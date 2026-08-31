Что скрыто под обшивкой: фоторепортаж из закрытых цехов, где роботы собирают импортозамещенные российские «Суперджеты»

До конца 2026 года завершатся все испытания нового «Суперджета». Родина полностью импортозамещенного лайнера — Хабаровский край. Над самолетом здесь работают сразу два завода: производственный центр «Яковлев» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Гагарина. Но детали для SJ 100 делает вся страна: Рыбинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Смоленск, Дубна и Самара.
Наши коллеги из 63.RU слетали на Дальний Восток, чтобы увидеть, каким получился современный российский пассажирский самолет (Superjet 100) и чем он отличается от предыдущей версии (Sukhoi Superjet 100).
Центр авиастроения Дальнего Востока — Комсомольск-на-Амуре. Он встречает жарой и пустыми улицами. Прохожие — большая редкость. Кажется, всё население в будни — на предприятиях. В небольшом городе работают судостроительный, металлургический, нефтеперерабатывающий и сразу два самолетостроительных завода.
Местные самолетостроительные предприятия входят в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха» и удачно дополняют друг друга. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) производит агрегаты крыла и отсеки фюзеляжа. Всего около 70% планера Superjet 100. А в производственном центре ПАО «Яковлев» собирают готовый лайнер.
Корреспонденту 63.RU удалось побывать на обоих производствах. Посмотрите, что происходит в цехах КнААЗа:
К цехам на КнААЗе ведут обсаженные соснами и елями дорожки. На территории стоят образцы самолетов, которые когда-либо выпускали на предприятии.
Рядом с одним из таких постаментов встречаемся в обед с начальником производства специальных технологических процессов Юлией Гарифуллиной. В Комсомольск она с двумя детьми переехала из Ельца 8 лет назад. Вакансию нашла в интернете. Вслед на Дальний Восток подтянулись 12 ее земляков. Иногородним дают подъемные, компенсируют затраты на переезд и аренду жилья.
«На заводе я получила жилищный сертификат, купила квартиру. Соцпрограмма включает компенсацию проезда к месту отдыха, путевки для всей семьи, оплату образования детей, спортивные абонементы и ДМС», — перечисляет Юлия.
После КнААЗа мчим в производственный центр ПАО «Яковлев». Там все разрозненные детали, агрегаты и отсеки собирают воедино и рождается самолет. Говорят, что полностью российский.
Экскурсию по цехам проводит директор производственного центра Егор Попов: «Сейчас есть первый заказ на 42 самолета. Причем 27 лайнеров у нас уже в высокой степени готовности, 6 из них собраны на 90%».
«Яковлев» первым в стране внедрил конвейерную сборку авиалайнеров.
Новые среднемагистральные узкофюзеляжные «Суперджеты» отличаются от старой модели законцовкой крыла и наличием собственного трапа на борту.
«Горизонтальная законцовка крыла позволяет самолету экономить топливо и садиться на более коротких полосах — длиной 1900 метров», — уверяет Попов.
«Максимальная вместимость салона — 103 места экономкласса. Расстояние между креслами осталось тем же. В принципе, интерьер также максимально приближен к импортному», — перечисляет глава производственного центра.
На предприятии рассчитывают, что Superjet 100 пройдет все испытания до конца этого года, а в начале 2027-го получит сертификат.
«Сертификация понадобилась, потому что в этой модификации самолета все импортные системы заменены на отечественные. На смену иностранным двигателям SaM146 пришли российские ПД-8. Их делают в Рыбинске», — объясняет Егор Попов.
Среди множества деталей и агрегатов для авиалайнера есть и самарские. Так за остекление пассажирского салона отвечает «Авиакор». Предприятие поставляет иллюминаторы для SJ 100.
Стойки для шасси тоже делают в Самаре — на «Авиаагрегате».
А эта милота ждала нас на выходе в одном из цехов. Рисунок с персонажами в стиле L.O.L. с призывом соблюдать технику безопасности — дело рук дочки одного из сотрудников. На «Яковлеве» решили, что такое трогательное напоминание точно должно сработать, и напечатали его на огромном баннере.
Следующий пункт экскурсии по «Яковлеву» — центр, где делают двери-люки для гражданских самолетов.
«Это МС-21, SJ 100, Ил-114», — перечисляет Егор Попов.
Часть рабочих здесь уже заменили роботы. Этот, к примеру, клепает двери:
Но управляет чудо-техникой всё равно человек. Вот с такого пульта: