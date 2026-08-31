Новогодние праздники в 2027 году сократят: сколько дней будем отдыхать

Продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Предстоящие новогодние каникулы в России станут короче, чем годом ранее. Предполагается, что праздничные выходные продлятся 11 дней. Такие данные следуют из проекта производственного календаря.

Новогодние праздники в 2026 году начнутся 31 декабря. Отдыхать россияне будут до 10 января 2027 года включительно. В общей сложности новогодние каникулы составят 11 дней.

Годом же ранее зимний праздничный отдых продолжался 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этот раз продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день. Однако в настоящий момент проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова