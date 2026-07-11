Экстренное предупреждение: на Ярославль движется гроза с градом, энергетики готовят дежурные бригады

По данным метеорологов, воскресенье, 12 июля, будет дождливым Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Ярославскую область и на Ярославль в частности движется гроза с градом. Об этом предупредили в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

«Гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 21.00 11 июля до 18.00 12 июля 2026 года», — сообщили в РСЧС Ярославской области.

На 21:45 в Ярославле пока спокойно. Карта осадков «Яндекса» показывает, что дожди начнутся днем 12 июля.

Во время грозы рекомендовано не прятаться под деревьями и не находиться рядом с линиями электропередач.