Новогодние праздники в 2027 году сократят: сколько дней будем отдыхать

Предстоящие новогодние каникулы в России станут короче, чем годом ранее. Предполагается, что праздничные выходные продлятся 11 дней. Такие данные следуют из проекта производственного календаря.
Новогодние праздники в 2026 году начнутся 31 декабря. Отдыхать россияне будут до 10 января 2027 года включительно. В общей сложности новогодние каникулы составят 11 дней.
Годом же ранее зимний праздничный отдых продолжался 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этот раз продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день. Однако в настоящий момент проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.
Кроме того, в 2027 году власти предлагают перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, на субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. По информации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня. Узнать о том, как будем отдыхать в следующем году, можно здесь.