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Еда Вкусная заготовка на зиму: рецепт салата из огурцов для ярославцев

Вкусная заготовка на зиму: рецепт салата из огурцов для ярославцев

Готовить его проще простого

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Альтернатива классическим закруткам | Источник: Анна ФедяковаАльтернатива классическим закруткам | Источник: Анна Федякова

Альтернатива классическим закруткам

Источник:

Анна Федякова

Солить огурцы в банках — приятная рутина для многих дачников. И у каждой семьи точно есть рецепт, который передается из поколения в поколение. Хозяйки с севера славятся своими необычными блюдами, поэтому мы попросили наших коллег из 29.RU рассказать местные кулинарные секреты.

Анна Федякова из Архангельска больше всего любит огуречные заготовки в виде салата. Она поделилась легким рецептом, для которого нужно минимум ингредиентов.

Салат называется «Нежинский». По ее словам, это самый вкусный рецепт из всех. Огурцы получаются ароматными и хрустящими.

Понадобится:

  1. 2,5 кг огурцов;

  2. 700 грамм репчатого лука;

  3. 4 ч. л. соли;

  4. 4 ч. л. сахара;

  5. 300 мл уксуса 9%;

  6. 300 мл подсолнечного нерафинированного масла.

Огурцы нужно порезать колечками. Все ингредиенты необходимо смешать, дать настояться 15 минут, разложить по банкам и стерилизовать 20 минут.

Заготовку салата можно сделать за считанные минуты | Источник: Анна ФедяковаЗаготовку салата можно сделать за считанные минуты | Источник: Анна Федякова

Заготовку салата можно сделать за считанные минуты

Источник:

Анна Федякова

Пробовали такой салат?

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Ранее мы публиковали простой рецепт приготовления лисичек, а также рассказывали, как приготовить пышный ягодный пирог на кефире.

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Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Огурец Овощ Заготовка Рецепт Салат
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