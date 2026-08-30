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Под магазин, отделение банка или гостиницу: в Ярославле выставили на торги здание с землей

Сколько денег хотят выручить за имущественный комплекс

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В Ярославле продают здание вместе с землей | Источник: Дом.РФВ Ярославле продают здание вместе с землей | Источник: Дом.РФ

В Ярославле продают здание вместе с землей

Источник:

Дом.РФ

В Ярославле вновь выставили на продажу имущественный комплекс на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе. Нового собственника ищут для здания площадью 1,2 тысячи квадратных метров и земельного участка 0,28 гектара. Объекты находятся в районе пересечения проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.

«В окружении находятся административные учреждения и жилые комплексы. Ближайшая остановка общественного транспорта в 130 метрах, ж/д станция в 740 метрах», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Указано, что участок можно использовать для хранения автотранспорта, общественного управления, делового управления, магазин, банковской и страховой деятельности, общественного питания или гостиничного обслуживания.

Начальная цена объекта — 17,5 млн рублей. Заявки от потенциальных участников будут принимать до 14 сентября. Аукцион пройдет 18 сентября. Чтобы заявиться участие в торгах, нужно внести задаток в 1,7 млн рублей.

Ранее имущественный комплекс уже не один раз пытались продать. Один из аукционов должен был пройти 10 июля. Стоимость объекта была такой же.

Еще раньше здание с землей пытались продать в декабре 2025 года. Тогда комплекс оценивали в 23,3 млн рублей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Торги Здание Земля ДОМ.РФ
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Комментарии
2
Гость
1 час
Вкопают человейник очередной) Там и вид на колючую проволоку ЯЭРЗ прекрасный)
Гость
1 час
С гостиницей то чего,которая напротив? пустует уж лет 10
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Гость
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