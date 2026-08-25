«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен

Екатерина Лашманова придумала складные вазы для цветов, но сейчас вести бизнес становится всё сложнее Источник: «Удобная складная ваза» | Российское производство / Vk.com, Екатерина Лашманова

В 2010 году жительница Тольятти Екатерина Лашманова просто хотела красиво поставить цветы на даче. В 2026-м она управляет производством, которое сертифицировано и запатентовано, а продукция представлена на крупнейших маркетплейсах страны. Казалось бы, мечта предпринимателя сбылась.

Однако, по словам Екатерины, реальность такова: ведение бизнеса в России сегодня — это 80% времени на изменения и адаптацию и лишь 20% — на творчество и продукт.

«За 16 лет в бизнесе я привыкла решать задачи. Последние полтора года превратились в непрерывный бег с препятствиями. Казалось бы, что может быть сложного в производстве красивой упаковки для цветов? Но сегодня, чтобы твой продукт доехал до покупателя, нужно быть не только технологом, юристом, бухгалтером, но и IT-специалистом одновременно. Маркетплейсы меняют комиссии каждую неделю, государство вводит новые маркировки, а старая добрая формула „сделал — продал“ больше не работает», — говорит предпринимательница.

Екатерина Лашманова рассказала TOLYATTY.RU, как ей удается сохранять устойчивость, когда всё вокруг меняется быстрее, чем мы успеваем выдохнуть. Далее — от первого лица.

Ваза складывается как газета Источник: «Удобная складная ваза» | Российское производство / Vk.com

Меня зовут Екатерина Лашманова. Я живу в Тольятти, я мама, жена, бегунья и основательница производства складных ваз. Всё началось в 2010 году. Я привезла с дачи цветы и поставила их в пакет из-под сока. На нём — надписи, логотип. Красиво не получилось. Тогда я подумала: почему нет вазы, которая была бы одновременно удобной и красивой? Чтобы можно было взять ее с собой на дачу, в дорогу, в офис. Так появилась идея. Я оформила патент и начала работать над продуктом.

Мой продукт — складная ваза-пакет из прочного полиэтилена. В сложенном виде она плоская, а когда наливаешь воду и ставишь букет — раскрывается и становится устойчивой. Ее можно хранить где угодно, брать с собой, она не бьется и служит долго.

С 2010 года мы работали только оптом: электронной коммерции не было, и в розницу не продавали. Параллельно получили несколько наград на значимых конкурсах и выставках. Появились корпоративные клиенты, крупные компании, объемы выросли, география расширилась на всю Россию.

С 2022 года мы получили сертификат «Сделано в Самарской области» и теперь продлеваем его каждые два года. У нас полный цикл — от разработки до упаковки. Мы контролируем качество на всех этапах. До 2024 года мы работали только с оптом: моими покупателями были флористы, службы доставки, магазины.

С 2024 года мы вышли к конечному потребителю напрямую — к физическим лицам, пользователям нашей продукции — на маркетплейсы, как крупные, так и нишевые («Мегамаркет», «Магнит Маркет», «Детский мир», «Лемана Про»). В итоге жизнеспособными для нас стали только Ozon и Wildberries. Сейчас мы видим огромное количество отзывов, это очень вдохновляет и развивает!

Сейчас предпринимательнице приходится больше заниматься не продукцией, а адаптацией к переменам Источник: Екатерина Лашманова

А потом подул ветер перемен… За все 16 лет я не помню такого количества внешних изменений. Последние полтора года значительная часть времени уходит не на продукт, а на адаптацию к новым правилам:

Изменилось налогообложение — разобрались, работаем. Новые лимиты и пороги — пока укладываемся. Требования к иностранным названиям — зарегистрировали товарный знак UVAZA. Ужесточили требования к сертификации и документам — привели в порядок.

Маркетплейсы повышают комиссии почти непрерывно. Пересчитываем юнит-экономику несколько раз в неделю. Меня давно не впечатляют громкие цифры. Когда кто-то говорит: «У меня оборот 10 миллионов», я уже не реагирую. Важно другое: что остается после всех расходов. Можно продавать на миллионы и зарабатывать копейки. А можно иметь меньший оборот, но устойчивую модель.

За неделю до событий с Wildberries мы решили полностью перестроить схему продаж. Причина простая: мы вкладывались в рекламу, приводили клиентов на сайт, а дальше начиналась длинная цепочка — заявка, переписка, счет, оплата, доставка. Часть клиентов отсеивалась на каждом этапе.

Мы перестроили всё:

сделали полноценный интернет-магазин;

подключили эквайринг и онлайн-кассу;

интегрировали доставку от СДЭК;

обновили юридическую документацию и требования по персональным данным.

И этот этап завершен. Только хотели выдохнуть… Но теперь на повестке дня «Честный знак». До 1 сентября мне предстоит разобраться во всём: выбрать партнеров, понять стоимость внедрения, настроить процессы и сделать всё так, чтобы компания продолжила спокойно работать уже по новым требованиям законодательства. Что ж, сделаем и это.

Сейчас компания, как раньше, является оптовой для флористов, цветочных складов и рекламы, но благодаря маркетплейсам физические лица могут приобретать наши вазы поштучно и в малых наборах. Наверное, сегодня предпринимательство — это не только создавать продукт и продавать. Это еще и постоянно перестраиваться под новые правила. Но, сравнивая нас с коллегами, у которых всё сгорело на складах Wildberries, я прекрасно понимаю: нам ещё повезло. Так что идем дальше.