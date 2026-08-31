НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

зап.

 754мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Кандидаты в Госдуму
Суд по смертельному ДТП
Продают здание с землей
Полезная памятка мамам и папам
Теплоход сел на мель
История ярославского мамонта
Обзор цен на букеты
Афиша концертов
Страна и мир Уже этой осенью России грозят новые наводнения: неутешительный прогноз

Уже этой осенью России грозят новые наводнения: неутешительный прогноз

Также с сентября не исключаются заморозки в некоторых регионах

156
На это повлияют ливни, которые в целом увеличиваются осенью по всей стране | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНа это повлияют ливни, которые в целом увеличиваются осенью по всей стране | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На это повлияют ливни, которые в целом увеличиваются осенью по всей стране

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

России грозят новые наводнения уже этой осенью. Всё дело в аномальной погоде, предупредил директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — сказал Семенов в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что осенью в целом увеличиваются ливни по всей стране. По его словам, зоны повышенной циклонической активности — западная и восточная части страны, куда заходят, соответственно, атлантические и тихоокеанские циклоны.

«Также можно отметить аномально раннее или, наоборот, позднее наступление морозов или установление снежного покрова. Такие отклонения от привычного сезона часто оказывают негативное воздействие на экосистемы и сельское хозяйство», — добавил ученый.

О том, что зима в некоторых частях России начнется уже в сентябре, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, снег с большой вероятностью выпадет в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

При этом список российских регионов, где в первый месяц осени ожидается похолодание, достаточно большой. Узнать подробнее об этом можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Аномальная погода Наводнение Заморозки Прогноз Предупреждение синоптиков Ученый
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
На смену зеленой зиме приходит белая зима.
с++

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

1 час
По его словам, снег с большой вероятностью выпадет в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. да неужели, никогда такого не было и вот опять
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем