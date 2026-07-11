Экстренное предупреждение: на Ярославль движется гроза с градом, энергетики готовят дежурные бригады

На Ярославскую область и на Ярославль в частности движется гроза с градом. Об этом предупредили в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
«Гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 21.00 11 июля до 18.00 12 июля 2026 года», — сообщили в РСЧС Ярославской области.
На 21:45 в Ярославле пока спокойно. Карта осадков «Яндекса» показывает, что дожди начнутся днем 12 июля.
Во время грозы рекомендовано не прятаться под деревьями и не находиться рядом с линиями электропередач.
Ярославские энергетики сообщили, что готовятся к надвигающейся непогоде. Во время последней грозы 9 июля жители в двух округах Ярославской области остались без света. «Ярэнерго» выставил на дежурство 82 бригады. Если у вас возникнут перебои с электричеством, звоните по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).