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Развлечения Такого сочетания давно не было: что предсказывают Ванга, Глоба и астрологи на 2027 год

Такого сочетания давно не было: что предсказывают Ванга, Глоба и астрологи на 2027 год

Звезды намекают на смену привычного курса, а цифры советуют не торопиться

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Прогнозы связывают 2027 год с переменами, интуицией и поиском нового направления | Источник: GPTПрогнозы связывают 2027 год с переменами, интуицией и поиском нового направления | Источник: GPT

Прогнозы связывают 2027 год с переменами, интуицией и поиском нового направления

Источник:

GPT

До 2027 года еще есть время, а эзотерический прогноз для него постепенно складывается в довольно любопытную картину. Одни толкователи пророчеств говорят о больших переменах в мире, астрологи видят необычное сочетание медленных планет, нумерологи выделяют мастер-число 11, а восточный календарь обещает вместо стремительной Огненной Лошади более спокойную Огненную Козу.

Получается год с двумя, на первый взгляд, противоположными настроениями. Снаружи могут продолжаться крупные перемены, а человеку захочется меньше бежать и больше разбираться, куда именно он вообще направляется.

Что предсказывала Ванга на 2027 год

В популярных трактовках наследия Ванги 2027-й связывают прежде всего с крупными изменениями привычного мирового порядка. Среди тем, которые относят к этому периоду, встречаются преобразования политических союзов, усиление роли восточных стран.

Российские толкователи пророчеств ясновидящей отдельно выделяют возможное сближение России с другими государствами и появление новых объединений. Еще один повторяющийся мотив — ощущение рубежа, после которого прежняя система отношений между странами начинает заметно меняться.

Есть и менее политические версии. С концом 2020-х связывают слова Ванги о природных изменениях, погодных аномалиях и постепенном преображении самого человека. В некоторых трактовках речь идет не о внешности, а о смене мышления: люди якобы станут больше внимания уделять внутреннему развитию, интуиции и отношениям с окружающим миром.

Павел Глоба считает 2027 год важной точкой большого цикла

Нострадамуса в прогнозе на этот год лучше оставить в XVI веке: конкретного календарного предсказания именно на 2027-й у него нет. Зато российский астролог Павел Глоба неоднократно рассматривал середину и вторую половину 2020-х как единый большой период.

В пересказах его долгосрочных прогнозов именно на 2027 год приходится одна из заметных точек цикла, связанного с укреплением позиций России и формированием новых правил в мировой политике. Предыдущие годы в этой логике становятся временем подготовки и перестройки, тогда как 2027-й должен показать первые более отчетливые результаты накопившихся перемен.

Для повседневной жизни прогнозы Глобы на этот период звучат спокойнее. На первый план выходят умение приспосабливаться к новым обстоятельствам, выбирать долгосрочные цели и не цепляться за схемы, которые уже перестали работать.

Астрологи считают, что правила в 2027-м будут диктовать Плутон, Уран, Нептун и Сатурн | Источник: GPTАстрологи считают, что правила в 2027-м будут диктовать Плутон, Уран, Нептун и Сатурн | Источник: GPT

Астрологи считают, что правила в 2027-м будут диктовать Плутон, Уран, Нептун и Сатурн

Источник:

GPT

Главная астрологическая тема 2027 года — окончательное наступление новой эпохи

У западных астрологов 2027-й интересен прежде всего расположением сразу нескольких медленных планет.

Плутон продолжит движение по Водолею, Уран — по Близнецам, а Нептун и Сатурн окажутся в Овне. В астрологической традиции такое сочетание связывают с ускорением перемен в технологиях, коммуникациях, общественных структурах и представлениях человека о собственной свободе.

Особенно выделяется лето. В июне 2027 года между Плутоном в Водолее, Ураном в Близнецах и Нептуном в Овне формируется гармоничная конфигурация. Астролог Джессика Адамс связывает ее с развитием новых форм общения, виртуальной идентичности и объединений людей вокруг общих интересов.

Уран в Близнецах традиционно отвечает за новые идеи и способы передачи информации. Плутон в Водолее — за масштабную перестройку общества и коллективных систем. Нептун в Овне добавляет тему духовной самостоятельности и поиска новых идеалов.

2027 год пройдет под знаком Огненной Козы

По восточному календарю 6 февраля 2027 года начнется год Огненной Козы. В системе Ба-цзы новый энергетический цикл отсчитывают немного раньше — примерно с 4 февраля, праздника начала весны Личунь.

После Огненной Лошади 2026 года настроение заметно меняется. Огонь остается, но становится иньским — его сравнивают не с костром, а со свечой. Коза относится к стихии Земли, поэтому общий символ года трактуют как более мягкий, вдумчивый и созидательный.

В восточной астрологии Огненную Козу связывают с:

  • творчеством и развитием собственных талантов;

  • укреплением отношений и поиском союзников;

  • завершением проектов, начатых раньше;

  • вниманием к дому и семье;

  • постепенным накоплением результатов вместо резких рывков.

Специалисты по Ба-цзы называют 2027-й скорее временем закрепления, чем гонки за совершенно новыми целями. После бурного периода становится важнее понять, что действительно стоит сохранить.

Восточный календарь отводит 2027 год Огненной Козе, которую связывают с творчеством и созиданием | Источник: GPTВосточный календарь отводит 2027 год Огненной Козе, которую связывают с творчеством и созиданием | Источник: GPT

Восточный календарь отводит 2027 год Огненной Козе, которую связывают с творчеством и созиданием

Источник:

GPT

Число 2027 года особенное

Есть у будущего года еще одна любопытная особенность.

Если сложить его цифры, получится: 2 + 0 + 2 + 7 = 11.

В нумерологии 11 относится к так называемым мастер-числам. Его связывают с интуицией, озарениями, высокой чувствительностью и моментами, когда человек неожиданно начинает замечать то, что раньше словно проходило мимо него.

При дальнейшем сложении 1 + 1 получается двойка — число партнерства, дипломатии и сотрудничества. Поэтому 2027-й называют универсальным годом 11/2.

Американский нумеролог Энн Перри описывает его настроение так: «Год 11/2 приглашает нас замедлиться и обострить внимание. Вместо попытки форсировать результат нам предлагают стать восприимчивее к происходящему».

После энергии единицы, которая в нумерологии соответствует 2026 году и связана с начинаниями, двойка словно предлагает перестать ломиться во все двери подряд и посмотреть, какая из них уже открыта.

Любопытно, что разные эзотерические традиции сходятся примерно в одной точке. Пророчества говорят о переходе к новому порядку, западная астрология — о продолжении большой трансформации, Ба-цзы предлагает перейти от резкого движения к созиданию, а нумерология делает акцент на интуиции и партнерстве.

Если верить звездам и числам, громче всех в 2027-м окажется вовсе не тот, кто быстрее остальных побежит вперед. Выигрышной стратегией может стать умение вовремя понять, куда вообще стоит идти.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Астрология Предсказание
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