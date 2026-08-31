Товар судного дня снова в цене. Почему дорожает гречка и о чем это говорит

Гречневых полей стало заметно меньше Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Гречка еще недавно казалась едва ли не самым надежным продуктом в российской продуктовой корзине. Цена два года ползла вниз, огромные запасы давили на рынок. Теперь маятник качнулся в обратную сторону — крупа подорожала на 11 процентов, почти до 86 рублей за кило.

Пока это еще далеко не повторение «гречневого безумия» начала 2022 года, когда цена была почти 145 рублей. Опрошенные MSK1.RU эксперты говорят: гречка — продукт небольшой по объему, но огромный по психологическому весу, поэтому и внимание к ней такое большое.

Гречки посеяли меньше

У нынешнего подорожания есть вполне материальная причина: гречихи стали сеять меньше. По данным Росстата, общая площадь посевов сельхозкультур в России в 2026 году сократилась на 3,4%, а зерновых и зернобобовых — на 6,6%. В случае с гречихой сокращение оказалось особенно заметным: по предварительным данным, под культуру отвели на 9% меньше, чем год назад.

«Гречка стала малодоходным продуктом после нескольких непонятных конъюнктурных взрывов», — говорит в интервью MSK1.RU экс-замминистра сельского хозяйства РФ, профессор экономики Леонид Холод. По его словам, после ценовых скачков следовали резкие откаты, затем несколько лет стоимость крупы снижалась даже в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию.

Для производителя это был вполне однозначный сигнал: надо сокращать производство, говорит Холод. Если пшеница, масличные или другая культура дают аграрию больше денег, площадь под гречихой неизбежно начинает сокращаться.

Особенно хорошо эта логика видна на Алтае — главном российском регионе производства гречихи. В 2025 году край собрал около 600 тысяч этой культуры и вновь оказался лидером страны. Но именно здесь в нынешнем сезоне к структурному сокращению посевов добавился погодный фактор — засуха.

То есть нынешний рост цен — результат не одного плохого месяца и не одной засухи. Погода лишь подтолкнула уже начавшийся процесс.

Запасы, которые годами мешали гречке дорожать

Почему, если посевы сокращались уже не первый год, гречка не подорожала раньше? Дело в том, что производители накопили огромные запасы. Они поступали в переработку и торговлю и не давали цене расти вслед за затратами производителей, объясняет президент Российского зернового союз Аркадий Злочевский.

А после сокращения посевных площадей и климатических неурядиц на Алтае рынок просто «переварил» то, что прежде лежало на складах.

«Цены не растут, они лишь восстанавливаются. Обвалились они куда более динамично. Сейчас просто подъели запасы, и это дало повод восстанавливать цены. Не более того. Зато у производителей будет хоть какой-то уровень рентабельности. Хотя не только по гречке, но и по многим другим зерновым культурам у нас вообще рентабельности нет, одни убытки», — говорит Злочевский.

«Инфляцию же никто не выключил, — говорит профессор Холод. — Все эти годы росло топливо, дорожала эксплуатация техники, увеличивались зарплаты, стоимость переработки и логистика».

Более того, в потребительских ценах возвращение цены пока даже не полностью компенсирует прежнее падение.

От поля до полки: почему опт уже резко пошел вверх

Для покупателя в магазине цена меняется не мгновенно. Сначала рынок реагирует на стоимость сырья, затем двигается оптовое звено, после него — переработчики и розница.

Именно это сейчас и происходит. По данным Росстата, в июне стоимость гречневой крупы у производителей выросла на 20% год к году. Розница, таким образом, не «придумывает» подорожание из воздуха. Она просто догоняет оптовый рынок.

Но есть еще и фактор ажиотажного спроса. Профессор Холод говорит, что гречка входит в «набор товаров судного дня»: при любой тревоге люди склонны покупать именно те продукты, которые считают простыми, сытными и долго хранящимися.

Не столько недостаток крупы сам по себе, сколько ажиотаж способен создать искусственный дефицит. Если покупатель решит, что гречка завтра исчезнет или станет вдвое дороже, он купит не одну пачку, а пять. Сотни тысяч таких решений способны мгновенно изменить баланс спроса и предложения.

Совет профессора Холода предельно простой: не реагировать на панические новости и не превращать обычное изменение цены в чрезвычайное событие.