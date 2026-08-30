«Не все люди такие же, как я»: бывший хоккеист построил бизнес на пончиках — он уже восемь лет стоит у плиты

Небольшой киоск с вывеской «Пончики от Глеба» появился в Омске в 2018-м — неприметный, но симпатичный. Его хозяин, Глеб Плотников, тогда только вернулся из армии. Опыта в бизнесе у парня не было, зато горели глаза и было дикое желание учиться на ходу.
За эти годы павильон пережил несколько кризисов, но не закрылся. А два года назад открылась вторая точка. Так в городе появилась единственная сеть пончиковых. Корреспондент NGS55.RU Кристина Савиных встретилась с 33-летним владельцем и узнала, каково это — развивать нетипичный для города бизнес и держаться на плаву, когда вокруг всё меняется.
Как бывший хоккеист решил жарить пончики
До бизнеса жизнь Глеба Плотникова была пестрой: детство в хоккее, армия, а после — метания между десятками занятий. Он брался и за винтовые сваи, и за шкафы-купе, даже в общепите успел поработать официантом. Но душа не лежала ни к чему. Тогда парень решил действовать по принципу «ищу то, чего в Омске нет». Логика простая: если никто не занял нишу, значит, она будет востребована. Так восемь лет назад родилась идея пончикового киоска.
«Был выбор между хот-догами и пончиками, но что-то до хот-догов у меня проба не дошла, — говорит Глеб. — А вот пончики дома приготовил, дал попробовать — сказали, что вкусно. Ну и всё, думаю: „Мой час настал, надо идти открываться“».
С местом для первой точки вышло почти случайно. Каждое утро он ехал на работу, выходил на одной и той же остановке и видел пустующий павильон.
«Смотрю и думаю: „Хорошее место, почему никто не арендует?“» — рассказывает он.
Позже предприниматель объехал еще несколько локаций в городе, но в итоге вернулся к тому самому киоску рядом с популярным кинотеатром.
Что омич подсмотрел у американцев
Когда открылась первая точка, Глеб Плотников признается: учился буквально всему на ходу. И не только готовке. Например, в первые дни он нажал на кофемашине кнопку «эспрессо», увидел, что напитка получилось мало, и решил, что всё пропало, — машина сломалась. Пришлось разбираться с техникой с нуля.
А вот рецепт тех самых пончиков, которые он продает, возник не сразу. Его разработка заняла около трех лет:
«У меня была мысль придумать историю, якобы я перенял рецепт от своих предков. Но, к сожалению, нет. К этому рецепту приходил порядка трех лет совместно с технологами из Москвы и Омска. Завязывались знакомства с поварами, и они мне всё объясняли».
Главная фишка — специальная помадка. Этот прием Плотников подсмотрел у западных коллег. Суть простая: каждый пончик во время приготовления макают в растопленный сахар.
«Так в основном в Америке делают. Они в помадку окунают пончики. Я искал видео на YouTube на английском и не мог понять, чем они обмазывают пончики. Я пошел с этим видео к технологам, а они говорили: „Да как ромовую бабу обмазывают“. Но нет, это оказалось совсем не то», — говорит кулинар.
Компаньон и друг детства
Глеб до сих пор жарит пончики лично. Каждый день, без выходных, он встает в 5–6 утра, едет на точку и до 11–12 часов дня готовит запас для витрины. За это время выходит до тысячи штук. И ставить на свое место кого-то другого он пока не готов — невыгодно:
«Без поваров я сделаю всё за 4 часа, а человек — за 12. А мне же еще нужно будет зарплату ему заплатить за весь день».
У Глеба уже был опыт, когда он руководил двумя киосками одновременно. В сентябре 2020-го он открыл вторую точку — она проработала всего восемь месяцев. И хотя в ковидное время дела шли неплохо, предприниматель закрыл ее с облегчением.
«Я видел в нем потенциал, и он неплохие показывал результаты, но я неправильно поступил, взяв две точки на одного себя. Это тупик, — признается Плотников. — На одной точке один стоишь — спокойно стой. Вторую, третью, четвертую открываешь — найми уже кого-то, уходи с одной точки — и всё, переставай готовить».
Сейчас ситуация другая. За готовку во втором киоске отвечает компаньон — друг детства, с которым Глеб вместе занимался хоккеем.
«Он пошел развиваться дальше по хоккею, тренером стал, но потом у него что-то не получилось. Он не знал, чем заняться, и я ему предложил: „Давай вместе [работать]. Я уже тут не первый год и думаю, что должно всё нормально быть“. Он ответил: „Давай“ — и всё», — улыбается бизнесмен.
В обеих точках работают продавцы. Но какое-то время была текучка. Плотников считает, что дело в нем самом: он не сразу научился правильно выстраивать отношения с персоналом.
«До меня не сразу дошло, что не все люди такие же, как и я. Любой предприниматель всё на себя взвалит. Я думал, что и сотрудники так же будут делать. Нет, тут более правильный подход нужен. Допустим, нужно сразу оговаривать, какие будут задачи стоять перед человеком. Никаких нюансов у меня до этого не было, всё просто на слух. На слух тяжелее люди воспринимают, поскольку не видят перед глазами, что нужно делать еще», — уверен он.
Кто покупает пончики и сколько они стоят
В 2026 году пончики подорожали на два рубля. Теперь прайс выглядит так: классический в сахарной пудре — 36 рублей, с начинкой или глазурью — 46. Себестоимость владелец считает строго по ингредиентам.
«Поднимаю цену исходя из того, что мне показывают поставщики, и начинаю высчитывать, — объясняет он. — Всё получилось хорошо, и я продолжил зарабатывать. Скорее всего, будет еще повышение, потому что пока рост цен не останавливается. Но если и подниму, то не сильно. Свои интересы я притопчу — иду навстречу покупателю».
Аудитория у киосков самая разная: студенты, бабушки, водители дорогих машин. Лидеры продаж — пончики с пломбиром, с шоколадной глазурью и классический.
На сарафанное радио Глеб не рассчитывает — привлекает гостей через рекламу.
«Даешь рекламу по радио — потихоньку идут с радио, даешь блогерам — идут с блогеров, — рассказывает он. — Куда даешь продвижение — оттуда и начинают подтягиваться люди».
Почему пончиковый монополист хочет конкурентов
Прямых конкурентов у «Пончиков от Глеба» в городе, по сути, нет. И даже с другими остановочными киосками, где торгуют едой, гонки предприниматель не чувствует.
«Я даже такую интересную версию слышал, что если бы существовали другие пончиковые в городе, у меня всё лучше было. Люди могли бы сравнить, куда лучше пойти. По сути, я один в городе рассказываю, что такое пончики. Вы не поверите, но когда я открывался, люди заходили и спрашивали: „А где у вас пончики?“» — удивляется он.
Бизнесмен убежден: конкуренция — это нормально, она стимулирует рост. Как раз из-за ее отсутствия он может в чем-то дать слабину.
Что касается будущего, то четких планов нет. С появлением компаньона Глеб стал чаще задумываться о развитии. Желание расширить сеть точно есть.
«Мы думаем: „А почему бы и не попробовать?“ Но вот получится или нет? Отступать мне есть куда. Если выйдет, то будет здорово», — размышляет он.
Глобальных страхов за бизнес у предпринимателя тоже нет. Он об этом особо даже не задумывался. Главный урок, который вынес после всех кризисов, — быть гибким и подстраиваться.
«Омск — обычный город, как и все регионы. Здесь всегда будут остановки, и на них будут продавать что-то недорогое. Если настанет этот момент, когда киоски изживут себя, буду что-то думать и дальше двигаться».