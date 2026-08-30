От звезды шансона до популярных комиков: кто из артистов посетит Ярославль в сентябре — афиша

Кто из звезд приедет в Ярославль в сентябре — афиша Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Каждую осень в Ярославль любят заезжать столичные артисты. В этом году традиция продолжится. В сентябре для ярославцев выступит немало звезд. Билеты на концерты и спектакли уже вовсю раскупают.

Мы посмотрели, кто приедет в город в первый месяц осени. В этом материале — полная афиша.

Любовь Успенская навестит ярославцев

В Ярославль приедет красотка Любовь Успенская Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Известная российская шансон-певица Любовь Успенская заглянет в Ярославль 5 сентября. Большой концерт звезда даст в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» (6+).

Цены на билет разные, всё зависит от выбранной зоны в зале. Послушать артистку можно будет как за 2,5 тысячи рублей, так и за 13 тысяч. Ярославцы уже вовсю раскупают билеты, больше всего пользуются спросом места на балконе и в амфитеатре КЗЦ.

На конец августа на концерт Успенской уже раскупили много билетов, однако свободных мест еще много Источник: Яндекс Афиша

Любовь Успенская — советская, российская и американская певица. Артистка неоднократно выигрывала в номинациях премии «Шансон года». Широкая известность в России к Успенской пришла после выхода песни «Кабриолет» (18+). Она известна хитами: «Далеко, далеко», «Карусель» и «Пропадаю я». У певицы есть дуэты с популярными российскими звездами, например, с Филиппом Киркоровым и Леонидом Агутиным. В 1978 году Успенская эмигрировала в Америку, там в Нью-Йорке она записала альбом My Loved One, за который также получала музыкальные премии. Однако в 2000-х звезда вернулась в Россию и продолжила карьеру тут.

Стендап от Юлии Ахмедовой

Со стендап-концертом приедет Юлия Ахмедова Источник: Ахмедова 3.0 / Telegram

Стендап-комик Юлия Ахмедова, сделавшая карьеру на ТВ, прибудет в Ярославль 6 сентября. Юмористка выйдет на сцену Двора молодежи 6 сентября в 19:00 (18+).

Цены на билеты варьируются от 1,8 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Свободные места еще остались, однако на балконе уже почти всё раскуплено — осталось всего 13 кресел.

Балкон уже почти весь раскуплен Источник: Яндекс Афиша

Юлия Ахмедова впервые попробовала себя в роли комика в составе команды КВН «Парапапарам», там девушка продержалась с 2012 по 2015 год. В 2016-м Ахмедова победила в шоу на ТНТ «Открытый микрофон» (18+), в итоге ей дали основное место в составе Stand Up (18+) на ТНТ. Сейчас Юлию периодически зовут в разные шоу на ТНТ, причем не только комедийные. Также она дает сольные выступления с шутками.

Мукка — автор текста «Сигма Боя»

В Ярославле выступит Мукка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

8 сентября в город приедет известный среди молодежи певец под псевдонимом Мукка. Большой концерт он даст в баре «Руки Вверх!» в 19:00 (16+).

Билеты на концерт артиста с многомиллионными прослушиваниями уже почти раскупили. Цены разные: от 1,7 до 3,8 тысячи рублей.

Самые дешевые билеты в танцполе Источник: Яндекс Афиша

Мукка (наст. имя Серафим Сидорин. — Прим. ред.) стал популярным после выхода песни «Девочка с каре» (18+) в 2017 году. Стиль 32-летнего певца характеризуют как инди-рок. У певца уже есть несколько альбомов, а также он часто сотрудничает с молодыми звездами вроде Доры, группы «Три дня дождя» и других. В 2025 году рокер Мукка удивил фанатов тем, что написал текст для песни «Сигма бой» (18+), которая стала хитом в исполнении Бэтси и Марии Янковской. Песня попала аж в мировые топы.

Концерт Миланы Хаметовой

Милана Хаметова приедет в Ярославль 12 сентября Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Юная звезда Милана Хаметова приедет с концертом в Ярославль 12 сентября (0+). Артистка выступит в КЗЦ «Миллениум» в 18:00.

Билеты на выступление 16-летней артистки влетят в копеечку: от 3,5 до 9 тысяч рублей. На конец августа в зале осталось еще много мест.

Билеты на концерт Миланы Ахметовой стоят от 3,5 тысячи рублей Источник: Яндекс Афиша

Милана Хаметова еще будучи малышкой попала в модельное агентство, помимо этого девочка участвовала в рекламных съемках. В 2016 году Хаметова получила титул «Мини-мисс Сибирь», а в 2017-м забрала Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия». В 2020-м Милану заметил известный певец и блогер Дава, он позвал ее в свой TikTok-хаус Super House. Так, благодаря видеороликам со звездами на Милану обратила внимание новая аудитория. Девочка также снялась в клипе Хабиба «Ягода малинка» (18+). Сейчас Милана снимается в кино и записывает свои песни. Среди них «Купи песика» (0+), «Парацетамол» (0+), «Ручками» (0+), «Чики-брики» (0+) и другие. За месяц на одной из музыкальных платформ Хаметову послушали 1,3 миллиона человек.

Столичные спектакли

13 сентября в Ярославле покажут спектакль «Папа в паутине» (18+). Мероприятие пройдет во Дворце молодежи в 19:00. С гастролями приедут несколько популярных артистов.

Сама постановка расскажет историю Джона Смита, который 20 лет подряд живет на две семьи. До появления гаджетов у детей его обман никто не замечал, но тут ребята знакомятся друг с другом на просторах сети и уличают отца в неверности. На помощь Джону приходит его друг Стенли Поуни.

Стоимость билетов на спектакль варьируется от 1,2 до 4 тысяч рублей.

Виктор Логинов

Виктор Логинов выступит в Ярославле 13 сентября Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Виктор Логинов наиболее известен по роли продавца обуви Гены Букина в культовом ситкоме «Счастливы вместе» (16+), который выходил с 2006 по 2013 год на ТНТ. Также актер был ведущим телеигре «Интуиция» и появлялся в проектах «Универ» (18+), «Царевна-лягушка» (6+), «Букины» (18+) и других.

Никита Тарасов

Никита Тарасов будет в Ярославле 13 сентября Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Никита Тарасов — российский актер театра и кино. Широкую известность артист получил после роли француза Луи в популярном сериале «Кухня» (18+)», который выходил на СТС с 2012 по 2016 год. Также игру Тарасова можно увидеть в кинолентах «Мастер и Маргарита» (18+), «Отель Элеон» (18+), «Фишер» (18+) и другое.

Любовь Тихомирова

Любовь Тихомирова выступит на ярославской сцене Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Любовь Тихомирова — российская актриса театра и кино. Она появлялась в сериалах «Сестры» (18+), «Колдовская любовь» (16+), «Воронины» (18+) и другое.

Билеты на спектакль еще не раскупили Источник: Яндекс Афиша

Андрей Бебуришвили в Ярославле

Комик приедет в город 24 сентября Источник: Король Бубей / Telegram

24 сентября в Ярославль приедет известный комик Андрей Бебуришвили. Большой стендап-концерт с новой программой «Удобный» (18+) артист даст во Дворце молодежи в 19:00.

Цена билетов на выступление комика варьируется от 1,7 тысячи до 5,2 тысячи рублей. На конец августа свободных мест еще много.

Пока билеты раскупают в основном в партере Источник: Яндекс Афиша

Андрей Бебуришвили — известный российский комик, бывший резидент популярного шоу на ТНТ Comedy Club (16+). Там с 2022 года он заменял постоянного ведущего Гарика Харламова. В мае 2026-го Бебуришвили ушел из Comedy Club, заявив, что хочет остановиться на сольной карьере.