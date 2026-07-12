Этого вам только и не хватало: ответьте на 10 вопросов и узнайте, где ваше место силы

Чувствуете себя как разряженный до 1% смартфон, а привычный отдых на диване больше не помогает? Пора искать свою «розетку». Наше подсознание всегда знает, где прячется нужная энергия, нужно лишь задать ему правильные вопросы. Предлагаем на пару минут отключить логику и довериться интуиции. Честно ответьте на следующие 10 вопросов и узнайте, куда вам стоит купить билет в следующий раз: в глухую лесную чащу, на вершину суровой скалы или в атмосферный старый город. Готовы узнать, где ваша батарейка заряжается на максимум?