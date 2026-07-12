Петров день в 2026 году: что нельзя делать в праздник Петра и Павла — приметы и традиции

В православном календаре очень много важных дат. Одна из них связана с апостолами Петром и Павлом. Рассказываем, кто это такие Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В июле кроме Дня Петра и Февронии отмечается еще одна значимая для православия дата — Петров день. Это народное название праздника, посвященного двум первоверховным апостолам — Петру и Павлу. Именно они считаются образцами для подражания и примером несокрушимой веры, поэтому этот день имеет большую важность для христиан.

История Дня Петра и Павла

Петров день в православной традиции относят к великим недвунадесятым праздникам. Сами апостолы Петр и Павел являлись одними из первых последователей Иисуса и распространяли его учение в разных уголках мира. Путешествуя, они основали множество церквей и привлекли к христианству большое количество народа. Вот только в конечном итоге их казнили в Риме.

Когда Петров день в 2026 году

Считается, что апостолов Петра и Павла казнили 29 июня по юлианскому летоисчислению. По григорианскому календарю эта дата соответствует 12 июля. В этот день Петров день всегда и отмечают. Сразу после Апостольского или Петровского поста. И 2026 год — не исключение.

Традиции празднования

На Руси эта дата была связана с окончанием купальских гуляний, то есть — завершением празднования летнего солнцестояния. Оттуда и пошла старинная поговорка — «Петр и Павел час убавил». Считалось, что именно этот день соответствует полному расцвету природы.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

церкви не проводят венчания в связи с постом;

рекомендуют воздержаться от физического труда;

не принято ругаться и сквернословить.

Приметы на Петров день

День Петра и Павла в народе связывали со множеством примет и поверий. Но в первую очередь они показывали, каких изменений стоит ожидать от природы и животного мира. Самые распространенные из них:

ясное небо на Петров день говорит, что весь год будет хорошим;

утренняя роса говорит, что весь день будет сухо, а ее отсутствие — о дожде;

если в Петров день нет осадков, то и на Ильин день (2 августа) их не будет;

холодная погода в Петров день говорит о том, что год предстоит голодный;

желтая листва на березах говорит, что листопад будет ранним;

пение соловья после Петрова дня указывает на похолодание еще в октябре;

если кукушки неделю после Петрова дня кукуют, то зима наступит поздно.