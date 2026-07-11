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Лето Экстренное предупреждение: на Ярославль движется гроза с градом, энергетики готовят дежурные бригады

Экстренное предупреждение: на Ярославль движется гроза с градом, энергетики готовят дежурные бригады

Куда звонить, если из-за непогоды отключится электричество

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По данным метеорологов, воскресенье, 12 июля, будет дождливым | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо данным метеорологов, воскресенье, 12 июля, будет дождливым | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По данным метеорологов, воскресенье, 12 июля, будет дождливым

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Ярославскую область и на Ярославль в частности движется гроза с градом. Об этом предупредили в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

«Гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 21.00 11 июля до 18.00 12 июля 2026 года», — сообщили в РСЧС Ярославской области.

На 21:45 в Ярославле пока спокойно. Карта осадков «Яндекса» показывает, что дожди начнутся днем 12 июля.

Во время грозы рекомендовано не прятаться под деревьями и не находиться рядом с линиями электропередач.

Ярославские энергетики сообщили, что готовятся к надвигающейся непогоде. Во время последней грозы 9 июля жители в двух округах Ярославской области остались без света. «Ярэнерго» выставил на дежурство 82 бригады. Если у вас возникнут перебои с электричеством, звоните по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Гроза Экстренное предупреждение
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Комментарии
4
Гость
19 минут
Стихия!!!
Гость
31 минута
лето прекрасно!
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Гость
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