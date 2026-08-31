Кому из пенсионеров доплатят из бюджета — в Госдуме сделали важное заявление

На доплату к пенсии имеют право все неработающие пенсионеры. Это связано с тем, что они не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера», — сказал в беседе с ТАСС Нилов.
Также Нилов напомнил, что, если у человека полностью отсутствует трудовой стаж и необходимые пенсионные баллы, он имеет законное право на получение социальной пенсии по старости. Ее назначают на пять лет позже страховой пенсии и доводят до уровня прожиточного минимума за счет региональных или федеральных выплат.
В 2026 году базовый федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на отметке 16,3 тысячи рублей, однако итоговый размер выплат напрямую зависит от региона. К примеру, в Москве он составляет почти 19 тысяч рублей, в Московской области — 17,4 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе достигает 42,5 тысячи рублей.
В 2027 году страховые пенсии вырастут в два этапа. Первое повышение запланировано на 1 февраля: выплаты увеличат на уровень инфляции за прошлый год. Второй перерасчет произойдет 1 апреля, когда к пенсиям добавят процент в зависимости от доходов Социального фонда. В этот же день, 1 апреля, государство поднимет социальные пенсии и остальные регулярные пособия, размер которых напрямую привяжут к росту прожиточного минимума.