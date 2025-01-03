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«Будет работать по два сотрудника»: в Ярославской области сократят бюджетников

Об этом рассказала депутат, а в правительстве подтвердили информацию

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6 комментариев

Кто попадет под сокращения

Источник:

В Ярославской области сократят сотрудников центров занятости населения. Об этом сообщила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова. В конце декабря 2024 года она написала в социальных сетях, что ей поступают обращения от сотрудников центров, в которых они жалуются на массовые сокращения в организациях.

— В 2023 году прошло первое сокращение численности работников ГКУ ЯО ЦЗН Ярославской области с 343 до 204 человек. И надо отметить, что оно прошло очень болезненно для всей выстроенной структуры государственной службы занятости населения, — пояснила Елена Кузнецова. — В ноябре 2024 года правительством области было заявлено очередное массовое сокращение с 204 до 70 человек! То есть с 2023 года произойдет сокращение численности ГКУ ЯО ЦЗН на 79,5%.

В своем посте депутат рассуждает, что в 2023 году для повышения эффективности службы занятости были выделены федеральные средства на сумму 212 миллионов рублей.

— На эти деньги были отремонтированы 17 центров занятости населения, закуплена форма для сотрудников, компьютеры, планшеты, цифровые панели. При модернизации было сформировано нужное количество окон для посетителей. А при сокращении половина окон будет пустой. То есть федеральные деньги были потрачены впустую? А в 2025 году будет реализовываться новый нацпроект «Кадры». И что мы имеем после всех проведенных массовых сокращений? В районных центрах занятости будет работать по два сотрудника — это в малых городах области, в остальных — 3–4 сотрудника, — рассказала Елена Кузнецова.

Также Елена Кузнецова считает, что низкий уровень безработицы в регионе — не повод сокращать сотрудников центров занятости. По ее словам, сейчас на них возложены другие задачи, для выполнения которых нужны люди.

— Не нужно забывать, что в пандемию сотрудники службы работали день и ночь. Сейчас на них возложена большая ответственность по сопровождению участников СВО. Работа с предприятиями, студентами, переобучение, обучение сотрудников АПК и не только — всё это часть работы центров занятости населения. Кто будет выполнять эти задачи? — задается вопросом депутат Ярославской областной думы.

В декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что уровень регистрируемой безработицы в регионе находится на отметке в 0,38%. По его данным, на учете в органах службы занятости населения на конец года состояло около 2400 человек.

Что говорят в правительстве?

Ситуацию прокомментировала заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина. Она подтвердила: оптимизации быть. За счет сэкономленных средств на зарплатах уволенных сотрудников планируют поднять оплату труда тем, кто останется на своих местах.

— Безработица в регионе уже длительный период времени находится на низком уровне. Это позволяет пересмотреть кадровые потребности службы, которые необходимы для выполнения поставленных перед ведомством задач. При этом высвободившиеся в результате оптимизации штата финансовые ресурсы будут направлены на повышение зарплат сотрудникам службы занятости, которые продолжат работу, — рассказала Татьяна Потемкина.

О количестве сотрудников, которые будут сокращены, Татьяна Потемкина не сообщала.

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Комментарии
7
282540661
26 минут
Как у них хорошо идут подсчёты : до сотых процента - КТО ТАК УМЕЕТ СЧИТАТЬ? Ведь статистических ведомств давно нет...
Гость
19 минут
Можно бы депутатов сократить
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