играть не менее получаса в день. А есть ли действительно какая-то норма, сколько времени нужно проводить с питомцем, чтобы он себя чувствовал хорошо?

— Это всё индивидуально. Кто-то будет играть, кто-то — нет. Это же как с детьми: одному надо посидеть и порисовать, а другому — по полю побегать с мячом. Кошки — это вообще у нас особый вид животных, которые до 18 часов в сутки могут спать и всего шесть — бодрствовать. И не обязательно это будет день.

Собаки же более стайные животные, и им уж точно больше надо внимания.

— Питомец может впасть в депрессию?

— Да, как и человек. Вообще, психология у людей и животных примерно похожа. С точки зрения ветврача, домашние животные — это почти как люди, просто другого формата. Психология, устройство организма, физиология — много похожего.

[Депрессия проявляется] так же, как и у людей: отказ от еды, апатия, вялость. Бывает же такое, что хозяин уехал в командировку и собака отказывается от еды, не играет. Питомца приводят в клинику, мы берем анализы, а пес абсолютно здоров — хоть в космос отправляй.

— Слышал, что в столицах сейчас есть даже зоопсихологи для таких случаев.

— Есть такое, зоопсихологи и в нашем регионе есть, но они не так сильно пользуются популярностью. Я знаю, что кто-то работает с ними. Но сказать, что они эффективны, я не могу. Поведенческое исправление — это к кинологии всё же относится, к дрессуре. Это не медицина.

— Обязательно ли любить животных, если ты ветеринар?

— Без этого в нашей профессии не обойдешься никак. Если ты не любишь животных, это уже больше коммерция. Если ты действительно хочешь работать по специальности, ветеринаром, это действительно любить животных на 100%.

— А вы почему захотели ветеринаром стать?

— С детства мечтал. Может, это зов предков? Мой дед занимался лошадями, очень хорошие рысаки были у него. Двоюродная сестра была ветеринаром, я постоянно с ней на практики ходил. Она в свое время научила меня оперировать, кастрировать поросят.

Работал с разными животными, даже экзотическими. Однажды было такое, что у Мстислава Запашного зашивал тигров. Жутковато было, но это, наверное, профдеформация — отключать страх, пока не сделаешь свою работу.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Что для вас до сих пор самое тяжелое и самое радостное в профессии?

— Наверное, работа с владельцами, когда пытаешься выяснить, от чего заболело их же животное, пытаешься им помочь, а они пытаются утаить какие-то нюансы в питании и в содержании. Бывает такое, что я вижу, например, что собаку чем-то накормили, а хозяин: «Нет, мы ничего не давали». Уже начинаешь им говорить, что начнешь их сейчас пытать, и тогда уже говорят. А я ведь не просто так спрашиваю.

Радует, когда видишь, что животное выздоравливает. И причем не столько хозяева благодарны, сколько само животное. Даже бывает, что питомец приходит в клинику с агрессией, а ты его где-то прооперировал, где-то на капельницу положил — и всё, ему легче становится. Через несколько дней он заходит и просто к тебе прижимается.

— А часто буйные пациенты бывают?

— Нечасто, но есть. Как правило, животные волнуются еще и из-за того, что их хозяева волнуются, они ведь чувствуют настроение хозяина. Тогда мы забираем животное, а хозяина в коридор отправляем. И питомец сразу же начинает вести себя спокойно.

— А есть такое ощущение, будто вы с детьми работаете? Как врач-педиатр.