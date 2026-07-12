Как получить «шенген» летом 2026-го: подробная инструкция и топ самых лояльных стран

Туристические шенгенские визы сейчас одобряют 70–80% россиян Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В самом разгаре сезон отпусков, и если вы давно мечтали съездить в Европу, но считаете, что это очень сложно из-за визовых условий, спешим вас порадовать: «шенген» в 2026 году получить вполне реально. MSK1.RU расскажет в этой инструкции, какие страны ЕС выдают визы россиянам, что нужно для оформления документов и какие консульства охотнее одобрят вашу заявку.

Какие страны выдают «шенген» россиянам

Италия;

Франция;

Испания;

Венгрия;

Греция;

Португалия;

Словения;

Словакия;

Швеция;

Германия;

Швейцария;

Австрия;

Хорватия;

Болгария;

Румыния.

Сколько стоит шенгенская виза

Получить «шенген» самому можно, оплатив консульский и сервисный сборы — 90 евро (около 7900 рублей). Для детей в возрасте от 6 до 12 лет — 45 евро (около 3900 рублей).

Посредничество визового центра обойдется еще около 40 евро (3500 рублей), если вы подаете документы не напрямую в консульство. Также можно оформить визу через турфирму, что не защищает от возможного отказа, и обойдется в дополнительные 70–100 евро.

Для получения «шенгена» понадобится медицинская страховка. За нее нужно будет отдать от 1500 рублей.

Перед подачей стоит как следует проверить пакет документов Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Какие нужны документы

Анкета (в некоторых визовых центрах ее можно заполнить онлайн);

две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см;

действующий заграничный паспорт, ксерокопии его первой страницы, страницы со штампами и шенгенскими визами за последние 3 года (некоторые страны принимают только биометрические паспорта ;

внутренний паспорт, ксерокопии первой страницы, регистрации и страницы о ранее выданных загранпаспортах;

туристическая страховка;

выкупленные билеты туда-обратно через открытые для России страны;

справка с банковского счета об остатке или о движении средств за три месяца, также стоит взять справку с работы;

оплаченная бронь гостиницы;

консульский и сервисный сборы.

Подаваться на визу нужно не раньше чем за шесть месяцев и желательно не позднее чем за 45 дней до планируемой даты вылета . Как правило, «шенген» делается 10–15 дней. Оптимально подаваться хотя бы за два месяца до поездки.

С 7 ноября 2025 года россиянам запретили выдавать мультивизы: можно оформить только однократную (под даты поездки или на несколько месяцев).

В какие страны проще всего получить «шенген»

Теперь расскажем, в консульства каких государств лучше всего подать документы, чтобы шанс на одобрение визы был самым высоким. Для этого мы проанализировали опыт.

Италия

Самой лояльной страной Шенгенской зоны для россиян остается Италия. Отказы в консульствах редки и чаще всего связаны с ошибками в подготовке документов, недостаточным балансом на счете. Некоторые пользователи предполагают, что отказ может вызывать также работа в компаниях, на которые ЕС наложил санкции.

Италия, как и другие страны, выдает визы почти всегда под даты поездки. Реже бывает, что одобренный «шенген» действует на несколько дней дольше. Еще реже россияне получают визу на один или три месяца, но из-за запрета повторного въезда в таком сроке не очень много смысла.

Испания

С самого начала ужесточения визовых требований Испания была одной из самых доступных для россиян стран. Это по-прежнему так, но, по статистике пользователей форума Винского, испанцы теперь стали жестче проверять выписки из банков. Оптимальный остаток в 2026 году — из расчета не менее 120–150 € на день поездки на человека. Наличие справки с работы обязательно.

В остальном соотношение одобрений и отказов — на стороне туристов. Обычно выдают визы под даты поездки, многим удавалось получать и на более длительный срок. Мест в визовых центрах больших городов хватает, хотя из-за летнего ажиотажа лучше подавать документы заранее.

Испания — одна из самых лояльных стран для российских туристов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Франция

Франция лояльно относится к путешественникам из России, но слотов на подачу в визовом центре почти нет. Из-за этого большинству заявителей приходится обращаться к платным онлайн-сервисам автовыкупа (ботам), которые круглосуточно мониторят сайт VFS Global и бронируют слот на ваши данные.

Если место всё же удалось забронировать, считайте, что вы на полпути к визе. По отзывам туристов на тематических форумах, французы наименее придирчивы к броням отелей и билетов — кому-то даже удавалось получать одобрение без оплаченных авиаперелетов туда и обратно. Но, конечно, всегда лучше собрать полный комплект документов. Визу, скорее всего, выдадут под даты поездки или с запасом.

Венгрия

С прошлого года в топ по проценту одобренных виз вырвалась Венгрия. До Будапешта добраться можно не слишком дорого, а оттуда легко на автобусе или самолете (например, одним из лоукостеров) отправиться в любую европейскую страну.

Туристы, получившие венгерский «шенген», пишут, что особое внимание нужно обратить на документы, доказывающие финансовую состоятельность, а также честно расписать маршрут поездки, если не планируете оставаться в Венгрии на весь ее срок.