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Мой дом Когда требовать перерасчет за отключенное отопление: законный способ снизить плату

Когда требовать перерасчет за отключенное отопление: законный способ снизить плату

При холодных батареях важно руководствоваться нормативами

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Для перерасчета важно зафиксировать период отсутствия отопления | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUДля перерасчета важно зафиксировать период отсутствия отопления | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Для перерасчета важно зафиксировать период отсутствия отопления

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

Временная приостановка подачи тепла в жилые дома является законной только в пределах жестко установленных временных рамок. Нарушение регламентированных сроков дает жильцам право на снижение платы за отопление. Об этом сообщил юрист по жилищному праву Сергей Алексеев.

«Согласно правилам предоставления коммунальных услуг суммарная продолжительность перерывов не должна превышать 24 часа в течение месяца… Поэтому важно сразу сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и зафиксировать время обращения», — подчеркнул Алексеев в комментарии «Российской газете».

Также Алексеев добавил, что для разовых отключений тоже действуют строгие ограничения, напрямую зависящие от текущей температуры воздуха в помещении. Подачу тепла нельзя прекращать более чем на 16 часов подряд при температуре в квартире от +12 градусов, на 8 часов — при температуре от +10 до +12 градусов и на 4 часа, если столбик термометра опустился ниже +10 градусов.

Закон допускает только кратковременные перерывы в подаче отопления, которые вызваны внезапными аварийными ситуациями, плановыми ремонтными работами или техническим обслуживанием теплосетей.

Порядок предоставления коммунальных услуг в России регулируется постановлением Правительства РФ № 354. Согласно этому документу за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в отоплении размер ежемесячной платы за эту услугу должен снижаться на 0,15% от начисленной суммы. Если управляющая организация необоснованно отказала в перерасчете, следует обращаться в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор либо в суд.

Сократить плату за тепло можно летом. Экономию чувствуют те регионы, в которых плата взимается только за потребление в те месяцы, когда батареи горячие.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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