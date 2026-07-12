Рубль снова всех удивил: доллар по 75 — новая реальность или затишье перед бурей

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Еще год назад казалось, что рубль обречен только слабеть. Но с тех пор доллар уже несколько раз опускался к отметке 75 рублей и даже ниже, а в мае обновил минимум, достигнув 70,8 рубля. Еще недавно люди готовились к трехзначным курсам, а теперь спорят, стоит ли вообще покупать валюту.

Главная интрига заключается в том, что даже опрошенные MSK1.RU аналитики не готовы назвать нынешний курс новой нормой. Одни считают происходящее временной аномалией, другие — следствием жесткой денежно-кредитной политики, которая не может длиться бесконечно.

Вопросы, которые волнуют сейчас практически каждого: что делать с рублями прямо сейчас? Бежать за долларами? Оставаться во вкладах? Или искать совсем другие способы сохранить капитал? Ответы — в материале MSK1.RU.

Крепкий рубль — это не чудо. Но и не навсегда

«Укрепление рубля связано с сочетанием нескольких факторов — высокой ключевой ставкой, которая удерживает капитал в рублевых инструментах, активной продажей валютной выручки экспортерами и сдержанным спросом на импорт», — говорит ведущий аналитик финансовой компании «Амаркетс» Игорь Расторгуев.

Эксперт напоминает: нынешний курс — вовсе не прямая линия вниз. Уже в марте доллар поднимался почти до 85 рублей, а к июлю вернулся в диапазон 77–78 рублей. Это означает, что речь не идет о новом устойчивом равновесии. Всё может измениться в любую минуту.

Похожую оценку дает управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев. По его мнению, снижение курса — это прежде всего результат действия механизмов валютного регулирования, бюджетного правила и операций Банка России, а также влияния экспортной выручки и состояния импорта. Бахчеев согласен с Расторгуевым: такой дешевый доллар не может быть надолго.

Самая опасная ошибка — ждать «идеальный момент»

Каждый раз, когда доллар дешевеет, у россиян возникает одно и то же искушение: срочно купить валюту, пока она «на дне». Когда доллар дорожает, возникает противоположное желание: подождать, пока снова станет дешевле.

В итоге многие годами так и остаются в режиме ожидания. Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что крепкий рубль — не повод спешно скупать валюту:

«Это хороший момент разложить сбережения по нескольким инструментам, ориентируясь на срок, на который откладываются деньги».

Если еще несколько лет назад можно было услышать советы вроде «всё в доллар» или «всё в недвижимость», то сейчас такой подход выглядит слишком рискованным. Игорь Расторгуев обращает внимание, что долгосрочные прогнозы по валютному рынку сегодня сильно отличаются даже у профессионалов. Именно поэтому разумнее строить портфель под конкретную жизненную цель, а не пытаться угадать направление движения курса.

Для финансовой подушки безопасности на ближайшие 3–6 месяцев эксперты практически единодушны: лучшим выбором остаются рублевые банковские вклады, накопительные счета и фонды денежного рынка. Высокая ключевая ставка делает эти инструменты одновременно доходными и ликвидными.

Если деньги можно инвестировать на срок от одного года до трех лет, ситуация меняется. Здесь уже появляются ОФЗ и облигации надежных эмитентов. Как отмечает Денис Астафьев, корпоративные облигации сейчас способны приносить от 14 до 22% годовых, а часть капитала можно разместить в замещающих облигациях. Они позволяют получать выплаты в рублях, сохраняя привязку к валюте и частично страхуя инвестора от возможного ослабления рубля.

Даже золото снова в игре!

Еще недавно интерес к золоту казался пережитком прошлого. Сегодня ситуация изменилась. Эксперты MSK1.RU называют драгоценный металл одним из классических защитных активов на случай новых валютных потрясений или ускорения инфляции.

Расторгуев обращает внимание еще на одно направление, которое остается недооцененным, — фонды коммерческой и офисной недвижимости. По его словам, доходность подобных инструментов способна оказаться выше дивидендной доходности отдельных акций, особенно если речь идет о проектах, связанных с развитием внутреннего туризма и инфраструктуры.

Однако и здесь действует главное правило — не концентрировать все средства в одном активе. Проще говоря, не класть все яйца в одну корзину.

Как подчеркивает Денис Астафьев, универсального «самого выгодного» инструмента сегодня не существует. Есть только грамотно собранный портфель под конкретные задачи.

Эту мысль поддерживает и Игорь Расторгуев. По его словам, чем выше обещанная доходность, тем внимательнее инвестор должен изучать документы, риски и возможность быстро вернуть свои деньги при необходимости.

Никита Бахчеев также советует не принимать решения исключительно из-за текущего курса валюты. По его мнению, в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности рациональнее делать ставку на то, чтобы разложить условные «яйца» по многим корзинам.

А нужно ли тратить прямо сейчас?

Крепкий рубль автоматически делает путешествия доступнее: авиабилеты, гостиницы и расходы за рубежом в пересчете на рубли становятся менее затратными.

Но теперь появилась новая проблема, о которой туристы еще недавно практически не думали. Игорь Расторгуев напоминает, что после включения России в перечень ЕС стран с высоким риском отмывания денег банки ряда государств значительно ужесточили работу с российскими клиентами. Многие сократили сроки действия банковских карт, требуют личного присутствия для оформления или вовсе перестали обслуживать нерезидентов. Даже Казахстан, который долгое время считался самым простым вариантом получения иностранной карты, теперь обычно оформляет карты максимум на год и требует личного визита.

Поэтому тем, кто собирается за границу, стоит заранее покупать необходимую валюту и одновременно решать вопросы с платежными инструментами, не рассчитывая, что всё удастся оформить в последний момент. Увы, вот уж тут-то «геополитика» может сыграть с вами злую шутку.