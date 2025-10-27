«Вот это плохо»: депутат объяснил, что город (не)получит от продажи Центрального рынка в Ярославле

В Ярославле хотят продать центральный рынок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин высказался против продажи Центрального рынка. Власти хотят передать акции акционерного общества новому владельцу, и получить минимум 150 миллионов рублей.

В беседе с 76.RU Анатолий Каширин объяснил, почему это решение вряд ли пойдет на пользу бюджету и городу.

«Я свою точку зрения высказал на заседании муниципалитета. Я категорически против продажи Центрального рынка. И продажи в той форме, в которой сейчас хотят это осуществить», — рассказал депутат.

«Планировалось идиотское соглашение»

Анатолий Каширин вспомнил времена, когда городом управлял мэр Владимир Волков. Тогда власти тоже хотели продать Центральный рынок, но его отстояли жители города и депутаты.

«Там вообще планировалась идиотское инвестиционное соглашение, по типу инвестиционного соглашения по продаже депо, которое за бесценок в центре города отдали компании для строительства дома. Тогда же за бесценок хотели продать Центральный рынок», — рассказал Анатолий Каширин.

Еще в те времена депутат выступил против инициативы.

«Слава богу, меня поддержало большинство. И мы тогда не дали продаже состояться. Сейчас вопрос уже практически решен. Муниципалитет принял решение о продаже рынка. Повторюсь: на заседании я выступил против», — рассказал Анатолий Каширин.

Депутат говорит: рынок действительно нужно обновить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Город ничего положительного не получит»

Депутат пояснил: рынку, действительно, требуется ремонт и обновление. Но при этом на его месте не должно образоваться что-то иное.

«То, что сейчас акции рынка продают за 150 миллионов рублей, это, по сути, стоимость того же Ленинского рынка. Ленинский рынок несколько лет назад был продан одной киргизской фирме с московской регистрацией. И до сих пор мы видим: там ничего не делается лучше. Он становится только хуже. И никакой реконструкции там не делается. Хотя они говорили, что, по сути, это будет шикарнейший рынок, чуть ли не один из лучших в России. Прошло несколько лет, и, по сути, ничего не меняется. Но там было условие — только рынок», — рассказал Анатолий Каширин.

В Ярославле в 2024 году начали реконструкцию Ленинского рынка на улице Чкалова. Там пообещали построить новый одноэтажный корпус крытого рынка. Сейчас территория обнесена забором, к 2025 году здание так и не возвели. Но стоит принять во внимание: изначально сообщалось, что плановый срок окончания работ — 3-й квартал 2026 года.

Депутат объяснил, в случае с продажей акций АО «Центральный рынок» дела обстоят иначе. По его словам, 150 миллионов рублей, полученные от сделки, израсходуют лишь на покрытие дефицита городского бюджета.

«Не более того. Они не принесут какой-то прибыли. Но самое главное, самое плохое заключается в том, что на месте рынка могут построить какой-нибудь четырехэтажный дом. Это абсолютно точно не нужно в самом центре зоны ЮНЕСКО. А, по сути, тот, кто купит эти акции, будет волен делать все что угодно. Вот это плохо», — объяснил Анатолий Каширин.

Город, на мой взгляд, от продажи рынка ничего положительного не получит. Анатолий Каширин депутат муниципалитета Ярославля

«Рынок — лицо туристического города»

Депутат привел еще один аргумент. По его словам, рынок — дополнительная точка притяжения туристов. И в центре Ярославля, по его словам, она необходима:

«Я бываю в отпусках, езжу в различные города. В том числе, курортные. И, конечно, город, который хочет иметь туристическую привлекательность, должен иметь хороший рынок. Потому что туристы любят рынки. Люди всегда хотят прийти, посмотреть. Рынок — это тоже, в какой-то степени, лицо туристического города».

И наш Центральный рынок, не в полной степени, может быть, но соответствовал этим требованиям. Сейчас мы лишимся и этого туристического бренда Ярославля. Анатолий Каширин депутат муниципалитета Ярославля

Также Анатолий Каширин считает, что изменить условия продажи, чтобы они стали более выгодными для города, вряд ли получится.

«Я думаю, что здесь решение даже не мэрии Ярославля, здесь решение в общем нынешнем тренде правительства Ярославской области. Изменить, я думаю, мы не сможем. Опять же, я, выступая на том самом заседании муниципалитета, высказал надежду, на то, что у нас в последнее время, что бы ни начинали строить или продавать, оно или не продается, или не строится. К сожалению, такой тренд нынче тоже у нас есть», — рассказал Анатолий Каширин.

Надежда на то, что попытка будет безуспешной. И все пока останется на своих местах. Анатолий Каширин депутат муниципалитета Ярославля

Ранее мы публиковали репортаж с Центрального рынка, в котором предприниматели высказывали свои мнения о грядущей продаже объекта в центре Ярославля.

Все новости по этой теме мы публикуем в специальном сюжете.