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Стиль и красота Обзор Расцвели и подпоясались: что будет в моде осенью-2026 — собрали самые яркие тренды с фото

Расцвели и подпоясались: что будет в моде осенью-2026 — собрали самые яркие тренды с фото

Смелые и такие разные образы — смотрим и вдохновляемся

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Что стилисты советуют носить осенью-2026 | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЧто стилисты советуют носить осенью-2026 | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Что стилисты советуют носить осенью-2026

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Готовы к осени? Если нет, то у нас есть самый полезный гид — что будет в моде в предстоящем сезоне. Что приятно, тренд на бежевую безупречность себя изжил (привет «бежевым мамам»), а на первый план вышли осознанная элегантность, характер и индивидуальность. NGS.RU разбирался, как расставить акценты, чтобы осенью 2026-го каждый ваш выход притягивал только восхищенные взгляды.

Битва силуэтов

Стилисты в один голос заявляют: гонка за тотальной правильностью образа делает его устаревшим еще до выхода из дома. Осень 2026 года — это сезон архитектурных форм. На подиумах развернулась настоящая дуэль двух противоположных эстетик.

Акцент на талии&nbsp;— один из ведущих трендов этой осени | Источник: ru.pinterest.comАкцент на талии&nbsp;— один из ведущих трендов этой осени | Источник: ru.pinterest.com

Акцент на талии — один из ведущих трендов этой осени

Источник:

ru.pinterest.com

Приталенный жакет с ярко выраженной линией плеча в сочетании с юбкой миди актуален уже несколько сезонов подряд, сдавать позиции комплект не собирается | Источник: ru.pinterest.comПриталенный жакет с ярко выраженной линией плеча в сочетании с юбкой миди актуален уже несколько сезонов подряд, сдавать позиции комплект не собирается | Источник: ru.pinterest.com

Приталенный жакет с ярко выраженной линией плеча в сочетании с юбкой миди актуален уже несколько сезонов подряд, сдавать позиции комплект не собирается

Источник:

ru.pinterest.com

С одной стороны — властный силуэт с массивными плечами. Пальто и жакеты с ярко выраженной линией плеча — главный тренд верхней одежды. При этом модельеры не забывают о талии: модели с поясом — в стиле 70-х и 80-х — становятся идеальным балансом между силой и женственностью.

Простая, но очень стильная комбинация | Источник: ru.pinterest.comПростая, но очень стильная комбинация | Источник: ru.pinterest.com

Простая, но очень стильная комбинация

Источник:

ru.pinterest.com

Поверх легинсов надеваем юбку из кружева или сетки, обувь и сумка в тон, завершаем образ объемным свитером: все-таки осень | Источник: ru.pinterest.comПоверх легинсов надеваем юбку из кружева или сетки, обувь и сумка в тон, завершаем образ объемным свитером: все-таки осень | Источник: ru.pinterest.com

Поверх легинсов надеваем юбку из кружева или сетки, обувь и сумка в тон, завершаем образ объемным свитером: все-таки осень

Источник:

ru.pinterest.com

С другой стороны — возвращение облегающих силуэтов slim fit. Модные инфлюенсеры постепенно отходят от оверсайза в сторону вещей, которые аккуратно подчеркивают фигуру (ведь теперь есть что подчеркивать).

Кожа и объем, приталенный силуэт, цвет&nbsp;— присмотритесь к этому образу | Источник: ru.pinterest.comКожа и объем, приталенный силуэт, цвет&nbsp;— присмотритесь к этому образу | Источник: ru.pinterest.com

Кожа и объем, приталенный силуэт, цвет — присмотритесь к этому образу

Источник:

ru.pinterest.com

Обратите внимание, как здесь обыграна цветовая палитра | Источник: ru.pinterest.comОбратите внимание, как здесь обыграна цветовая палитра | Источник: ru.pinterest.com

Обратите внимание, как здесь обыграна цветовая палитра

Источник:

ru.pinterest.com

Истинный шик сезона — объемные фактурные кожаные куртки. Вариант для тех, кому классические пальто уже наскучили. Строгий или, наоборот, расслабленный силуэт, укороченный фасон, подчеркнутая линия талии — вещь добавит образу характер. Наденьте под такую куртку объемный шерстяной свитер, и ни холод, ни ветер вам не страшны.

Вельветовые куртки всё так же на пике популярности&nbsp;— берем | Источник: ru.pinterest.comВельветовые куртки всё так же на пике популярности&nbsp;— берем | Источник: ru.pinterest.com

Вельветовые куртки всё так же на пике популярности — берем

Источник:

ru.pinterest.com

Оливковый в сочетании с оттенком «сливочное масло», гладкая кожа, актуальный крой&nbsp;— всё совпало | Источник: ru.pinterest.comОливковый в сочетании с оттенком «сливочное масло», гладкая кожа, актуальный крой&nbsp;— всё совпало | Источник: ru.pinterest.com

Оливковый в сочетании с оттенком «сливочное масло», гладкая кожа, актуальный крой — всё совпало

Источник:

ru.pinterest.com

И это только направление, а не жесткое правило. Миксуйте разные силуэты, расставляйте акценты, ищите свою идеальную длину и посадку. Вуаля — вы богиня подиума.

Цветовая палитра

Этой осенью цвета — главное оружие в борьбе за стиль. Дизайнеры руководствуются принципом «взболтать, но не смешивать».

Вишневый цвет и все рядом стоящие оттенки&nbsp;— осенний мастхэв | Источник: ru.pinterest.comВишневый цвет и все рядом стоящие оттенки&nbsp;— осенний мастхэв | Источник: ru.pinterest.com

Вишневый цвет и все рядом стоящие оттенки — осенний мастхэв

Источник:

ru.pinterest.com

Очень красиво смотрится в сочетании с небесно-голубым оттенком | Источник: ru.pinterest.comОчень красиво смотрится в сочетании с небесно-голубым оттенком | Источник: ru.pinterest.com

Очень красиво смотрится в сочетании с небесно-голубым оттенком

Источник:

ru.pinterest.com

«Спелая вишня» становится главной альтернативой красному и самостоятельным героем сезона. Этот глубокий сочный оттенок хорош и в одежде, и в аксессуарах. Стилисты называют бордовый новым нейтральным: он легко заменяет черный или коричневый и идеально сочетается с серым, бежевым и оливковым, даже с голубым.

Цвет сложный, хорош для девушек контрастной внешности, нужно просто найти свой оттенок | Источник: ru.pinterest.comЦвет сложный, хорош для девушек контрастной внешности, нужно просто найти свой оттенок | Источник: ru.pinterest.com

Цвет сложный, хорош для девушек контрастной внешности, нужно просто найти свой оттенок

Источник:

ru.pinterest.com

Необычно, но интересно: продуманный вариант, где клетка уводит акцент с цвета куртки, а серебро сумки смягчает слишком сложный цвет и геометричный принт | Источник: ru.pinterest.comНеобычно, но интересно: продуманный вариант, где клетка уводит акцент с цвета куртки, а серебро сумки смягчает слишком сложный цвет и геометричный принт | Источник: ru.pinterest.com

Необычно, но интересно: продуманный вариант, где клетка уводит акцент с цвета куртки, а серебро сумки смягчает слишком сложный цвет и геометричный принт

Источник:

ru.pinterest.com

Фиолетовый с ног до головы — для тех, кто готов взять дело в свои руки. Горчичный добавляет тепла даже в самые холодные дни. Синий умеет быть разным — от лазурного до ультрамарина. А золото, серебро и медь — те самые инвестиции в цвет, которые останутся с вами на несколько лет вперед.

Розовый, вишневый и оливковый&nbsp;— самое популярное цветовое осеннее сочетание | Источник: ru.pinterest.comРозовый, вишневый и оливковый&nbsp;— самое популярное цветовое осеннее сочетание | Источник: ru.pinterest.com

Розовый, вишневый и оливковый — самое популярное цветовое осеннее сочетание

Источник:

ru.pinterest.com

Оливка также хорошо смотрится с голубым и бежевым&nbsp;— смело примеряйте | Источник: ru.pinterest.comОливка также хорошо смотрится с голубым и бежевым&nbsp;— смело примеряйте | Источник: ru.pinterest.com

Оливка также хорошо смотрится с голубым и бежевым — смело примеряйте

Источник:

ru.pinterest.com

Глубокие природные оттенки остаются в фаворе: шоколадный, оливковый, темно-синий, графитовый, карамельный и сливочный. А вот от бежевого лучше держаться подальше: слишком банально.

То, что хочется потрогать

Бархат врывается в число главных трендов осеннего сезона. Вместе с ним в моде качественная шерсть, кашемир, гладкая кожа, деним, костюмные ткани и трикотаж с четкой структурой. Именно текстуры, по мнению стилистов, делают образ дорогим визуально — даже без большого количества аксессуаров.

Если у вас нет гладкой кожаной куртки, обязательно берите&nbsp;— пригодится несколько сезонов подряд. Можно в нетривиальном горчичном оттенке | Источник: ru.pinterest.comЕсли у вас нет гладкой кожаной куртки, обязательно берите&nbsp;— пригодится несколько сезонов подряд. Можно в нетривиальном горчичном оттенке | Источник: ru.pinterest.com
Бархат в сочетании с лео&nbsp;— смело, но очень стильно | Источник: ru.pinterest.comБархат в сочетании с лео&nbsp;— смело, но очень стильно | Источник: ru.pinterest.com
Мягкая шерсть&nbsp;— стоит ли что-то дополнять? | Источник: ru.pinterest.comМягкая шерсть&nbsp;— стоит ли что-то дополнять? | Источник: ru.pinterest.com
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Кстати, базовый шерстяной свитер можно украсить накладным воротником, и образ заиграет совершенно по-новому | Источник: ru.pinterest.comКстати, базовый шерстяной свитер можно украсить накладным воротником, и образ заиграет совершенно по-новому | Источник: ru.pinterest.com
Мех&nbsp;— да, в любом проявлении | Источник: ru.pinterest.comМех&nbsp;— да, в любом проявлении | Источник: ru.pinterest.com

Мех возвращается на подиумы в самых разных воплощениях: от пушистых горжеток и шарфов до укороченных шуб из экомеха. Бахрома переживает второе рождение — то, что мы покупали три-четыре года назад, снова пригодится.

Ключевые вещи сезона

Жакет с выраженной формой — главная инвестиция сезона. Основной акцент должен быть на женственном силуэте, подчеркивающем достоинства фигуры.

Свитер — яркий или с акцентом, одного такого экземпляра на сезон будет вполне достаточно. Выбирайте сочные цвета: ярко-синий, вишня или желтый. Даже самая простая модель в таких оттенках будет выглядеть свежо и актуально.

Приталенный жакет, можно в клетку&nbsp;— точно не прогадаете | Источник: ru.pinterest.comПриталенный жакет, можно в клетку&nbsp;— точно не прогадаете | Источник: ru.pinterest.com
Яркий свитер для поднятия настроения | Источник: ru.pinterest.comЯркий свитер для поднятия настроения | Источник: ru.pinterest.com
Шотландка для ваших уютных осенний образов (идеальна в дождливую промозглую осень) | Источник: ru.pinterest.comШотландка для ваших уютных осенний образов (идеальна в дождливую промозглую осень) | Источник: ru.pinterest.com
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Трикотаж&nbsp;— ваш неизменный друг в осенний период, обратите внимание на цвета: так можно, да | Источник: ru.pinterest.comТрикотаж&nbsp;— ваш неизменный друг в осенний период, обратите внимание на цвета: так можно, да | Источник: ru.pinterest.com

Юбку-миди можно носить и с белой простой рубашкой, и с объемным трикотажем, и с жакетом — вариаций масса. Она может быть футлярного силуэта или в складку, как вам больше нравится. Смелый вариант — шотландка в длине миди: она создаст самое что ни на есть осеннее настроение.

Аксессуары: время громких заявлений

Обновить гардероб можно без покупки нового пальто — достаточно добавить несколько актуальных аксессуаров.

Ощущение, что это самый нужный осенний аксессуар | Источник: ru.pinterest.comОщущение, что это самый нужный осенний аксессуар | Источник: ru.pinterest.com

Ощущение, что это самый нужный осенний аксессуар

Источник:

ru.pinterest.com

Расчехляйте свои запасы и прикрепляйте на лацканы пиджака или пальто | Источник: ru.pinterest.comРасчехляйте свои запасы и прикрепляйте на лацканы пиджака или пальто | Источник: ru.pinterest.com

Расчехляйте свои запасы и прикрепляйте на лацканы пиджака или пальто

Источник:

ru.pinterest.com

В центре внимания — крупные броши. Если раньше их использовали как небольшую деталь, то теперь аксессуар становится самостоятельным акцентом. В тренде объемные цветочные композиции, перья и выразительные формы. Массивную брошь стилисты советуют носить асимметрично — на лацкане или вороте.

Носим галстук в повседневном образе | Источник: ru.pinterest.comНосим галстук в повседневном образе | Источник: ru.pinterest.com

Носим галстук в повседневном образе

Источник:

ru.pinterest.com

Галстук можно завязать и как бант | Источник: ru.pinterest.comГалстук можно завязать и как бант | Источник: ru.pinterest.com

Галстук можно завязать и как бант

Источник:

ru.pinterest.com

Галстуки перестают быть формальными. В моде не только текстильные, но и кожаные и даже вязаные варианты. Вязаный галстук — к грубым ботинкам, кожаный — с юбкой-карандашом. Носите свободно, без тугого узла.

Многослойность украшений&nbsp;— определенно да, попробуйте соединить варианты, уже имеющиеся в вашем арсенале | Источник: ru.pinterest.comМногослойность украшений&nbsp;— определенно да, попробуйте соединить варианты, уже имеющиеся в вашем арсенале | Источник: ru.pinterest.com

Многослойность украшений — определенно да, попробуйте соединить варианты, уже имеющиеся в вашем арсенале

Источник:

ru.pinterest.com

Массивные браслеты в большом количестве&nbsp;— надеваем и идем гулять | Источник: ru.pinterest.comМассивные браслеты в большом количестве&nbsp;— надеваем и идем гулять | Источник: ru.pinterest.com

Массивные браслеты в большом количестве — надеваем и идем гулять

Источник:

ru.pinterest.com

Скульптурные браслеты и многослойные украшения в сюрреалистичном стиле завершают аксессуарную картину. Браслеты можно носить поверх рукавов.

Базовый лаконичный вариант&nbsp;— если слишком скучно, разбавьте аксессуарами | Источник: ru.pinterest.comБазовый лаконичный вариант&nbsp;— если слишком скучно, разбавьте аксессуарами | Источник: ru.pinterest.com
Чулки, которые моментально влюбили в себя всех модниц (лучше брать с резиночкой или силиконовым краем, чтобы не спадали при ходьбе) | Источник: ru.pinterest.comЧулки, которые моментально влюбили в себя всех модниц (лучше брать с резиночкой или силиконовым краем, чтобы не спадали при ходьбе) | Источник: ru.pinterest.com
Еще вариант&nbsp;— чулки из сетки, как на показах Miu Miu. Производители быстро подхватили тренд | Источник: ru.pinterest.comЕще вариант&nbsp;— чулки из сетки, как на показах Miu Miu. Производители быстро подхватили тренд | Источник: ru.pinterest.com
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Белая классика&nbsp;— и так одеваются не только школьницы, долой стереотипы | Источник: ru.pinterest.comБелая классика&nbsp;— и так одеваются не только школьницы, долой стереотипы | Источник: ru.pinterest.com
Кружевные колготки в бордовом оттенке&nbsp;— у вас всё еще их нет? | Источник: ru.pinterest.comКружевные колготки в бордовом оттенке&nbsp;— у вас всё еще их нет? | Источник: ru.pinterest.com

Колготы, чулки и гольфы мы тоже носим как повседневный вариант: то, что раньше казалось чересчур, сегодня в самый раз. Не стесняемся, примеряем, и пусть смотрят с осуждением — тренд скоротечный, надо успеть помодничать.

Попробуйте вписать баску с пажами в повседневный образ, особенно хорошо в сочетании с брюками-аладдинами | Источник: ru.pinterest.comПопробуйте вписать баску с пажами в повседневный образ, особенно хорошо в сочетании с брюками-аладдинами | Источник: ru.pinterest.com
Баска может быть в виде юбки&nbsp;— мы уже видели такие в кружеве, но с клеткой интереснее | Источник: ru.pinterest.comБаска может быть в виде юбки&nbsp;— мы уже видели такие в кружеве, но с клеткой интереснее | Источник: ru.pinterest.com
Стилистический прием: кружевная юбка, поверх баска из костюмной ткани, добавляем многоярусный пояс&nbsp;— получаем классный современный образ | Источник: ru.pinterest.comСтилистический прием: кружевная юбка, поверх баска из костюмной ткани, добавляем многоярусный пояс&nbsp;— получаем классный современный образ | Источник: ru.pinterest.com
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Повязанный на бедра платок&nbsp;— всё еще тренд | Источник: ru.pinterest.comПовязанный на бедра платок&nbsp;— всё еще тренд | Источник: ru.pinterest.com

Баски и пояса-баски с пажами — аксессуар дерзкий, с акцентом на сексуальность. Рискнете? Отлично смотрятся с юбками, брюками-аладдинами, такой баской можно подпоясать объемный жакет. Хорошо смотрятся также в сочетании с легинсами со штрипками (да, они снова в тренде).

Шапка из сетки плавно переходит из летнего гардероба в осенний | Источник: ru.pinterest.comШапка из сетки плавно переходит из летнего гардероба в осенний | Источник: ru.pinterest.com
Носим с кожанками, тренчами, пальто | Источник: ru.pinterest.comНосим с кожанками, тренчами, пальто | Источник: ru.pinterest.com
Сетчатые косынки завязываем на манер банданы | Источник: ru.pinterest.comСетчатые косынки завязываем на манер банданы | Источник: ru.pinterest.com
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Или же повязываем на бедра&nbsp;— это уже известный прием | Источник: ru.pinterest.comИли же повязываем на бедра&nbsp;— это уже известный прием | Источник: ru.pinterest.com

Не забывайте про головные уборы: вязаные шапочки-сетки и косынки-сетки становятся неожиданным хитом сезона. Они скорее декоративные, но помогают создать уникальный образ.

Обувь: от арт-мюлей до высоких сапог

Мюли остаются одним из главных трендов. Наряду с классическими моделями популярность набирают необычные варианты, в том числе мюли, стилизованные под кроссовки или с фигурной подошвой.

Высокие сапоги прямого кроя идеально сочетаются с юбками-макси. Туфли-слингбэки на невысоком каблуке можно носить с плотными носками, гольфами и чулками, продлевая сезон такой обуви. Лоферы, балетки и туфли с Т-образным ремешком также в тренде.

Обратите внимание на форму подошвы | Источник: ru.pinterest.comОбратите внимание на форму подошвы | Источник: ru.pinterest.com
Универсальные балетки, практически под любой образ | Источник: ru.pinterest.comУниверсальные балетки, практически под любой образ | Источник: ru.pinterest.com
Хороши с теми самыми объемными кожаными куртками | Источник: ru.pinterest.comХороши с теми самыми объемными кожаными куртками | Источник: ru.pinterest.com
К вопросу о том, может ли быть обувь арт-объектом,&nbsp;— почему бы и нет? | Источник: ru.pinterest.comК вопросу о том, может ли быть обувь арт-объектом,&nbsp;— почему бы и нет? | Источник: ru.pinterest.com
Вы уже поняли, что клетка&nbsp;— самый осенний принт? | Источник: ru.pinterest.comВы уже поняли, что клетка&nbsp;— самый осенний принт? | Источник: ru.pinterest.com
Вечная классика | Источник: ru.pinterest.comВечная классика | Источник: ru.pinterest.com
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Смело, стильно, не как у всех | Источник: ru.pinterest.comСмело, стильно, не как у всех | Источник: ru.pinterest.com

Обувь становится настоящим произведением искусства — от украшенных хрусталем каблуков до ботинок с перьями. Это уже не просто аксессуар, а маленький шедевр.

Осознанная элегантность

За всеми этими тенденциями стоит одна ключевая идея — осознанная элегантность. Речь идет об отказе от быстротечной моды в пользу качественных вещей, которые можно носить несколько сезонов.

Стилисты призывают отказаться от стерильной безупречности в пользу индивидуальности. Монохромный бежевый, правильные сумки и абсолютно безопасные сочетания — это вчерашний день. Минимализм никуда не исчезает, но в нем должна проявляться личность: необычная фактура, асимметрия, цвет, возможно, какая-то небрежность — то, что свойственно только вам.

Не спешите прятать бермуды, лучше примерьте их с высокими сапогами и не забудьте высокие гольфы | Источник: ru.pinterest.comНе спешите прятать бермуды, лучше примерьте их с высокими сапогами и не забудьте высокие гольфы | Источник: ru.pinterest.com

Не спешите прятать бермуды, лучше примерьте их с высокими сапогами и не забудьте высокие гольфы

Источник:

ru.pinterest.com

Тот случай, когда надеты самые простые базовые вещи, буквально всё и сразу, но образ получился ярким и с характером | Источник: ru.pinterest.comТот случай, когда надеты самые простые базовые вещи, буквально всё и сразу, но образ получился ярким и с характером | Источник: ru.pinterest.com

Тот случай, когда надеты самые простые базовые вещи, буквально всё и сразу, но образ получился ярким и с характером

Источник:

ru.pinterest.com

Неактуальными становятся ультраобтягивающие вещи с ног до головы, сложные принты, избыточный декор и большие логотипы. Мода выбирает баланс, сдержанность и качество. И самое главное: около 85% вашего гардероба можно сохранить, просто добавив к нему более смелые детали.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
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