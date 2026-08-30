Ярославский «Локомотив» взял Кубок Блинова, но капитан команды к нему не притронулся — почему

«Локомотив» взял Кубок Блинова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» во время матча в Омске 30 августа. Этим железнодорожники обеспечили себе досрочную победу в предсезонном турнире.

Игра в Омске завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев. Исход матча решали буллиты: основное время команды закончили вничью. Победную шайбу в ворота соперника забросил нападающий Кирилл Емельянов.

«Победно завершаем наше чемпионское лето», — прокомментировали победу команды в клубе «Локомотив».

Во время турнира ярославская команда набрала 7 очков, обыграв «Нефтехимик» и «Сибирь» в основное время, «Северсталь» — по буллитам, и уступив омскому «Авангарду» на игре 29 августа.

Ярославцам вручили Кубок Блинова, на награждение выходил капитан команды Александр Елесин. Но к трофею он так и не прикоснулся. Причина: хоккейная традиция. Команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главную награду. В руки берут лишь Кубок Гагарина. Например, в прошлом году железнодорожники не трогали Кубок Открытия.