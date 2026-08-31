Что скрыто под обшивкой: фоторепортаж из закрытых цехов, где роботы собирают импортозамещенные российские «Суперджеты»

Почти готовый среднемагистральный узкофюзеляжный самолет SJ 100. Это новая версия «Суперджета». Разработчики уверяют: все детали и комплектующие в нем — дело рук российских рабочих Источник: Анна Шорина / 63.RU

До конца 2026 года завершатся все испытания нового «Суперджета». Родина полностью импортозамещенного лайнера — Хабаровский край. Над самолетом здесь работают сразу два завода: производственный центр «Яковлев» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Гагарина. Но детали для SJ 100 делает вся страна: Рыбинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Смоленск, Дубна и Самара.

Наши коллеги из 63.RU слетали на Дальний Восток, чтобы увидеть, каким получился современный российский пассажирский самолет (Superjet 100) и чем он отличается от предыдущей версии (Sukhoi Superjet 100).

Центр авиастроения Дальнего Востока — Комсомольск-на-Амуре. Он встречает жарой и пустыми улицами. Прохожие — большая редкость. Кажется, всё население в будни — на предприятиях. В небольшом городе работают судостроительный, металлургический, нефтеперерабатывающий и сразу два самолетостроительных завода.

Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город в Хабаровском крае Источник: Мария Романова / Городские медиа

Первостроители города — комсомольцы. Они приехали в село Пермское на левом берегу Амура по призыву, чтобы возвести здесь судостроительный и авиационный заводы Источник: Анна Шорина / 63.RU

Комсомольск-на-Амуре — настоящий образец советской архитектурной мысли: просторные зеленые дворы, великолепные сталинки, скромные хрущевки, ветхие двухэтажки и широкие дороги. По одной из городских легенд, такими большими проспекты сделали, чтобы при необходимости использовать их как взлетно-посадочные полосы Источник: Артем Щуковский / T.me

Местные самолетостроительные предприятия входят в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха» и удачно дополняют друг друга. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) производит агрегаты крыла и отсеки фюзеляжа. Всего около 70% планера Superjet 100. А в производственном центре ПАО «Яковлев» собирают готовый лайнер.

Корреспонденту 63.RU удалось побывать на обоих производствах. Посмотрите, что происходит в цехах КнААЗа:

В одном из цехов авиационного завода имени Гагарина Источник: Анна Шорина / 63.RU

На КнААЗе производят около 70% планера SJ 100 Источник: Анна Шорина / 63.RU

На заводе имени Гагарина делают отсеки F2–F4 — основную часть пассажирского салона Источник: Анна Шорина / 63.RU

Когда закрутилась на работе Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Будущий пассажирский салон и багажное отделение Источник: Анна Шорина / 63.RU

Если вдруг вы не знали, какая толщина у металла, из которого делают корпус самолета, то вот… Источник: Анна Шорина / 63.RU

А какие труднодоступные места есть у вас на работе? Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

К цехам на КнААЗе ведут обсаженные соснами и елями дорожки. На территории стоят образцы самолетов, которые когда-либо выпускали на предприятии.

Рядом с одним из таких постаментов встречаемся в обед с начальником производства специальных технологических процессов Юлией Гарифуллиной. В Комсомольск она с двумя детьми переехала из Ельца 8 лет назад. Вакансию нашла в интернете. Вслед на Дальний Восток подтянулись 12 ее земляков. Иногородним дают подъемные, компенсируют затраты на переезд и аренду жилья.

«На заводе я получила жилищный сертификат, купила квартиру. Соцпрограмма включает компенсацию проезда к месту отдыха, путевки для всей семьи, оплату образования детей, спортивные абонементы и ДМС», — перечисляет Юлия.

Суровый климат Юлию Гарифуллину не отпугнул: «Зима здесь морозная, снежная, но на порядок приятнее московской грязной каши под ногами» Источник: Анна Шорина / 63.RU

Мы спросили насчет вакансий: на КнААЗе нужны токари и фрезеровщики, слесари механосборочных работ, операторы станков с программным управлением, сборщики-клепальщики Источник: Анна Шорина / 63.RU

Работникам оплачивают проезд в отпуск по РФ туда и обратно, компенсируют затраты на детский сад и летний лагерь для детей Источник: Анна Шорина / 63.RU

У авиастроительной корпорации — свои базы отдыха. Затраты на путевки туда КнААЗ компенсирует Источник: Анна Шорина / 63.RU

Услада глаз перфекциониста Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Потомственный авиастроитель Николай Маслов работает оператором на уникальном высокоточном станке. Механизм заменяет целую бригаду сборщиков-клепальщиков Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

После КнААЗа мчим в производственный центр ПАО «Яковлев». Там все разрозненные детали, агрегаты и отсеки собирают воедино и рождается самолет. Говорят, что полностью российский.

Экскурсию по цехам проводит директор производственного центра Егор Попов: «Сейчас есть первый заказ на 42 самолета. Причем 27 лайнеров у нас уже в высокой степени готовности, 6 из них собраны на 90%».

Двадцать лет назад уроженец Комсомольска-на-Амуре Егор Попов пришел в производственный центр помощником мастера. В 2016-м стал замдиректора по производству. А в этом апреле возглавил предприятие Источник: Анна Шорина / 63.RU

В производственном центре смогут собирать по 37 новеньких «Суперджетов» в год. Количество зависит от потребностей рынка Источник: Анна Шорина / 63.RU

«Яковлев» первым в стране внедрил конвейерную сборку авиалайнеров.

Новые среднемагистральные узкофюзеляжные «Суперджеты» отличаются от старой модели законцовкой крыла и наличием собственного трапа на борту.

Под крылом Источник: Анна Шорина / 63.RU

Самолеты красят в таких малярных камерах Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

«Горизонтальная законцовка крыла позволяет самолету экономить топливо и садиться на более коротких полосах — длиной 1900 метров», — уверяет Попов.

Блестяще! Источник: Анна Шорина / 63.RU

«Максимальная вместимость салона — 103 места экономкласса. Расстояние между креслами осталось тем же. В принципе, интерьер также максимально приближен к импортному», — перечисляет глава производственного центра.

5-й участок цеха сборки фюзеляжа Источник: Анна Шорина / 63.RU

На предприятии рассчитывают, что Superjet 100 пройдет все испытания до конца этого года, а в начале 2027-го получит сертификат.

«Сертификация понадобилась, потому что в этой модификации самолета все импортные системы заменены на отечественные. На смену иностранным двигателям SaM146 пришли российские ПД-8. Их делают в Рыбинске», — объясняет Егор Попов.

Участок досборки двигателя Источник: Анна Шорина / 63.RU

Среди множества деталей и агрегатов для авиалайнера есть и самарские. Так за остекление пассажирского салона отвечает «Авиакор». Предприятие поставляет иллюминаторы для SJ 100.

Вклад самарского «Авиакора» Источник: Анна Шорина / 63.RU

Иллюминаторы снаружи… Источник: Анна Шорина / 63.RU

…и внутри Источник: Анна Шорина / 63.RU

Перед установкой интерьера салон прокладывают матами теплозвукоизоляции. Они помогают поддерживать в салоне оптимальную температуру и гасят шум от двигателей Источник: Анна Шорина / 63.RU

Элементы для интерьера салона делают в Казани. Но, пока лайнер без них, можно посмотреть, что у него под обшивкой Источник: Анна Шорина / 63.RU

Раньше на «Суперджет» устанавливали двери иностранного производства. В рамках импортозамещения выпуск российских дверей наладили здесь же, в Комсомольске-на-Амуре Источник: Анна Шорина / 63.RU

Получилось настолько удачно, что теперь в Комсомольске-на-Амуре функционирует центр специализации — здесь выпускают двери для всех гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации: МС-21, Ту-214 и Ил-114-300 Источник: Анна Шорина / 63.RU

Кабина пилотов Источник: Анна Шорина / 63.RU

В кабине — новые, более широкие отечественные экраны, которые упрощают восприятие полетных данных Источник: Анна Шорина / 63.RU

Потолочная панель управления в кабине пилотов Источник: Анна Шорина / 63.RU

Стойки для шасси тоже делают в Самаре — на «Авиаагрегате».

Гордимся? Источник: Анна Шорина / 63.RU

Основная опора шасси Источник: Анна Шорина / 63.RU

Шасси отвечают за мягкую посадку и разгон по полосе. Вибрацию смягчают гидроцилиндры в стойках Источник: Анна Шорина / 63.RU

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Багажный отсек Источник: Анна Шорина / 63.RU

А эта милота ждала нас на выходе в одном из цехов. Рисунок с персонажами в стиле L.O.L. с призывом соблюдать технику безопасности — дело рук дочки одного из сотрудников. На «Яковлеве» решили, что такое трогательное напоминание точно должно сработать, и напечатали его на огромном баннере.

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Следующий пункт экскурсии по «Яковлеву» — центр, где делают двери-люки для гражданских самолетов.

«Это МС-21, SJ 100, Ил-114», — перечисляет Егор Попов.

Часть рабочих здесь уже заменили роботы. Этот, к примеру, клепает двери:

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Но управляет чудо-техникой всё равно человек. Вот с такого пульта:

Источник: Анна Шорина / 63.RU

Совместный труд человека и робота Источник: Анна Шорина / 63.RU