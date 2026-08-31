Кому из пенсионеров доплатят из бюджета — в Госдуме сделали важное заявление

Доплата полагается тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На доплату к пенсии имеют право все неработающие пенсионеры. Это связано с тем, что они не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера», — сказал в беседе с ТАСС Нилов.

Также Нилов напомнил, что, если у человека полностью отсутствует трудовой стаж и необходимые пенсионные баллы, он имеет законное право на получение социальной пенсии по старости. Ее назначают на пять лет позже страховой пенсии и доводят до уровня прожиточного минимума за счет региональных или федеральных выплат.

В 2026 году базовый федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на отметке 16,3 тысячи рублей, однако итоговый размер выплат напрямую зависит от региона. К примеру, в Москве он составляет почти 19 тысяч рублей, в Московской области — 17,4 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе достигает 42,5 тысячи рублей.