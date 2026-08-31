Мужчина зарубил серпом младенца и набросился на женщину в Бразилии — трагедия произошла из-за мотоцикла

Нападение на ребенка случилось в хижине Источник: Сampograndenews.com

В приграничном бразильском городе Арал-Морейра мужчина серпом убил пятимесячного ребенка во время нападения на семью. Мать младенца получила тяжелые ранения. Причиной преступления мог стать конфликт с отцом ребенка из-за сожженного мотоцикла.

«Человек, идентифицированный как Рафаэль Ромеро Эскобар, ворвался в семейный дом около 2 часов ночи и использовал серп для совершения нападения. Согласно сообщениям, включенным в полицейскую карту, мужчина действовал из мести. Разногласия связаны с отцом ребенка и мужем пострадавшей женщины. Конфликт произошел якобы из-за того, что мотоцикл подозреваемого был сожжен», — сообщает сайт Campo Grande News.

По сведениям издания, нападение произошло утром 30 августа. Пятилетняя девочка, находившаяся в помещении, сумела убежать и обратиться за помощью к местным жителям, те вызвали полицию. Мать погибшего ребенка отправили в тяжелом состоянии в больницу соседнего муниципалитета Коронел-Сапукайя.

Подозреваемый жил неподалеку. На месте нашли серп со следами крови.