Вкусная заготовка на зиму: рецепт салата из огурцов для ярославцев

Альтернатива классическим закруткам Источник: Анна Федякова

Солить огурцы в банках — приятная рутина для многих дачников. И у каждой семьи точно есть рецепт, который передается из поколения в поколение. Хозяйки с севера славятся своими необычными блюдами, поэтому мы попросили наших коллег из 29.RU рассказать местные кулинарные секреты.

Анна Федякова из Архангельска больше всего любит огуречные заготовки в виде салата. Она поделилась легким рецептом, для которого нужно минимум ингредиентов.

Салат называется «Нежинский». По ее словам, это самый вкусный рецепт из всех. Огурцы получаются ароматными и хрустящими.

Понадобится:

2,5 кг огурцов; 700 грамм репчатого лука; 4 ч. л. соли; 4 ч. л. сахара; 300 мл уксуса 9%; 300 мл подсолнечного нерафинированного масла.

Огурцы нужно порезать колечками. Все ингредиенты необходимо смешать, дать настояться 15 минут, разложить по банкам и стерилизовать 20 минут.

Заготовку салата можно сделать за считанные минуты Источник: Анна Федякова

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