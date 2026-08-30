«Детство кончится когда-то»: как сложились судьбы актеров из «Приключений Электроника»

В кино остались далеко не все актеры этого фильма, а жизнь некоторых пошла по худшему сценарию Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

«Приключения Электроника» мгновенно превратили обычных советских школьников в суперзвезд, но оглушительная слава оказалась коварной штукой. Вместо блестящей кинокарьеры реальная жизнь подбросила им крутые виражи: побег за границу от преследователей, работу на автозаводе, головокружительный бизнес в 90-е и тяжелые личные драмы. Рассказываем, куда пропали любимые актеры, кто из них до сих пор выходит на театральную сцену, а для кого судьба написала по-настоящему трагический финал.

Владимир Басов

Роль Стампа в «Приключениях Электроника» Басов исполнил, когда уже был признанным мастером и народным артистом.

Судьба Владимира Павловича Басова, сыгравшего шефа гангстеров Стампа, была яркой, но полной драматических испытаний Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

Кинематограф был его главной страстью: как режиссер он снял культовые картины «Щит и меч» (12+), «Дни Турбиных» (12+) и «Опасный поворот» (16+). Он работал на износ, совмещая масштабные режиссерские проекты со съемками в чужих фильмах: Дуремар в «Приключениях Буратино» (0+), волк в картине «Про Красную Шапочку» (0+). И каждая его эпизодическая роль становилась шедевром.

Несмотря на специфическую внешность, Басов обладал магнетическим обаянием и был женат трижды — на первых красавицах советского экрана: Розе Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой.

Самым болезненным стал разрыв с Титовой, которая ушла от него после 14 лет брака из-за его тяжелой депрессии и проблем с алкоголем. Суд оставил двоих детей, Александра и Елизавету, жить с отцом, что стало для Басова огромной ответственностью и одновременно утешением. Фронтовое прошлое (Басов ушел добровольцем на фронт, командовал батареей и чудом выжил) также давало о себе знать скрытыми психологическими травмами.

Басов был не просто гениальным актером эпизода, а одним из ведущих режиссеров советского кино, фронтовиком и человеком невероятной харизмы Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / Goskatalog.ru

В 1983 году, через несколько лет после выхода «Электроника», у Басова случился тяжелый первый инсульт, который наполовину парализовал его тело. Однако даже тяжелобольным он продолжал работать: лежа в постели, руководил съемками своего последнего фильма «Время и семья Конвей» через ассистентов и сына.

Утром 17 сентября 1987 года Владимир Басов скончался в своей московской квартире от повторного инсульта. Ему стало плохо в ванной комнате, когда он пытался побриться, и он умер практически мгновенно на руках у своего сына Александра. Ему было 64 года.

Николай Караченцов

На момент съемок «Приключений Электроника» Караченцов уже был невероятно популярен. Его Урри — обаятельный, технологичный и немного неуклюжий шпион на мотоцикле — моментально влюбил в себя миллионы советских детей. Николай Петрович самостоятельно выполнял сложнейшие трюки в фильме.

Николай Караченцов исполнил роль харизматичного гангстера Урри Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

В его карьере практически не было пауз. Он стал живым символом московского театра «Ленком», сыграв графа Резанова в культовой рок-опере «Юнона и Авось» (эту роль он бессменно исполнял более 20 лет). Параллельно он блистал в кино: «Старший сын» (18+), «Собака на сене» (18+), «Белые росы» (12+), «Человек с бульвара Капуцинов» (12+) — его бьющая через край энергия, хрипловатый голос и каскадерские навыки сделали его суперзвездой.

Жизнь актера навсегда разделилась на до и после в ночь на 28 февраля 2005 года. Узнав о внезапной смерти тещи, взволнованный Караченцов сел за руль своего автомобиля и поспешил домой. На обледенелой дороге он не справился с управлением и врезался в столб.

Актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, которая привела к 26 дням комы. Спешно проведенная операция спасла ему жизнь, но к полноценной работе на сцене и в кино он вернуться так и не смог: у него сильно пострадали речь и двигательные функции.

Все последующие годы превратились в непрерывную реабилитацию. Огромную роль в его спасении сыграла супруга, актриса Людмила Поргина, которая окружила его заботой, возила на лечение за границу и постоянно выводила в свет, не позволяя мужу замкнуться в четырех стенах.

Жизнь артиста завершилась долгой мужественной борьбой за жизнь после страшной трагедии Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В феврале 2017 года Караченцов пережил еще одну серьезную аварию (машина под управлением супруги перевернулась после столкновения с грузовиком), в которой получил сотрясение мозга.

Окончательно подкосил здоровье артиста страшный диагноз: в конце 2017 года у него обнаружили неоперабельную опухоль в правом легком.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в реанимации Московской онкологической больницы из-за отказа почек, не дожив всего один день до своего 74-летия.

Владимир Торсуев

После премьеры «Приключений Электроника» на братьев-близнецов обрушилась популярность, которая, по их признанию, порой превращалась в кошмар из-за преследований поклонников. Полноценную кинокарьеру они тогда не продолжили, снявшись лишь в паре детских фильмов. Владимир пробовал учиться в Полиграфическом институте, отслужил в армии, поступал на философский факультет МГУ, но в итоге окончил Московскую юридическую академию.

Судьба Владимира Торсуева, сыгравшего Электроника, сложилась необычно Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

В 1990-е братья Торсуевы ушли в коммерцию. Владимир работал администратором на киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова, а затем вместе с Юрием открыл розничный бизнес, продуктовые магазины, ночной клуб и автосалон. Из-за кризисов и долгов бизнес пришлось закрыть, после чего Владимир успел поработать в такси, ведущим специалистом в корпорациях «Норильский никель» и «Красноярские авиалинии».

Спустя долгие годы Владимир Торсуев вернулся на экраны. Он начал активно сниматься в сериалах и кино. А в апреле 2026 года официально вошел в труппу московского театра «Булгаковский дом», где сейчас задействован в спектаклях и музыкальных проектах. Братья также гастролируют со своей музыкальной группой «Гараж Сыроежкина», исполняя как новые песни, так и проверенные временем хиты из «Приключений Электроника».

После оглушительной славы в детстве Владимир Торсуев долго искал себя вне кинематографа, сменил множество профессий, занимался бизнесом и лишь в зрелом возрасте окончательно вернулся к творчеству Источник: Сергей Виноградов / ТАСС

Личная жизнь Владимира оказалась очень насыщенной. Он был официально женат несколько раз. В марте 2026 года Торсуев в шестой раз вступил в официальный брак. Его избранницей снова стала врач Лилия Гурская. Они уже были женаты в 2020 году, затем развелись, но поняли, что не могут друг без друга, и повторно узаконили отношения.

Юрий Торсуев

Юрий, как и брат, не стал связывать раннюю юность с кино. Он поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ. Однако учебу прервала служба в армии: Юрия призвали в ВДВ. Службу он проходил в Туркестанском военном округе. После демобилизации в университет он уже не вернулся.

Судьба Юрия Торсуева, сыгравшего Сергея Сыроежкина, во многом перекликалась с жизнью его брата-близнеца, но со своими крутыми поворотами Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

В конце 1980-х и в 1990-е годы Юрий активно занимался бизнесом вместе с Владимиром. Но если его брат больше занимался юридическими и административными вопросами, то Юрий глубоко погрузился в коммерцию.

В середине 90-х их бизнес-империя рухнула. Из-за жестких разборок с конкурентами и огромных долгов Юрий на несколько лет уехал из России и скрывался в Европе, спасая свою жизнь. Вернувшись на родину, он сменил множество профессий, которые были бесконечно далеки от славы кинозвезды. Работал в тюнинг-ателье и занимался автомобильным дизайном. Числился обычным мастером в цеху на автомобильном заводе ЗИЛ. Занимался продажами и коммерческим консультированием в различных фирмах.

После возвращения на родину Юрию Торсуеву пришлось начинать всё с нуля Источник: Сергей Виноградов / ТАСС

Весной 2026 года Юрий Торсуев вместе с Владимиром также официально присоединился к труппе московского театра «Булгаковский дом».

В отличие от ветреного брата, который женился шесть раз, личная жизнь Юрия сложилась гораздо спокойнее и стабильнее. Он уже много лет счастлив в браке со своей супругой Натальей. Пара воспитала двоих детей.

Максим Калинин

В отличие от многих детей, мечтавших о славе, Максим Калинин попал в «Приключения Электроника» во многом благодаря инициативе мамы. Сам он относился к съемкам как к веселому приключению и никогда не грезил актерством. Образ начитанного отличника Королькова идеально совпал с его собственным характером: мальчик обожал точные науки и школу. После оглушительного успеха картины он снялся лишь однажды — в небольшом эпизоде исторического сериала «Конь белый» (12+), после чего навсегда закрыл для себя дверь в кинематограф.

Судьба Максима Калинина, сыгравшего рассудительного всезнайку Вову Королькова, оказалась, пожалуй, самой трагичной и загадочной среди всех детей-актеров фильма Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

Калинин выбрал серьезный путь: отслужил в армии в Германии, с блеском окончил экономический факультет МГУ. Его аналитический ум помог ему сделать выдающуюся карьеру в новой, только зарождавшейся российской финансовой системе. Он стал одним из ведущих специалистов по рынку ценных бумаг в стране. Занимал высокие посты, входил в совет директоров профессиональной ассоциации ПАРТАД. Активно занимался инвестициями, выступал на крупных экономических форумах и считался очень обеспеченным человеком.

Он был дважды женат, воспитывал сына и дочь, имел недвижимость за рубежом и собственный ресторан в Москве, где любил собирать старых друзей и коллег по «Электронику».

Калинин сознательно отказался от кинокарьеры, стал очень успешным и состоятельным финансистом, но его жизнь оборвалась внезапно и при странных обстоятельствах на пике благополучия Источник: Kino-teatr.ru

Но вечером 1 декабря 2011 года 43-летнего Максима Калинина нашли мертвым. В квартире была обнаружена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в произошедшем. В момент гибели он находился один — супруга Наталья с их 8-летним сыном в это время отдыхали в Португалии, и буквально через пару дней Максим должен был вылететь к ним.

Официальное следствие признало случившееся самоубийством, однако родные, друзья и коллеги до сих пор отказываются в это верить. За несколько часов до гибели Калинин общался по телефону с женой — они строили планы на совместный отпуск, и его голос был абсолютно спокойным. А всего за пару недель до этого на инвестиционном форуме он был весел, полон энергии, шутил и строил долгосрочные бизнес-планы.

В окружении финансиста долго ходили версии о том, что его смерть могла быть связана с профессиональной деятельностью на фондовом рынке.

Василий Скромный

На съемки «Приключений Электроника» Скромный попал буквально с перил: 15-летний Вася лихо скатился по лестнице в школе и едва не сбил с ног ассистентку режиссера, которая искала фактурных детей. Увидев рыжего, веснушчатого и обаятельного сорванца, она сразу поняла: перед ней стоит живой Макар Гусев. Парня утвердили без долгих актерских проб, и в фильме он, по собственному признанию, не играл, а просто жил.

Судьба Василия Скромного, сыгравшего конопатого задиру Макара Гусева, кардинально отличалась от судеб его коллег по съемочной площадке Источник: кадр из фильма «Приключения Электроника» (0+), реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1980 год

После оглушительного успеха «Приключений Электроника» Василий попытался продолжить актерский путь. Он окончил театральную школу при Одесской киностудии и успел сняться в нескольких серьезных картинах. Однако детская мечта и гены (его отец был моряком) взяли верх. Скромный решил, что актерство — профессия слишком непостоянная, и круто изменил жизнь.

Он окончил мореходное училище и окончательно ушел из кинематографа, выбрав суровую мужскую работу. Много лет ходил на гражданских судах дальнего плавания в должности боцмана, повидав весь мир.

Скромный сознательно выбрал профессию, полностью оторванную от публичности Источник: Kino-teatr.ru

Василий вел уединенный образ жизни, никогда не стремился на телевидение, не участвовал в ток-шоу и редко давал интервью. Он тепло вспоминал съемки, но всегда подчеркивал, что море — его главная и настоящая любовь.