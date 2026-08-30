Склад Ozon в Белгороде загорелся после атаки дрона: есть пострадавшие, прием и выдачу заказов остановили

В Белгороде в результате атаки дрона пострадали сортировочный центр и хаб доставки компании Ozon. На территории этих объектов компании произошло возгорание.
«Под атаку попали наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», — заявила пресс-служба Ozon в Telegram.
В компании сообщили, что в результате атаки начался пожар. Его уже локализовали. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Маркетплейс пообещал оказать необходимую помощь потерпевшим.
В Ozon также уточнили, что в целях безопасности временно приостановили доставку и прием заказов, а также логистику с продавцами в Белгороде и области. Привычный режим работы маркетплейс гарантировал восстановить, перестроив маршруты.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале подтвердил атаку дрона и возгорания. Он также заявил о пострадавших, но не назвал их количество.
Ранее от атак беспилотников пострадали логистические центры маркетплейса Ozon в Махачкале, Адыгейске, Невинномысске и Краснодаре. На двух складах начался пожар. Сотрудников эвакуировали, но не обошлось без пострадавших.