Расцвели и подпоясались: что будет в моде осенью-2026 — собрали самые яркие тренды с фото

Что стилисты советуют носить осенью-2026 Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Готовы к осени? Если нет, то у нас есть самый полезный гид — что будет в моде в предстоящем сезоне. Что приятно, тренд на бежевую безупречность себя изжил (привет «бежевым мамам»), а на первый план вышли осознанная элегантность, характер и индивидуальность. NGS.RU разбирался, как расставить акценты, чтобы осенью 2026-го каждый ваш выход притягивал только восхищенные взгляды.

Битва силуэтов

Стилисты в один голос заявляют: гонка за тотальной правильностью образа делает его устаревшим еще до выхода из дома. Осень 2026 года — это сезон архитектурных форм. На подиумах развернулась настоящая дуэль двух противоположных эстетик.

Акцент на талии — один из ведущих трендов этой осени Источник: ru.pinterest.com Приталенный жакет с ярко выраженной линией плеча в сочетании с юбкой миди актуален уже несколько сезонов подряд, сдавать позиции комплект не собирается Источник: ru.pinterest.com

С одной стороны — властный силуэт с массивными плечами. Пальто и жакеты с ярко выраженной линией плеча — главный тренд верхней одежды. При этом модельеры не забывают о талии: модели с поясом — в стиле 70-х и 80-х — становятся идеальным балансом между силой и женственностью.

Простая, но очень стильная комбинация Источник: ru.pinterest.com Поверх легинсов надеваем юбку из кружева или сетки, обувь и сумка в тон, завершаем образ объемным свитером: все-таки осень Источник: ru.pinterest.com

С другой стороны — возвращение облегающих силуэтов slim fit. Модные инфлюенсеры постепенно отходят от оверсайза в сторону вещей, которые аккуратно подчеркивают фигуру (ведь теперь есть что подчеркивать).

Кожа и объем, приталенный силуэт, цвет — присмотритесь к этому образу Источник: ru.pinterest.com Обратите внимание, как здесь обыграна цветовая палитра Источник: ru.pinterest.com

Истинный шик сезона — объемные фактурные кожаные куртки. Вариант для тех, кому классические пальто уже наскучили. Строгий или, наоборот, расслабленный силуэт, укороченный фасон, подчеркнутая линия талии — вещь добавит образу характер. Наденьте под такую куртку объемный шерстяной свитер, и ни холод, ни ветер вам не страшны.

Вельветовые куртки всё так же на пике популярности — берем Источник: ru.pinterest.com Оливковый в сочетании с оттенком «сливочное масло», гладкая кожа, актуальный крой — всё совпало Источник: ru.pinterest.com

И это только направление, а не жесткое правило. Миксуйте разные силуэты, расставляйте акценты, ищите свою идеальную длину и посадку. Вуаля — вы богиня подиума.

Цветовая палитра

Этой осенью цвета — главное оружие в борьбе за стиль. Дизайнеры руководствуются принципом «взболтать, но не смешивать».

Вишневый цвет и все рядом стоящие оттенки — осенний мастхэв Источник: ru.pinterest.com Очень красиво смотрится в сочетании с небесно-голубым оттенком Источник: ru.pinterest.com

«Спелая вишня» становится главной альтернативой красному и самостоятельным героем сезона. Этот глубокий сочный оттенок хорош и в одежде, и в аксессуарах. Стилисты называют бордовый новым нейтральным: он легко заменяет черный или коричневый и идеально сочетается с серым, бежевым и оливковым, даже с голубым.

Цвет сложный, хорош для девушек контрастной внешности, нужно просто найти свой оттенок Источник: ru.pinterest.com Необычно, но интересно: продуманный вариант, где клетка уводит акцент с цвета куртки, а серебро сумки смягчает слишком сложный цвет и геометричный принт Источник: ru.pinterest.com

Фиолетовый с ног до головы — для тех, кто готов взять дело в свои руки. Горчичный добавляет тепла даже в самые холодные дни. Синий умеет быть разным — от лазурного до ультрамарина. А золото, серебро и медь — те самые инвестиции в цвет, которые останутся с вами на несколько лет вперед.

Розовый, вишневый и оливковый — самое популярное цветовое осеннее сочетание Источник: ru.pinterest.com Оливка также хорошо смотрится с голубым и бежевым — смело примеряйте Источник: ru.pinterest.com

Глубокие природные оттенки остаются в фаворе: шоколадный, оливковый, темно-синий, графитовый, карамельный и сливочный. А вот от бежевого лучше держаться подальше: слишком банально.

То, что хочется потрогать

Бархат врывается в число главных трендов осеннего сезона. Вместе с ним в моде качественная шерсть, кашемир, гладкая кожа, деним, костюмные ткани и трикотаж с четкой структурой. Именно текстуры, по мнению стилистов, делают образ дорогим визуально — даже без большого количества аксессуаров.

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Мех возвращается на подиумы в самых разных воплощениях: от пушистых горжеток и шарфов до укороченных шуб из экомеха. Бахрома переживает второе рождение — то, что мы покупали три-четыре года назад, снова пригодится.

Ключевые вещи сезона

Жакет с выраженной формой — главная инвестиция сезона. Основной акцент должен быть на женственном силуэте, подчеркивающем достоинства фигуры.

Свитер — яркий или с акцентом, одного такого экземпляра на сезон будет вполне достаточно. Выбирайте сочные цвета: ярко-синий, вишня или желтый. Даже самая простая модель в таких оттенках будет выглядеть свежо и актуально.

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Юбку-миди можно носить и с белой простой рубашкой, и с объемным трикотажем, и с жакетом — вариаций масса. Она может быть футлярного силуэта или в складку, как вам больше нравится. Смелый вариант — шотландка в длине миди: она создаст самое что ни на есть осеннее настроение.

Аксессуары: время громких заявлений

Обновить гардероб можно без покупки нового пальто — достаточно добавить несколько актуальных аксессуаров.

Ощущение, что это самый нужный осенний аксессуар Источник: ru.pinterest.com Расчехляйте свои запасы и прикрепляйте на лацканы пиджака или пальто Источник: ru.pinterest.com

В центре внимания — крупные броши. Если раньше их использовали как небольшую деталь, то теперь аксессуар становится самостоятельным акцентом. В тренде объемные цветочные композиции, перья и выразительные формы. Массивную брошь стилисты советуют носить асимметрично — на лацкане или вороте.

Носим галстук в повседневном образе Источник: ru.pinterest.com Галстук можно завязать и как бант Источник: ru.pinterest.com

Галстуки перестают быть формальными. В моде не только текстильные, но и кожаные и даже вязаные варианты. Вязаный галстук — к грубым ботинкам, кожаный — с юбкой-карандашом. Носите свободно, без тугого узла.

Многослойность украшений — определенно да, попробуйте соединить варианты, уже имеющиеся в вашем арсенале Источник: ru.pinterest.com Массивные браслеты в большом количестве — надеваем и идем гулять Источник: ru.pinterest.com

Скульптурные браслеты и многослойные украшения в сюрреалистичном стиле завершают аксессуарную картину. Браслеты можно носить поверх рукавов.

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Колготы, чулки и гольфы мы тоже носим как повседневный вариант: то, что раньше казалось чересчур, сегодня в самый раз. Не стесняемся, примеряем, и пусть смотрят с осуждением — тренд скоротечный, надо успеть помодничать.

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Баски и пояса-баски с пажами — аксессуар дерзкий, с акцентом на сексуальность. Рискнете? Отлично смотрятся с юбками, брюками-аладдинами, такой баской можно подпоясать объемный жакет. Хорошо смотрятся также в сочетании с легинсами со штрипками (да, они снова в тренде).

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Не забывайте про головные уборы: вязаные шапочки-сетки и косынки-сетки становятся неожиданным хитом сезона. Они скорее декоративные, но помогают создать уникальный образ.

Обувь: от арт-мюлей до высоких сапог

Мюли остаются одним из главных трендов. Наряду с классическими моделями популярность набирают необычные варианты, в том числе мюли, стилизованные под кроссовки или с фигурной подошвой.

Высокие сапоги прямого кроя идеально сочетаются с юбками-макси. Туфли-слингбэки на невысоком каблуке можно носить с плотными носками, гольфами и чулками, продлевая сезон такой обуви. Лоферы, балетки и туфли с Т-образным ремешком также в тренде.

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Обувь становится настоящим произведением искусства — от украшенных хрусталем каблуков до ботинок с перьями. Это уже не просто аксессуар, а маленький шедевр.

Осознанная элегантность

За всеми этими тенденциями стоит одна ключевая идея — осознанная элегантность. Речь идет об отказе от быстротечной моды в пользу качественных вещей, которые можно носить несколько сезонов.

Стилисты призывают отказаться от стерильной безупречности в пользу индивидуальности. Монохромный бежевый, правильные сумки и абсолютно безопасные сочетания — это вчерашний день. Минимализм никуда не исчезает, но в нем должна проявляться личность: необычная фактура, асимметрия, цвет, возможно, какая-то небрежность — то, что свойственно только вам.

Не спешите прятать бермуды, лучше примерьте их с высокими сапогами и не забудьте высокие гольфы Источник: ru.pinterest.com Тот случай, когда надеты самые простые базовые вещи, буквально всё и сразу, но образ получился ярким и с характером Источник: ru.pinterest.com