Вкусная заготовка на зиму: рецепт салата из огурцов для ярославцев

Солить огурцы в банках — приятная рутина для многих дачников. И у каждой семьи точно есть рецепт, который передается из поколения в поколение. Хозяйки с севера славятся своими необычными блюдами, поэтому мы попросили наших коллег из 29.RU рассказать местные кулинарные секреты.
Анна Федякова из Архангельска больше всего любит огуречные заготовки в виде салата. Она поделилась легким рецептом, для которого нужно минимум ингредиентов.
Салат называется «Нежинский». По ее словам, это самый вкусный рецепт из всех. Огурцы получаются ароматными и хрустящими.
Понадобится:
2,5 кг огурцов;
700 грамм репчатого лука;
4 ч. л. соли;
4 ч. л. сахара;
300 мл уксуса 9%;
300 мл подсолнечного нерафинированного масла.
Огурцы нужно порезать колечками. Все ингредиенты необходимо смешать, дать настояться 15 минут, разложить по банкам и стерилизовать 20 минут.
Пробовали такой салат?
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