Последний день лета покажет, какой будет осень: приметы на 31 августа

На Флора и Лавра лошадям традиционно давали отдых и окружали их особой заботой Источник: GPT

31 августа в народном календаре отмечали день Флора и Лавра. Его также называли Лошадиным праздником, Фроловым днем, Хлебным днем, а в некоторых местах связывали с дожинками — завершением важных летних работ в поле.

Особое место в традициях этого дня занимали лошади. Животным давали отдых, их чистили, купали, расчесывали гривы и лучше обычного кормили. Одновременно крестьяне старались закончить уборку урожая и посев озимых: лето подходило к концу, а хозяйство постепенно переходило на осенний ритм.

Православные 31 августа вспоминают мучеников Флора и Лавра. По церковному преданию, братья жили во II веке и были искусными каменотесами. В русской традиции святых стали особенно почитать как покровителей лошадей, поэтому народный праздник оказался тесно связан с заботой об этих животных.

Что нельзя делать 31 августа

Главные запреты Фролова дня были связаны прежде всего с отношением к животным и работой. В народе считали, что нельзя нарушать сложившиеся обычаи. В Лошадиный праздник не следует:

заставлять лошадей тяжело работать — в этот день животным старались устраивать отдых;

обижать лошадей, кричать на них или плохо с ними обращаться — такое поведение считалось особенно недопустимым в день их небесных покровителей;

оставлять животных без ухода и хорошего корма — хозяева, наоборот, старались уделить им больше внимания;

без необходимости ездить верхом — по народной традиции лошадей старались не нагружать;

лениться и проводить весь день без дела — конец августа был важным временем для завершения сезонных работ;

ссориться с родными и устраивать шумные конфликты — последний день лета старались провести спокойно.

Что можно делать 31 августа

Флор и Лавр приходились на хлопотливое время: урожай уже был почти собран, приближалась осень, а в хозяйстве оставалось немало дел. Поэтому с днем связывали сразу несколько традиционных занятий:

завершать уборку урожая и другие летние работы в поле;

заканчивать посев озимых, если позволяли сроки и погода;

ухаживать за лошадьми, чистить и купать их, давать животным отдых;

угощать коней хорошим кормом — традиционно для этого выбирали лучший овес и лакомства — морковь и яблоки;

собираться на домашние посиделки, заниматься рукоделием и разговаривать по душам с близкими;

присматриваться к полыни — по старому поверью ее корни могли подсказать, каким окажется следующий урожай;

заниматься домашними животными и уделять им больше внимания.

По корням полыни в этот день пытались судить о будущем урожае, а по погоде — о наступающей осени Источник: GPT

С полынью был связан один из самых любопытных обычаев дня. Растение вырывали вместе с корнем и смотрели, насколько тот оказался крепким и толстым. Хорошо развитый корень считали благоприятной приметой для будущего урожая. Слабый и тонкий корень предсказуемо указывал на куда менее радужные перспективы.

Полынь в народной традиции считалась сильным оберегом. Ее резкий горьковатый аромат связывали с защитой от болезней, зависти, неприятностей и нечистой силы. Поэтому веточки растения нередко хранили в доме, размещали у входа или возле окон.

Народные приметы о погоде

Последний день августа воспринимали как границу между летом и осенью, поэтому особенно внимательно наблюдали за небом, воздухом, росой и поведением животных. По таким наблюдениям пытались судить о погоде ближайших дней и всей наступающей осени:

утренний туман стелется низко, а после восхода быстро исчезает — осень ожидали теплой и солнечной;

день выдался сухим и теплым — сентябрь, по приметам, должен быть мягким;

дождь 31 августа — к сырой и ненастной осени;

много росы утром — к сухой и ясной осенней погоде;

северный или восточный ветер — к скорому похолоданию;

ветер с юга — к продолжительному теплу и бабьему лету;

воздух кажется особенно прозрачным и свежим — ждали скорого ненастья;

низко идут облака — к продолжительной плохой погоде;

солнце скрывается за тучами в жаркий день — к дождю;

воздух над лесом на рассвете приобретает синеватый оттенок — к хорошей погоде;

лошади начинают фыркать и беспокойно переступать ногами — погода, по народным наблюдениям, могла испортиться;

красноватая звезда вечером — к ветреной и сырой погоде.