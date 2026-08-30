Новые дома и детский сад: в крупнейшем районе Ярославля грядет масштабная застройка

В Ярославле построят новый микрорайон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится новый микрорайон. Власти сообщили о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Колышкина напротив дома № 64 в Заволжском районе. Опубликовано соответствующее извещение.

В документах указано, что речь идет о земельном участке площадью 74 тысячи 666 квадратных метров. По проекту договора там появятся четырехэтажные и восьмиэтажные многоквартирные дома, а также трехэтажный таунхаус. Минимальная площадь застройки — 43,9 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, застройщик должен возвести детский сад на 120 мест. Предполагается, что на территории будут организованы места для для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения для культурно-массовой работы и досуга, магазины с продовольственными и непродовольственными товарами. Минимум 50 квадратных метров должно быть выделено для участкового отдела полиции. Еще 153 квадратных метра отведут для физкультурно-спортивного центра.

Застройщик возведет новый детский сад Источник: проект договора незастроенной территории в районе улицы Колышкина напротив дома № 64

На работы застройщику будет дано восемь лет. Указано, что девелопер будет обязан безвозмездно передать городским властям три однокомнатные квартиры площадью не менее 37 квадратных метров каждая, три двухкомнатные квартиры площадью не меньше 55 квадратных метров каждая и одну трехкомнатную квартиру площадью не меньше 70 квадратных метров.

Также застройщик должен отдать 50 квадратных метров под размещение участкового пункта полиции и детский сад, вместимостью не меньше, чем на 120 воспитанников.

Застройщик обязан благоустроить и озеленить территорию. В местах общего пользования в районе жилой застройки озеленение территории должно составлять не меньше 25% от общей площади. Рядом с детским садом — не меньше 50%, учитывая периметр участка.

Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории — 46 млн 125 тысяч 344 рубля. Шаг аукциона — 2 млн 306 тысяч 267 рублей 20 копеек. Для участия нужно внести задаток в 4 млн 612 тысяч 534 рубля 40 копеек.

«Участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона», — уточняется в извещении.

Аукцион пройдет 30 сентября 2026 года. Принимать заявки начнут 31 августа.

«Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора о комплексном развитии территории», — сказано в извещении.