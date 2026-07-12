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Экономика Пенсионеры станут получать больше уже с августа: у кого прибавится денег

Пенсионеры станут получать больше уже с августа: у кого прибавится денег

Выплаты увеличатся с 1-го числа следующего месяца

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Пенсионеры станут получать больше уже с августа: у кого прибавится денег | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПенсионеры станут получать больше уже с августа: у кого прибавится денег | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий. Выплаты увеличатся на 17,3%, рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, которая формируется за счет страховых взносов работодателей, добровольных взносов или маткапитала. С 2014 года формирование новых пенсионных накоплений приостановлено: все страховые взносы направляются на страховую пенсию. Накопленные до этого периода суммы хранятся на индивидуальных лицевых счетах и продолжают инвестироваться.

Накопительная пенсия доступна:

  • тем, кто родился в 1967 году или позже и официально работал в 2002–2013 годах;

  • мужчинам, родившимся в 1953–1966 годах, и женщинам 1957–1966 года рождения, если за них платили взносы с 2002 по 2004 год;

  • участникам программы государственного софинансирования;

  • тем, кто направлял материнский капитал на пенсионные накопления;

  • гражданам, которые самостоятельно платили взносы в период с 2002 по 2014 год.

«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента», — объяснил Балынин.

Перерасчет проведут автоматически, подавать заявление пенсионерам не нужно. Получить сбережения можно в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Финансист уточнил, что право на выплаты возникает при достижении предпенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Прибавка Выплата Накопления Перерасчет Соцфонд
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