«Не все люди такие же, как я»: бывший хоккеист построил бизнес на пончиках — он уже восемь лет стоит у плиты

Киоск от амбассадора пончиков Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Небольшой киоск с вывеской «Пончики от Глеба» появился в Омске в 2018-м — неприметный, но симпатичный. Его хозяин, Глеб Плотников, тогда только вернулся из армии. Опыта в бизнесе у парня не было, зато горели глаза и было дикое желание учиться на ходу.

За эти годы павильон пережил несколько кризисов, но не закрылся. А два года назад открылась вторая точка. Так в городе появилась единственная сеть пончиковых. Корреспондент NGS55.RU Кристина Савиных встретилась с 33-летним владельцем и узнала, каково это — развивать нетипичный для города бизнес и держаться на плаву, когда вокруг всё меняется.

Как бывший хоккеист решил жарить пончики

Глеб до сих пор готовит пончики сам, как и в начале пути Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

До бизнеса жизнь Глеба Плотникова была пестрой: детство в хоккее, армия, а после — метания между десятками занятий. Он брался и за винтовые сваи, и за шкафы-купе, даже в общепите успел поработать официантом. Но душа не лежала ни к чему. Тогда парень решил действовать по принципу «ищу то, чего в Омске нет». Логика простая: если никто не занял нишу, значит, она будет востребована. Так восемь лет назад родилась идея пончикового киоска.

«Был выбор между хот-догами и пончиками, но что-то до хот-догов у меня проба не дошла, — говорит Глеб. — А вот пончики дома приготовил, дал попробовать — сказали, что вкусно. Ну и всё, думаю: „Мой час настал, надо идти открываться“».

С местом для первой точки вышло почти случайно. Каждое утро он ехал на работу, выходил на одной и той же остановке и видел пустующий павильон.

«Смотрю и думаю: „Хорошее место, почему никто не арендует?“» — рассказывает он.

Позже предприниматель объехал еще несколько локаций в городе, но в итоге вернулся к тому самому киоску рядом с популярным кинотеатром.

Что омич подсмотрел у американцев

Когда открылась первая точка, Глеб Плотников признается: учился буквально всему на ходу. И не только готовке. Например, в первые дни он нажал на кофемашине кнопку «эспрессо», увидел, что напитка получилось мало, и решил, что всё пропало, — машина сломалась. Пришлось разбираться с техникой с нуля.

Точка маленькая, но уютная Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

А вот рецепт тех самых пончиков, которые он продает, возник не сразу. Его разработка заняла около трех лет:

«У меня была мысль придумать историю, якобы я перенял рецепт от своих предков. Но, к сожалению, нет. К этому рецепту приходил порядка трех лет совместно с технологами из Москвы и Омска. Завязывались знакомства с поварами, и они мне всё объясняли».

Главная фишка — специальная помадка. Этот прием Плотников подсмотрел у западных коллег. Суть простая: каждый пончик во время приготовления макают в растопленный сахар.

«Так в основном в Америке делают. Они в помадку окунают пончики. Я искал видео на YouTube на английском и не мог понять, чем они обмазывают пончики. Я пошел с этим видео к технологам, а они говорили: „Да как ромовую бабу обмазывают“. Но нет, это оказалось совсем не то», — говорит кулинар.

Компаньон и друг детства

Глеб до сих пор жарит пончики лично. Каждый день, без выходных, он встает в 5–6 утра, едет на точку и до 11–12 часов дня готовит запас для витрины. За это время выходит до тысячи штук. И ставить на свое место кого-то другого он пока не готов — невыгодно:

«Без поваров я сделаю всё за 4 часа, а человек — за 12. А мне же еще нужно будет зарплату ему заплатить за весь день».

Глаза разбегаются от буйства красок Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

У Глеба уже был опыт, когда он руководил двумя киосками одновременно. В сентябре 2020-го он открыл вторую точку — она проработала всего восемь месяцев. И хотя в ковидное время дела шли неплохо, предприниматель закрыл ее с облегчением.

«Я видел в нем потенциал, и он неплохие показывал результаты, но я неправильно поступил, взяв две точки на одного себя. Это тупик, — признается Плотников. — На одной точке один стоишь — спокойно стой. Вторую, третью, четвертую открываешь — найми уже кого-то, уходи с одной точки — и всё, переставай готовить».

Сейчас ситуация другая. За готовку во втором киоске отвечает компаньон — друг детства, с которым Глеб вместе занимался хоккеем.

«Он пошел развиваться дальше по хоккею, тренером стал, но потом у него что-то не получилось. Он не знал, чем заняться, и я ему предложил: „Давай вместе [работать]. Я уже тут не первый год и думаю, что должно всё нормально быть“. Он ответил: „Давай“ — и всё», — улыбается бизнесмен.

Продавцы в киоске приятные и вежливые Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В обеих точках работают продавцы. Но какое-то время была текучка. Плотников считает, что дело в нем самом: он не сразу научился правильно выстраивать отношения с персоналом.

«До меня не сразу дошло, что не все люди такие же, как и я. Любой предприниматель всё на себя взвалит. Я думал, что и сотрудники так же будут делать. Нет, тут более правильный подход нужен. Допустим, нужно сразу оговаривать, какие будут задачи стоять перед человеком. Никаких нюансов у меня до этого не было, всё просто на слух. На слух тяжелее люди воспринимают, поскольку не видят перед глазами, что нужно делать еще», — уверен он.

Кто покупает пончики и сколько они стоят

В 2026 году пончики подорожали на два рубля. Теперь прайс выглядит так: классический в сахарной пудре — 36 рублей, с начинкой или глазурью — 46. Себестоимость владелец считает строго по ингредиентам.

«Поднимаю цену исходя из того, что мне показывают поставщики, и начинаю высчитывать, — объясняет он. — Всё получилось хорошо, и я продолжил зарабатывать. Скорее всего, будет еще повышение, потому что пока рост цен не останавливается. Но если и подниму, то не сильно. Свои интересы я притопчу — иду навстречу покупателю».

Так и хочется попробовать один из них Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Аудитория у киосков самая разная: студенты, бабушки, водители дорогих машин. Лидеры продаж — пончики с пломбиром, с шоколадной глазурью и классический.

На сарафанное радио Глеб не рассчитывает — привлекает гостей через рекламу.

«Даешь рекламу по радио — потихоньку идут с радио, даешь блогерам — идут с блогеров, — рассказывает он. — Куда даешь продвижение — оттуда и начинают подтягиваться люди».

Кто только ни приходит в «Пончики от Глеба» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Почему пончиковый монополист хочет конкурентов

Прямых конкурентов у «Пончиков от Глеба» в городе, по сути, нет. И даже с другими остановочными киосками, где торгуют едой, гонки предприниматель не чувствует.

«Я даже такую интересную версию слышал, что если бы существовали другие пончиковые в городе, у меня всё лучше было. Люди могли бы сравнить, куда лучше пойти. По сути, я один в городе рассказываю, что такое пончики. Вы не поверите, но когда я открывался, люди заходили и спрашивали: „А где у вас пончики?“» — удивляется он.

Бизнесмен убежден: конкуренция — это нормально, она стимулирует рост. Как раз из-за ее отсутствия он может в чем-то дать слабину.

Предприниматель хочет расширять сеть, но будущее пока туманно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Что касается будущего, то четких планов нет. С появлением компаньона Глеб стал чаще задумываться о развитии. Желание расширить сеть точно есть.

«Мы думаем: „А почему бы и не попробовать?“ Но вот получится или нет? Отступать мне есть куда. Если выйдет, то будет здорово», — размышляет он.