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Экономика Кому из пенсионеров доплатят из бюджета — в Госдуме сделали важное заявление

Кому из пенсионеров доплатят из бюджета — в Госдуме сделали важное заявление

Выплаты полагаются даже никогда не работавшим

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Доплата полагается тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДоплата полагается тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Доплата полагается тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

На доплату к пенсии имеют право все неработающие пенсионеры. Это связано с тем, что они не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера», — сказал в беседе с ТАСС Нилов.

Также Нилов напомнил, что, если у человека полностью отсутствует трудовой стаж и необходимые пенсионные баллы, он имеет законное право на получение социальной пенсии по старости. Ее назначают на пять лет позже страховой пенсии и доводят до уровня прожиточного минимума за счет региональных или федеральных выплат.

В 2026 году базовый федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на отметке 16,3 тысячи рублей, однако итоговый размер выплат напрямую зависит от региона. К примеру, в Москве он составляет почти 19 тысяч рублей, в Московской области — 17,4 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе достигает 42,5 тысячи рублей.

В 2027 году страховые пенсии вырастут в два этапа. Первое повышение запланировано на 1 февраля: выплаты увеличат на уровень инфляции за прошлый год. Второй перерасчет произойдет 1 апреля, когда к пенсиям добавят процент в зависимости от доходов Социального фонда. В этот же день, 1 апреля, государство поднимет социальные пенсии и остальные регулярные пособия, размер которых напрямую привяжут к росту прожиточного минимума.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Госдума
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