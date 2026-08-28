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«Это кошмар, а не день»: ярославцы поделились, как пережили утреннюю атаку БПЛА

Жителей разбудили сирены

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Беспилотная опасность в Ярославской области действует с утра 28 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RUБеспилотная опасность в Ярославской области действует с утра 28 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Беспилотная опасность в Ярославской области действует с утра 28 августа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранним утром 28 августа в Ярославской области завыли сирены. В половине шестого утра губернатор объявил беспилотную опасность.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях», — указано в сообщении Михаила Евраева.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами страны, в том числе над Ярославской областью, всего сбили 512 беспилотников.

Ярославцы рассказали, что под утро слышали взрывы в разных районах города. Читатели 76.RU поделились, как переживали налет беспилотников.

«Очень громко. Со свистом», — поделилась услышанным читательница.

«Я всё думала, что это были мои галюны [галлюцинации], ибо я слышала только хлопки. И я думала, что это хлопки со сна, так как взрывов и сирен я не слышала, у меня открыто окно», — рассказала ярославна.

«Люди в подъездах сидят», — сообщил пользователь.

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«Сидим с дочерью пяти месяцев и мужем в коридоре. Очень страшно. Не за себя, за ребенка. И только одно помогает, что смотрю на дочь, которая спит на руках, и становится хорошо на душе», — рассказала Татьяна.

«Что-то хлопнуло… Даже страшно к окнам подходить», — поделился своими переживаниям читатель.

«Я в апреле тоже сильно переживала, тогда было очень сильно, громко. Сейчас, к сожалению, многие привыкли… Собираемся на работу и идем», — написала ярославна.

«Это кошмар, а не день», — написал с утра читатель.

«Спали, точнее не спали, в гардеробе», — поделилась ярославна.

По данным на 9:30 28 августа, угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств продолжается.

Напомним, с 5:38 перекрыли трассу М-8 в сторону Москвы. Ограничения ввели от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной до развязки в районе Шопши. Как объехать участки, смотрите по нашей карте.

Также затруднен проезд по трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна.

Из-за необходимости ликвидации последствий атаки БПЛА в Ярославле закрыли два детских сада в спальном районе.

В онлайн-трансляции оперативно публикуем, что известно к этому часу.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Ярославль
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Комментарии
98
Гость
11 часов
Ну часть комментариев точно для НЛП написана.
Гость
15 часов
Защита города организована на совесть, молодцы
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Гость
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