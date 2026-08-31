Уже этой осенью России грозят новые наводнения: неутешительный прогноз

На это повлияют ливни, которые в целом увеличиваются осенью по всей стране Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

России грозят новые наводнения уже этой осенью. Всё дело в аномальной погоде, предупредил директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — сказал Семенов в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что осенью в целом увеличиваются ливни по всей стране. По его словам, зоны повышенной циклонической активности — западная и восточная части страны, куда заходят, соответственно, атлантические и тихоокеанские циклоны.

«Также можно отметить аномально раннее или, наоборот, позднее наступление морозов или установление снежного покрова. Такие отклонения от привычного сезона часто оказывают негативное воздействие на экосистемы и сельское хозяйство», — добавил ученый.

О том, что зима в некоторых частях России начнется уже в сентябре, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, снег с большой вероятностью выпадет в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.