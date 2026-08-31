Предприниматель, политики, инженер: кто рвется в Госдуму от Ярославской области

Знакомимся с кандидатами в Госдуму, кто баллотируется от Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Анна Скрозникова / vk.com

18–20 сентября в России пройдут выборы депутатов IX созыв Государственной Думы. Этим людям предстоит менять жизнь страны с помощью новых законов.

Голосовать будем по смешанной системе — за конкретных кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, и за партии.

По каким правилам выбирают депутатов в Госдуму Узнать В России действует смешанная избирательная система. 225 депутатов — это половина думы — избираются по одномандатным округам: один округ — один кандидат. А вторая половина — по партийным спискам. То есть избиратели голосуют за партии, и те из них, которые наберут более 5% голосов по всей России, распределят между своими кандидатами места в думе соразмерно количеству полученных голосов. У партий как правило есть общефедеральный список, в который входят лидеры партии, и региональные группы, включающие кандидатов от одного или нескольких регионов. В партийных списках, в первую очередь, депутатские мандаты уходят кандидатам общефедерального уровня, а оставшиеся распределяются между региональными группами в зависимости от того, сколько человек проголосовало за партию в конкретных регионах.

Для голосования за одномандатников страну поделили на 225 избирательных округов примерно с равным количеством избирателей. В Ярославской области оказалось два округа — Ярославский (№ 193) и Ростовский (№ 194). В Ярославском одномандатном округе зарегистрированы девять кандидатов — восемь выдвинуты политическими партиями и один самовыдвиженец. В Ростовском одномандатном округе — девять представителей политических партий.

Какие территории входят в состав Ярославского и Ростовского одномандатных округов Узнать Ярославский одномандатный округ: Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы Ярославля;

Даниловский муниципальный округ;

Любимский муниципальный округ;

Некрасовский муниципальный округ;

Первомайский муниципальный округ;

Пошехонский муниципальный округ;

Рыбинский муниципальный округ: Арефинский сельский округ, Ломовский сельский округ, Назаровский сельский округ, Огарковский сельский округ, Октябрьский сельский округ, Песоченский сельский округ, Шашковский сельский округ;

Тутаевский муниципальный округ;

Ярославский муниципальный округ: Гавриловский сельский округ, Глебовский сельский округ, Кузнечихинский сельский округ, Левцовский сельский округ, Некрасовский сельский округ, Пестрецовский сельский округ, Рютневский сельский округ, Толбухинский сельский округ, Точищенский сельский округ, рабочий поселок Лесная Поляна.

Ростовский одномандатный округ: Кировский и Красноперекопский районы Ярославля;

Рыбинск;

Большесельский муниципальный округ;

Борисоглебский муниципальный округ;

Брейтовский муниципальный округ;

Гаврилов-Ямский муниципальный округ;

Мышкинский муниципальный округ;

Некоузский муниципальный округ;

Переславль-Залесский муниципальный округ;

Ростовский муниципальный округ;

Рыбинский муниципальный округ: Волжский сельский округ, Глебовский сельский округ, Каменниковский сельский округ, Макаровский сельский округ, Михайловский сельский округ, Николо-Кормский сельский округ, Погорельский сельский округ, Покровский сельский округ, Судоверфский сельский округ, Тихменевский сельский округ;

Угличский муниципальный округ;

Ярославский муниципальный округ: Бекреневский сельский округ, Ивняковский сельский округ, Карабихский сельский округ, Курбский сельский округ, Лютовский сельский округ, Меленковский сельский округ, Мордвиновский сельский округ, Телегинский сельский округ, Туношенский сельский округ, Ширинский сельский округ.

В этом тексте рассказываем, кто вошел в список кандидатов-одномандатников Ярославского избирательного округа.

Алексей Гурьев

Алексей Гурьев идет на выборы от партии ЛДПР Источник: Алексей Гурьев / Vk.ru

По данным избиркома, Алексей Гурьев выдвинут партией ЛДПР. Ему 44 года. Родом он из республики Коми, но живет в деревне Ракино Ярославского округа Ярославской области. В 2007 году окончил Академию труда и социальных отношений. Сейчас является индивидуальным предпринимателем.

— Всю сознательную жизнь я живу в Ярославской области. Служил в МВД, работал в ЖКХ, в финансовой сфере, руководил охранным предприятием. По образованию я юрист. Сегодня руковожу жилищным кооперативом и продолжаю заниматься совершенно земными вопросами: электричеством, интернетом, дорогами, уборкой снега, покосом травы, безопасностью, — рассказал на своей странице в соцсетях кандидат.

Желание пойти в депутаты он объяснил так:

— Наверное, потому что я всю жизнь хотел одного простого — жить хорошо. И чтобы люди рядом со мной тоже жили хорошо. Не в каком-то глобальном смысле. А в самом обычном, человеческом. Чтобы дома было тепло. Чтобы вечером на улице было светло. Чтобы были нормальные дороги. Чтобы зимой убирали снег. Чтобы было безопасно.

Алексей Гурьев подчеркнул, что ему нравится брать конкретную проблему и доводить ее до решения, разбираться, как устроена система, находить тех, от кого зависит результат, собирать всё воедино и добиваться того, чтобы вопрос был решен.

— 15 лет назад мы купили участок. Тогда на месте нашего поселка было практически поле: электричество — и всё. Построили дом. Отапливать его электричеством оказалось дорого. Стали думать, как провести газ. Можно было ждать, когда этот вопрос кто-нибудь решит. Но я начал заниматься им сам. Два года переговоров, документов, встреч, решения самых разных вопросов — и в поселке появился газ. Начиналось всё с простой задачи для своей семьи. А в результате газ получил весь поселок. И таких историй за эти годы было много. Сначала я делал это для своей семьи. Потом — для своего поселка. Потом всё чаще — для людей вокруг. Поэтому сегодня я иду на выборы, — рассказал кандидат.

По информации сервиса «Контур.Фокус», разрешенные виды деятельности для ИП Гурьев Алексей Константинович — деятельность в области права, производство электромонтажных и санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ. Также он является совладельцем охранного агентства «Ирбис» (выручка в 2025 году составила 47,7 млн, при этом в целом предприятие получило убыток — 546 тысяч рублей), охранного агентства «Росич-Безопасность» (выручка в 2025 году — 943 тысячи рублей, чистый убыток — 28 тысяч рублей). Данные о доходах и имуществе кандидата на сайте ЦИК отсутствуют.

Анна Скрозникова

Анна Скрозникова стала одним из самых молодых депутатов Госдумы Источник: Анна Скрозникова / Vk.ru

Анна Скрозникова выдвинута политической партией «Новые люди». Ей 30 лет. Родилась в городе Чебаркуле Челябинской области. Сейчас живет в Рыбинске. В 2017 году окончила Челябинский государственный университет, а в 2025 году — Московский городской педагогический университет.

С 2013 года Анна Скрозникова работала в детских лагерях, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми из неблагополучных семей. С 2016 года руководила структурными подразделениями нескольких лагерей. Работала учителем английского языка в Копейске Челябинской области. В 2021 году выдвигалась кандидатом в депутаты Госдумы, но не прошла.

После этого переехала в Ярославскую область, стала секретарем регионального отделения партии «Новые люди», преподавала муниципальное управление в ярославском филиале Финансового университете при Правительстве РФ.

В 2022 году заняла должность помощника депутата Госдумы, лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. А в 2023 году сама получила мандат в Госдуме, заменив сложившего полномочия Максима Гулина, который перешел на работу в Российское движение детей и молодежи.

В думе Скрозникова входила в комитет по просвещению. Была одним из инициаторов того, чтобы школьникам разрешили пересдавать один ЕГЭ. Считает, что законопроект нужно расширять, дав детям право пересдавать несколько экзаменов.

— Партия доверила мне избирательный округ № 193 в Ярославской области. Для меня это честь, ведь здесь я живу, работаю и вижу свое будущее. В округе живет свыше 500 тысяч избирателей. Каждый из них нуждается в представителе, который не забудет о них на пять лет сразу после выборов. Буду бороться за привилегию защищать интересы ярославцев, — рассказала о своих мотивах идти в депутаты Анна Скрозникова в соцсетях.

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии, общая сумма доходов за 2025 год у Анны Скрозниковой составила 7,4 миллиона рублей. В собственности у нее имеются два легковых автомобиля — GEELY ATLAS PRO и GEELY ATLAS.

Анатолий Каширин

Анатолий Каширин известен своими оппозиционными высказываниями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это кандидат от партии «Справедливая Россия». Ему 67 лет. Родом Каширин из Липецкой области. Много лет живет в Ярославле. В 1980 году он окончил Коломенское высшее военное артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, в 1993 году — Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина.

После получения первого высшего образования Анатолий Каширин проходил службу на различных командных офицерских должностях в воздушно-десантных войсках, участвовал в военной кампании в Афганистане, награжден медалью «За отвагу».

После завершения службы в 1989 году участвовал в военно-патриотическом воспитании ярославской молодежи, был членом Общественной палаты Ярославской области.

Сейчас Анатолий Каширин выступает председателем Ярославского регионального отделения межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников», членом правления Ярославской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана.

С 2012 года он является депутатом муниципалитета Ярославля. Работает на непостоянной основе, то есть не получая зарплату. Известен своими оппозиционными выступлениями против многих инициатив действующей власти. Например, Анатолий Каширин не поддерживал идею о продаже Центрального рынка, выступал против отмены оплаты проезда наличкой, объединения школ и садиков, увеличения зарплат депутатам и других.

В 2022 году пробовал бороться за пост мэра Ярославля, но тогда выиграл действующий сейчас глава Ярославля Артем Молчанов.

Также Анатолий Каширин является помощником депутата Госдумы Анатолия Грешневикова по работе на территории Ярославской области.

По информации с сайта Центральной избирательной комиссии РФ, доход Анатолия Каширина за 2025 год составил 1,8 миллиона рублей. В собственности у него находится легковой автомобиль «Хендэ Крета».

Елена Кузнецова

Елена Кузнецова давно является депутатом облдумы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выдвинута партией КПРФ. Ей 57 лет. Родилась в Гаврилов-Яме Ярославской области, живет в Ярославле. Является депутатом Ярославской областной Думы.

После окончания школы Елена Кузнецова по комсомольской путевке отработала год в сводном комсомольско-молодежном отряде животноводов. В 1987 году устроилась работать на Гаврилов-Ямский льнокомбинат. Без отрыва от производства закончила Гаврилов-Ямский вечерний текстильный техникум по специальности техник-электромеханик. В феврале 2014 года получила диплом о высшем образовании Академии труда и социальных отношений по специализации «Юриспруденция».

В 2009 году ее избрали депутатом Муниципального совета Гаврилов-Яма. С июня 2012 года она является членом политической партии КПРФ, секретарем Ярославского обкома по работе с трудовыми коллективами и протестному движению.

С 2013 году Елена Кузнецова работает депутатом Ярославской областной Думы, сейчас занимает пост заместителя председателя комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Депутат часто задает на заседаниях острые вопросы. В июне 2026 года она раскритиковала правительство за траты денег на развлечения, ранее выступала против ужесточения законодательства о проведении политических мероприятий, сокращения бюджетников и т. п.

По информации ЦИК, доходы Елены Кузнецовой в 2025 году составили 2 миллиона рублей. В собственности у нее есть квартира в Ярославской области площадью 52,2 кв. метра и легковой автомобиль LADA VESTA.

Юлия Овчинникова

Юлия Овчинникова баллотируется в думу от партии пенсионеров Источник: МУП Управляющая Дирекция г. Ярославля / Vk.ru

Юлия Овчинника — кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Ей 59 лет. Родилась в Ярославле. В 2024 году она баллотировалось в Ярославскую областную Думу — тогда было указано, что живет кандидат в Ярославле. В новых документах избиркома указано, что сейчас места жительства в пределах Российской Федерации Юлия Овчинникова не имеет.

Известно, что в 1991 году она окончила Московский юридический институт. На сайте избиркома указано, что в настоящее время кандидат — пенсионер. При этом в сервисе «Контур.Фокус» есть информация, что Овчинникова — директор ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области».

На страничке партии пенсионеров во «ВКонтакте» Юлию Овчинникову представляют как специалиста в сфере ЖКХ.

Она была директором и экспертом в «Региональном центре по сертификации и развитию жилищно-коммунальных услуг», директором МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля, работала в других организациях. В 2007 году была создателем НП «Гильдия ТСЖ» в Ярославле.

Данные о ее доходах и имуществе на сайте ЦИК отсутствуют.

Владимир Пахарев

Владимир Пахарев — кандидат от «Единой России» Источник: Владимир Пахарев / Vk.ru

Выдвинут партией «Единая Россия». Ему 66 лет. Родился в Рыбинске, живет в Рыбинском округе.

В 1983 году закончил Ярославский педагогический институт им К. Д. Ушинского (специальность «Физическое воспитание»), в 1993 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность «Социальное и экономическое планирование»), в 1999 году — Международный университет бизнеса и новых технологий (специальность «Государственное и муниципальное управление»).

Владимир Пахарев работал слесарем механосборочных работ на Рыбинском заводе приборостроения, учителем физического воспитания в Рыбинском районе, тренером-преподавателем в спортивной школе Рыбинска, начальником службы транспорта, благоустройства и материально-технического снабжения в Рыбинском городском производственном жилищном ремонтно-эксплуатационном объединении.

В 1997–2006 годах и в 2014–2023 годах он был депутатом Рыбинского Совета депутатов, причем с 2000 по 2006 год возглавлял Cовет на посту председателя, в 2015–2016 годах — был заместителем председателя.

В 2007–2008 годах руководил Представительством администрации Ярославской области на территории Рыбинска и Рыбинского района. В 2010–2012 годах был заместителем директора в ООО «Производственное объединение грузового автомобильного транспорта» в Рыбинске, в 2013–2014 годах — начальником отдела по работе с территориями в Департаменте общественных связей Ярославской области.

В 2017–2023 годах Владимир Пахарев являлся директором производства в АО «Рыбинский Дом печати». С 2024 года работает заместителем главного редактора по экономике и финансам в газете «Рыбинские известия».

С сентября 2023 года он также депутат Муниципального Совета городского округа Рыбинск пятого созыва.

— Пойти в Госдуму решил для того, чтобы свои знания и депутатский опыт применить на федеральном уровне в интересах Ярославской области и ее жителей, — пояснил он порталу 76.RU.

Данные о его доходах и имуществе на сайте ЦИК отсутствуют.

Дмитрий Голубятников

Дмитрий Голубятников (на фото справа) выдвигается от партии «Родина» Источник: Партия «Родина» / Vk.ru

Этот кандидат выдвинут партией «Родина». Ему 48 лет. Родом из Ставропольского края, сейчас живет в Долгопрудном Московской области. По информации избиркома, в 2024 году закончил Государственный университет управления.

Работает главным инженером в ООО «Арена инвест» («Ледовая арена Солнцево»).

Известно, что Дмитрий Голубятников работал электрослесарем в ТЭЦ, комплектовщиком, техником и инженером сервисного центра, инженером контрольно-измерительных приборов и автоматики, ведущим инженером, диспетчером, заместителем главного инженера, начальником отдела и главным инженером организации.

— Прагматик и реалист до мозга костей, стремящийся к идеалу и не лишенный фантазии. Аффилирован с совестью, семьей и народом, — заявляет о себе кандидат на своем сайте.

По информации на сайте ЦИК, доход кандидата за 2025 год составил 2,7 миллиона рублей. Ему принадлежит половина квартиры площадью 28 кв. м в Московской области.

Дмитрий Трусов

Дмитрий Трусов — лидер региональных «зеленых» Источник: «Зелёные». Российская экологическая партия / Vk.ru

Это кандидат от «Российской экологической партии „Зеленые“». Ему 45 лет. Родился и живет в Ярославле.

В 2003 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности менеджер-экономист.

Дмитрий Трусов возглавляет региональное отделение. Работает директором АНО «Институт экологического развития».

По информации сервиса «Контур.Фокус», также он является исполнительным директором некоммерческого партнерства «Ярославский Совет строителей».

По информации на сайте ЦИК, общая сумма доходов кандидата за 2025 год составила 296 тысяч рублей. В собственности у него есть земельный участок в Ярославской области площадью 50 667 кв. м.

Анатолий Лисицын

Анатолий Лисицын — единственный самовыдвиженец в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Анатолия Лисицына многие знают как бывшего губернатора Ярославской области. Сейчас ему 79 лет. Родом Лисицын из деревни Большие Сменки Калининской области (сейчас эта территория относится к Тверской области). Высшее образование получил в 1977 году в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова (специальность «инженер-технолог»).

Начинал трудовой путь на Рыбинском деревообрабатывающем комбинате «Свобода» учеником столяра. Позже возглавил предприятие.

В 1987 году был избран председателем райисполкома Центрального района Рыбинска. С мая 1990 по 3 декабря 1991 года — председателем горисполкома Рыбинска, с мая 1990 года — депутатом городского и областного Советов народных депутатов.

С 1991 по 1995 год — глава администрации Ярославской области, с 1995 по 2007 год — губернатор Ярославской области. При нём построили «Арену-2000» за 10 миллионов долларов и Юбилейный мост через Волгу.

Был депутатом Государственной думы РФ в 2007–2011 и в 2021–2026 годах, представителем Ярославской областной думы в Совете Федерации в 2011–2018 годах.

Кроме того, Лисицын является президентом Федерации биатлона Ярославской области и председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Ярославской области.

Сведений о доходах и имуществе кандидата мы на сайте ЦИК не нашли.

В следующем материале мы расскажем о кандидатах по Ростовскому одномандатному избирательному округу.