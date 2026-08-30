Очень редкий: как ярославский мамонт, найденный при строительстве Московского шоссе, взбудоражил ученых мира

В Ярославле была обнаружена редкая находка — почти целый скелет мамонта Источник: Павлова, М. В. О мамонте, найденном близ города Ярославля / Ежегодник геологии и минералогии России. Варшава: [б. и.], 1896–1897. Т. 1, Антон Топтыгин / 76.RU

Когда в конце XIX века близ Ярославля на территории современной Выемки обнаружили останки древнего мамонта, это вызвало настоящую сенсацию. Газеты наперебой писали о «чудовище», горожане приезжали глазеть на раскопки, а ученые спешили в Ярославль изучить останки лично.

Та находка была не единственной — древние гиганты обитали в наших краях. Хотя эта информация для многих по-прежнему удивительна.

Почему мамонт у Выемки произвел фурор, и где теперь хранится «древнейший ярославец» — рассказываем в этом тексте.

Прокладывали Северную железную дорогу

Железную дорогу в этом районе проложили раньше, чем трассу Источник: Антон Топтыгин / 76.RU

В 1860-1890-х годах шло строительство Северной железной дороги. Той самой, без которой сегодня не представить Ярославль. Город соединили путями сначала с Сергиев-Посадом, и, таким образом, с Москвой. Затем пошли на север: в 1872 открыт участок на Вологду, в 1887 году — Ярославль-Кострома. В 1894 году официально открыли направление Вологда-Архангельск, что дало старт железнодорожному сообщению Ярославля с севером.

Руководил обществом «Московско-Ярославской железной дороги» предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов.

Чем известен Савва Мамонтов Узнать Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) — один из самых известных русских предпринимателей и меценатов XIX века. Представитель знаменитой купеческой династии, он посвятил значительную часть своей жизни развитию железных дорог, но вошёл в историю не только как промышленник. Мамонтов поддерживал художников, музыкантов и театральных деятелей, собирал вокруг себя талантливых людей и стал одним из главных покровителей русского искусства. Именно в его имении Абрамцево творили Виктор Васнецов, Валентин Серов, Михаил Врубель и другие выдающиеся мастера, а в Частной русской опере Мамонтова начинал свой путь к славе Фёдор Шаляпин. Особое место в истории предпринимателя занимает Ярославль. После смерти отца Мамонтов продолжил заниматься железнодорожным делом и возглавил развитие Московско-Ярославской железной дороги. Мамонтов видел в железных дорогах не просто выгодный бизнес, а инструмент преобразования страны — способ соединять города, людей и целые экономические районы. Сегодня память о Савве Мамонтове сохраняется и в самом Ярославле. На привокзальной площади у станции Ярославль-Главный установлен памятник предпринимателю — символу той эпохи, когда железная дорога стала одним из двигателей развития города.

Железнодорожное сообщение изменило город и дало толчок к его расширению.

13 июля (по старому стилю) 1896 года при прокладке Московского шоссе (сегодня — Московский проспект, — Прим.Ред.) под железнодорожным мостом линии Ярославль-Кострома показалась сначала непонятная находка: почти целый скелет мамонта.

Об этом тут же написал ярославский краевед Илларион Тихомиров в Ярославских губернских ведомостях, благодаря этому о находке узнали известные ученые того времени.

Самую первую находку останков мамонта в Ярославле относят к 1733 году. Ее сделал профессор Петербургской Академии наук Иоганн Георг Гмелин во время остановки в Ярославле. Кости нашли на территории Спасо-преображенского монастыря, ныне музея-заповедника.

Очень редкая находка

В Ярославль выехала и известная в то время ученая, сооснователь геологического музея МГУ Мария Павлова.

Общий вид места, где обнаружены останки мамонта Источник: Павлова, М. В. О мамонте, найденном близ города Ярославля / Ежегодник геологии и минералогии России. Варшава: [б. и.], 1896–1897. Т. 1.

Как только печатная статья о находке попала ей в руки в «средних числах июля», Мария Васильевна отправилась в город в надежде застать кости неизвлеченными.

25 июля (по старому стилю) она прибыла на место и была приятно удивлена тем, что даже не смотря на то, что часть костей все же успели достать, работы велись строго по научным регламентам. Место находки было ограждено от зевак для безопасности, днем и ночью дежурила охрана, а работами руководил студент Института Гражданских Инженеров имени Николая I — Алексей Миклашевский.

В своей статье Мария Васильевна не раз благодарит Алексея Миклашевского и пригласившего его Савву Мамонтова за научный подход к изучению находки. Вот, как она описала причину, по которой поехала в Ярославль:



«Хотя о находках костей мамонта говорят по всей России, как о чем-то самом обыкновенном, но научно точного описания условий нахождения их почти нет за самыми немногими исключениями (Троицкий мамонт, Карачаровский, Киевский)», — описано спустя год в статье Марии Павловой.

Расположение костей при раскопках Источник: Павлова, М. В. О мамонте, найденном близ города Ярославля / Ежегодник геологии и минералогии России. Варшава: [б. и.], 1896–1897. Т. 1.

Вскоре правление Ярославской железной дороги приняло решение передать кости мамонта местному естественно-историческому обществу, а оно, в свою очередь, отказалось от них в пользу геологического кабинета Московского университета по причине «трухлявости». Поэтому Мария Васильевна смогла ограничиться коротким пребыванием в Ярославле, собрав самую ценную информацию у Миклашевского: например, по результатам бурения ему удалось установить, что на этом месте находилось иссушенное к тому времени болото, что и способствовало залеганию костей и их сохранности. Так же были найдены куски древесины, травы, местами зеленоватого окраса, но никаких следов человека, что могло бы помочь точнее определить возраст находки.

Самые интересные открытия удалось сделать уже после более детальных исследований в Москве. Первым делом стало понято, что скелет мамонта найден не полным — отсутствовали тазовые, плечевые кости и более половины позвонков, а несколько косточек и вообще оказались частями скелета оленя.

Нижний коренной зуб нижнего мамонта Источник: Павлова М.В. «О мамонте, найденном близ города Ярославля» // Ежегодник геологии и минералогии России. Варшава: [б.и.], 1896-1897 Нижний коренной зуб верхнего мамонта Источник: Павлова М.В. «О мамонте, найденном близ города Ярославля» // Ежегодник геологии и минералогии России. Варшава: [б.и.], 1896-1897

Во время дальнейших исследований выяснилось — перед учеными были останки не одного мамонта, а сразу двух!

В январе 1897 года закончив изучение находки Мария Васильевна Павлова подготовила доклад в Московском университете, а чуть позже написала статью «О мамонте, найденном близ города Ярославля в 1896», которая стала одним из основных документов о находке. Основные выводы статьи таковы: оба мамонта жили в одно время, предположительно во время ледниковой эпохи, «не в дальнем расстоянии от ледникового покрова», обозначая их названием El. primigenius trogontherii Pohl.

Наш «мамонт», не тот, который изображен в «Ледниковом периоде», а его предшественник — степной мамонт или трогонтериев слон, обитавший между 300-700 тысяч лет назад. И, соответственно, находок этого животного меньше, чем шерстистого мамонта. Дмитрий Власов Старший научный сотрудник естественно-исторического отдела Ярославского музея-заповедника

Смотреть кости приехал немецкий ученый

Еще одним важным документом, раскрывающим историю Ярославского мамонта, является статья Бруно Досса — выдающегося германо-балтийского геолога. В 1897 году он издает статью «О находке мамонта в дилювии г. Ярославля на берегу реки Волги».

Лучевая кость ярославского мамонта Источник: Из фонда Геологического музея им. Вернадского Обломок большой берцовой кости ярославского мамонта Источник: Из фонда Геологического музея им. Вернадского

Ученый случайно узнал новость об этом от газетчика — «живого сборника всех городских новостей», утверждавшего, что «там покоится по крайней мере 1000 пудов костей». Досс, знакомый с геологическими особенностями региона, решил проверить это лично.

Большую часть статьи Бруно Досс посвятил геологическим особенностям места находки, но все же несколько интересных бытовых моментов упомянул. Например, факт того, что для обеспечения большей сохранности «все кости были пропитаны достаточно крепким раствором столярного клея, а некоторые еще и цементом. Еще один упомянутый им факт — один из бивней пострадал от вандализма полицейского, который должен был от подобного кости защищать. Однако тот, желая убедиться в крепости зуба, „сбил на значительном протяжении внешнюю эмалевую оболочку бивня“, поэтому „попорченный бивень пришлось обработать смесью глицерина, парафина и спермацета“.

Исходя из исследований почвы, которые Бруно Досс получил от Алексея Миклашевского, он смог вынести предположения о том, что представляла из себя территория Ярославля и соседних окрестностей в «доледниковую древность»:

«С северо-запада всё ближе подступали огромные ледники, из-под которых текла вода и приносила песок. Песок оседал перед ледником не ровным слоем, а отдельными участками, с пустыми местами между ними. Там, где льда еще не было, продолжала существовать жизнь, растения и животные, в том числе мамонты. Они обитали в долине с проточными и стоячими водами. Если мамонты умирали на открытой от льда земле, то их кости постепенно разрушались под действием погоды или разносились. Но если они погибали в мелких ледниковых ручьях, их тела могли сохраниться целиком», — описывал в статье.

Где сейчас ярославский мамонт

Останки ярославского мамонта передали в Москву, в настоящее время они хранятся в фондах Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского Российской академии наук.

Атлант (первый шейный позвонок) ярославского мамонта Источник: Из фонда Геологического музея им. Вернадского Эпистрофей (второй шейный позвонок) ярославского мамонта Источник: Из фонда Геологического музея им. Вернадского

Автор этой статьи посетила музей с надеждой увидеть «земляка», но всё оказалось не так просто: останки не экспонируются, а хранятся в фондах вне доступа широкой публики. Взамен предлагают взглянуть на Рязанского мамонта.

Тем не менее, нам удалось получить несколько фотографий «ярославца» от экскурсовода Геологического музея Елены Сергеевой.

«И правда, ярославский мамонт хранится в фондах музея: 25 фрагментов скелета. Хочется отметить, что в их карточках указано, что передал его на хранение Мамонтов…»