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Страна и мир Новогодние праздники в 2027 году сократят: сколько дней будем отдыхать

Новогодние праздники в 2027 году сократят: сколько дней будем отдыхать

Праздничные выходные начнутся в конце декабря

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Продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПродолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Предстоящие новогодние каникулы в России станут короче, чем годом ранее. Предполагается, что праздничные выходные продлятся 11 дней. Такие данные следуют из проекта производственного календаря.

Новогодние праздники в 2026 году начнутся 31 декабря. Отдыхать россияне будут до 10 января 2027 года включительно. В общей сложности новогодние каникулы составят 11 дней.

Годом же ранее зимний праздничный отдых продолжался 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этот раз продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день. Однако в настоящий момент проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.

Как будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваКак будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Как будем отдыхать в 2027 году

Источник:

Городские медиа / Евгения Бикунова

Кроме того, в 2027 году власти предлагают перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, на субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. По информации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня. Узнать о том, как будем отдыхать в следующем году, можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Праздник Отдых Новый год Каникулы Производственный календарь
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Комментарии
5
Гость
1 час
Не критично
Гость
1 час
Одного дня и не заметим. Каждый раз в зимние каникулы уж не знаешь чем себя занять
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Гость
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