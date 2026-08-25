45-летие без люкса: во что превратилась жизнь блогера Елены Блиновской и ее окружения после приговора

Что сейчас с Еленой Блиновской Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пять лет назад на юбилее в честь ее 40-летия пел Филипп Киркоров, а гостей на сцене развлекали известная журналистка Ксения Собчак и один из самых желанных шоуменов тех лет Иван Ургант. СМИ наперебой писали о роскошном празднике на Алтае, стоимость которого перевалила за сотню миллионов рублей.

Такое торжество устроила в свою честь «королева марафонов», блогер из Ярославля Елена Блиновская. Ее имя было синонимом роскошной жизни в 2021-м.

Спустя три года, в 2023-м, ее задержат по обвинению в уклонении от уплаты налогов. А позже — осудят и отправят на 4,5 года в колонию. В 2026 году имя Елены Блиновской звучит в судебных сводках с прошениями о воле, ее супруг находится в зоне СВО, а четверо детей растут на руках пожилых родителей.

25 августа 2026 года исполняется 45 лет блогеру, которая сколотила бизнес-империю на мечтах миллионов и потеряла ее в считаные месяцы.

Как сейчас живет ее семья, какой помнят Блиновскую старые знакомые? В этой статье — история блогера, ставшей феноменом в новой истории России.

Детство в панельке

Хоть Елена, тогда еще Останина, родилась не в Ярославле, а в Кировской области, она тесно связана со столицей Золотого кольца. Ее с младшим братом родители перевезли сюда, когда будущей миллионерше было всего пять лет.

Семья поселилась в одной из типовых панелек на улице Серго Орджоникидзе в Заволжском районе города. До своего совершеннолетия Елена жила с родителями. Мама будущей «королевы марафонов» работала бухгалтером, а у отца была своя ветеринарная служба с выездом на дом.

Свое детство Елена провела в спальном районе Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Семья не нуждалась, но детей старшие Останины воспитывали в строгости и подавали пример любви к труду: сама Елена рассказывала, что зимой отец с матерью часто подрабатывали дворниками и разгребали снег в детском саду, расположенном неподалеку от их дома.

В Ярославле Елена училась в школах № 59 и 96. Затем по совету матери окончила магистратуру Ярославского государственного университета имени Демидова по специальности «бухучет».

Елена не сильно отличалась от сверстников в Ярославле Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Будущая «королева марафонов» долго шла к популярности Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Панелька, в которой жила семья Останиных, ничем не отличается от десятков подобных в районе. Салатовая краска в подъезде местами облупилась, а снаружи фасад, словно заплатками, облеплен утеплителем.

О своей звездной соседке здесь помнит буквально пара человек — много жильцов сменилось за это время. Но говорить о Елене люди не торопятся. Одна из пенсионерок призналась, что не общалась с соседями. Вторая сообщила, что уже устала от разговоров о ней.

«Никого здесь нет, они тут давно не живут. Может, только за квартиру платят — и всё. Меня уже обо всем спрашивали и по телевизору показывали. Это уже приелось. Ничего говорить не хочу», — сказала пенсионерка, суетливо отпирая квартиру.

Бывшие соседи уже и не помнят Елену и ее родителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Судя по всему, в квартире Останиных и правда никто не живет. Свет не горит даже в тамбуре, на стук в дверь никто не отвечает. В коридоре у двери признаков активного быта нет. Вероятно, отец и мама Елены Блиновской давно здесь не появлялись.

История Елены Блиновской — в видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Тяжелый разрыв и знакомство с будущим мужем

Личная жизнь Елены в Ярославле кипела — ее первая любовь стала болезненным опытом в плане отношений. После разрыва с парнем девушка ушла в длительную депрессию. Она рассказывала об этом периоде в интервью Светлане Бондарчук. Елена признавалась, что практически не вставала с кровати, ей ничего не хотелось.

Позже Елена взяла себя в руки и отправилась с подругой погулять в одно из модных заведений Ярославля. Там она и встретила будущего мужа — Алексея Блиновского.

В 2007 году, когда Елене было 25 лет, пара расписалась. И этот союз оказался крепким. На десятилетие со дня свадьбы Блиновские пригласили Елену Темникову.

Первая свадьба Блиновских прошла не с таким размахом, как последующие, но Елена была хороша Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания учебы Елена устроилась работать секретарем в рекламное агентство «Дрим», где быстро получила повышение. В фирме она проработала недолго. По ее словам, она ушла из работы по найму как раз в тот момент, когда ей предложили еще более высокую должность. Тогда Елена поняла, что работа на кого-то — не ее призвание.

В самом агентстве от разговоров о бывшей сотруднице открещиваются. На вопрос корреспондента 76.RU на эту тему, ответили так:

«Не желаем это дело обсуждать».

От свадебного бизнеса к «Марафону желаний»

С поддержкой супруга Елена открыла в Ярославле салон «Свадебный переполох», который располагался в «доме с аркой» на Советской улице, 21. Однако в начале 2010-х бизнес был продан, в 2026 году салон уже не работает.

С 2013–2015 годах Елена засела дома и плотно занялась воспитанием детей. К тому моменту у пары родилось трое мальчиков.

Раньше в этом доме располагался свадебный салон Елены Блиновской Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В декрете Блиновской стало скучно, и она начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы. Елена была ученицей мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле.

Постепенно Елена развивала свои курсы. Она создавала чаты с подругами в мессенджерах, где давала им задания и брала за это небольшую плату. Так рождались первые «Марафоны желаний». Дело пошло в гору.

Детство Елены Блиновской прошло в спальном районе Ярославля Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поняв, что приятельниц это завлекло, решила расширять аудиторию, привлекая подписчиков из соцсетей. На первые курсы приходило несколько десятков человек, они стоили в пределах пары тысяч рублей. Елена вложилась в рекламу у блогеров. Неожиданно проект выстрелил и стал массовым уже в 2016-м. На марафонах она рассказывала о том, как правильно загадывать желания, работать с подсознанием и даже избавиться от бесплодия.

Тогда же она обрела популярность благодаря победе в конкурсе красоты «Миссис Россия — International». Но тот уровень не сравнится с известностью, которую получила Елена спустя несколько лет.

Елена завоевала титул «Миссис Россия — International» Источник: МИССИС INTERNATIONAL РОССИЯ — Ярославский финал / Vk.com

Привезла Темникову в Ярославль

Громко Елена заявила о себе в Ярославле в 2017 году, с шиком отметив десятилетие со дня свадьбы. Начинающий коуч пригласила на праздник экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову. Красивые кадры о любви, семье и богатстве подкрепляли статус «феи — исполнительницы желаний».

Спустя год, в 2018-м, словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак. Проект разрастался. Коуч собрала команду, которая организовывала всё прибывающие потоки учеников на ее курсы. Желающих купить информацию о том, как сделать свою жизнь идеальной, было много. В этом же году семья перебралась из Ярославля в столицу.

Стоимость марафонов к этому времени составляла порядка 3–10 тысяч рублей в базовой версии. Можно было послушать советы по финансам, об отношениях, о вере в себя и другие. VIP-тарифы выставлялись за 200–300 тысяч рублей.

Елена с размахом отмечала семейные праздники Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В чем суть «Марафона желаний» Узнать Суть «Марафона желаний» (18+) заключалась в том, что, по версии Блиновской, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать. Автор курса утверждает, что после ее марафона многие меняют свою жизнь. А если всё-таки ничего не изменилось, вероятно, марафонец неправильно мечтал. Популярность курсов Блиновской росла бешено. В 2020-м в России вышел фильм «Марафон желаний» про мечты и их исполнение, в котором снялась и сама Елена. Она говорила, что сняться в кино было одним из ее правильно загаданных желаний. По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы в России составили 3,696 млн долларов (примерно 284,4 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Уже в столице Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению «практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса». Диплом добавлял статуса владелице бизнеса в сфере коучинга.

Жизнь Елены Блиновской в столице быстро стала светской. Она закатывала громкие вечеринки. Одной из самых обсуждаемых тем летом 2021 года стало празднование 40-летия «королевы марафонов». Звезда Сети устроила роскошный прием на Алтае, потратив на него 119 миллионов рублей . На празднике ее развлекали ведущие звезды шоу-бизнеса, например Филипп Киркоров. После этого Блиновскую пригласили на передачу «Пусть говорят» (16+), где она отбивалась от нападок гостей шоу, которые назвали ее деятельность «отрыжкой 90-х».

Елена Блиновская с шиком отметила 40-летие Источник: elena_blinovskaya / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К Елене относились по-разному. Кто-то считал ее феей, исполняющей желания, кто-то называл ее бизнес инфоцыганством. Но ее популярность росла: количество подписчиков в запрещенной соцсети в начале 2020-х перевалила за 4 млн.

Интервью у Собчак и неприятные разговоры о деньгах

Деятельность Блиновской привлекла внимание известной журналистки и ведущей Ксении Собчак. Разговор вышел скандальным: главной нераскрытой темой в нем остались деньги. Собчак интересовало, как Блиновская отстроила свою бизнес-империю, в которой работали по меньшей мере 200 человек. По данным журнала Forbes, за 2020 год выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей. На острые вопросы Елена отвечала уклончиво.

Елена Блиновская часто выходила из себя во время разговора с журналисткой Источник: Осторожно: Собчак / YouTube.com

«Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей», — уклончиво ответила блогер.

Сколько стоили марафоны на пике карьеры Блиновской Узнать Один из последних марафонов назывался «Новое измерение», в нем принял участие и муж Елены Алексей. В описании было указано, что это принципиально новый продукт для работы с мышлением. Желающим пройти его с куратором стоимость участия вышла в 10 800 рублей (можно было оформить рассрочку). ВИП-тариф с Алексеем Блиновским стоил полмиллиона рублей. А вот тем, кому важно было развить финансовое мышление с самой Еленой Блиновской, пришлось заплатить миллион. Места для работы с ВИП-коучами были ограничены.

«Я не небожитель»

Фундамент бизнес-империи Елены Блиновской треснул весной 2023 года. Тогда начались громкие облавы на блогеров. Искали тех, кто скрывал свой доход от государства, светя перед подписчиками атрибутами роскошной жизни в социальных сетях.

Пошли разговоры о том, что скоро и Елене Блиновской придется отчитаться о доходах. К тому моменту она, помимо ведения бизнеса, занималась воспитанием троих сыновей и дочери, которая родилась у пары в 2020 году.

Автор «Марафона желаний» в последние годы в основном занималась разработкой новых продуктов Источник: Елена Блиновская / Vk.com

Тогда 76.RU связывался с Еленой, и она ответила, что ей бы точно не хотелось, чтобы к ней пришли с проверками.

«Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек», — рассказала Елена корреспонденту 76.RU.

Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, — это тоже факт. Елена Блиновская «королева марафонов»

Вечеринка «на богатом» и СИЗО

Мы связывались с Еленой Блиновской 22 марта 2023 года. Спустя чуть больше месяца, 27 апреля, ее задержали при попытке выезда из России по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени. Елену отправили под домашний арест, она просила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий. Но суд был непреклонен. Более того, в январе 2024 года ее отправили в СИЗО.

Елена Блиновская выходит из Пресненского суда вместе с адвокатом Источник: Юлия Роголева / MSK1.RU

Причиной стала громкая вечеринка-корпоратив, которую Блиновская устроила, будучи под домашним арестом. На ней также присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. Снимки просочились в Сеть, и сторона обвинения использовала мероприятие как причину ужесточить меру пресечения для матери четверых детей. С тех пор она находилась в изоляторе.

Елену ведут на одно из судебных заседаний по избранию меры пресечения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После длительных разбирательств 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.

Что с семьей

После возбуждения уголовного дела бизнес Блиновской пошел прахом. В конце 2024 года она была признана банкротом, квартира семьи в элитном московском ЖК «Донской Олимп», по данным РИА Новости, была продана за 90 млн рублей. Брат Блиновской рассказывал, что во время разбирательств у его родителей арестовали имущество.

В семье Елены после случившегося начались проблемы. После начала уголовного преследования супруги Алексей Блиновский отправился в зону СВО. Об этом стало известно в апреле 2024 года. В 2025 году он несколько раз возвращался в Москву, в том числе для участия в судебных заседаниях по делу жены. В августе 2025 года Алексея Блиновского заметили в столице. Он попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле.

Алексей Блиновский с перебинтованной головой после аварии Источник: Москва 24 / Telegram

Опеку над несовершеннолетними детьми пары взяли родители Алексея Блиновского. Об этом в интервью Super рассказал отец Елены Олег Останин.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: 17-летний сын, 15-летние близнецы и 6-летняя дочь.

«По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор», — говорил журналистам Олег Останин летом 2025 года.

Мама Блиновской рассказала о болезни младшей внучки Источник: StarHit / Telegram

При этом мама «королевы марафонов» Нина Останина рассказывала, что дети тяжело переживают расставание с ней. Младшая дочь в трехлетнем возрасте оказалась разлучена с мамой.

Сейчас дети живут в Ярославле. Эту информацию подтверждает и источник 76.RU, работавший в пригородном детском лагере, где сыновья Блиновской отдыхали летом 2025 года.

«Всё плохо»

Сейчас Алексей Блиновский продолжает служить в зоне СВО. Ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. На время его нахождения в зоне боевых действий все они приостановлены.

Алексей Блиновский отправился служить на СВО Источник: SHOT / Telegram

Нина и Олег Останины редко отвечают на вопросы журналистов о своей дочери. Когда журналист 76.RU связалась с отцом Елены и сообщила, что редакция готовит материал к 45-летию блогера, он ответил так:

«Спасибо, поздравьте ее с днем рождения. Всё, до свидания».

На вопрос о том, как семья переживает происходящее, он кратко ответил: «Всё плохо» и повесил трубку.

Чем сейчас занимается Елена Блиновская

Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области. Там она работает швеей. По словам адвоката Елены Булата Солтаханова, трудится она полный день. Времени на отдых и хоть какие-то развлечения остается мало.

«Сложно оценивать вероятности, но мы надеемся, что суд услышит нас в определенной инстанции. Она уже может подавать [прошение об УДО]. Работа ведется, всё в процессе. Прошла и апелляционная, и кассационная инстанция. Мы планируем идти дальше. Пока суды не приняли наши доводы. Надеемся, что в будущем что-то у нас получится», — рассказал правозащитник.

Адвокат говорит, что положение Елены нельзя назвать катастрофическим. Но в колонии ей приходится тяжело.

«Она держится, она боец. Но, естественно, ей тяжело. Учитывая, что ограничены свидания с семьей, детьми. Непростой режим учреждения, где она находится. Это стандартная для этих учреждений ситуация. Практически всё время она ходит на работу, свободное время она посвящает общественным мероприятиям, которые организует учреждение. Пытается участвовать в самодеятельности и так далее», — рассказал Булат Солтаханов.

Мероприятие на Всемирный день смеха в колонии Источник: УФСИН России по Владимирской области / Vk.com

Когда Елена находилась в СИЗО-6 «Печатники», «Комсомольская правда» сообщала, что бывшая блогер увлеклась рисованием картин по номерам и расшивала картины бисером. Однако теперь, по словам правозащитника, времени на подобные хобби у нее нет.

«Рисовать ей там точно некогда. Если там и есть творчество, то в рамках того, что проводится по инициативе учреждения. Разные конкурсы, самодеятельность, приуроченная к каким-то праздникам. В общем, она старается как-то участвовать в этом всем. У нее получается. Не то чтобы отвлечься [от быта в колонии], а вовлечься в то, что инициирует учреждение», — рассказал адвокат.

Когда предлагают людям, находящимся там, поучаствовать, она всегда соглашается. Булат Солтаханов адвокат

«То есть времени на какие-то свои [увлечения] практически нет. Потому что, как я уже сказал, в учреждении довольно серьезный режим», — объяснил адвокат.

Литературный вечер в ИК-1 ко Всемирному дню поэзии Источник: УФСИН России по Владимирской области / Vk.com

«Можно было бы дать ей возможность воссоединиться с семьей»

Булат Солтаханов также рассказал, что детям Елены и Алексея действительно приходится непросто. Пока их мама сидит в колонии, а папа воюет на СВО, они живут с бабушкой и дедушкой.

«Они находятся, без преувеличения, в крайне тяжелом положении. Она [Елена] уже достаточно понесла ответственность. Вроде бы можно было бы дать ей возможность воссоединиться с семьей, но, к сожалению, такого шанса она пока не получила. Дети фактически находятся без матери и без отца. Бабушки и дедушки в силу своего слабого здоровья уже не могут в полной мере о них заботиться, к сожалению», — рассказал адвокат.

Как уже было сказано, младшая и долгожданная дочь Елены три года прожила без мамы. Из-за этого бывшая коуч горюет сильнее всего.

«По факту она даже лучшие годы [пропустила]. Каждая мать мечтает это время прочувствовать, когда ребенок еще маленький. Но здесь у нее этого не получилось», — рассказал Булат Солоханов.

Если адвокаты Елены Блиновской не добьются УДО, то, учитывая время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО, ее освободят примерно в конце лета 2027 года.

«Мы на связи»

Освобождения Елены ждут и ее близкие. Подруга бывшей «королевы марафонов», психолог Юлия Сальникова рассказала 76.RU, что она продолжает общаться с ней.

«Мы на связи с Еленой. У нас есть возможность переписываться через систему отправки писем. И помогаем тем, чем необходимо. Освобождения Елены, конечно, жду. И жду не только я, но и большое количество девушек, женщин, для которых Елена была и остается человеком, который дал каждой в свое время поддержку и опору», — рассказала Юлия Сальникова.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы мама четверых детей уже получила возможность быть со своими детьми. Юлия Сальникова подруга Елены Блиновской

История для сериалов

Тем временем в кинематографе появляется всё больше фильмов и сериалов, рассказывающих про инфобизнес. И многие уверены, что прототипом для главных героинь в таких картинах стала как раз Елена Блиновская.

Например, 29 августа состоится премьера детективного сериала «Чудо» (18+), главную роль в котором сыграет Ида Галич. Центральной фигурой в сюжете становится коуч личностного роста Мия. Она помогает людям разобраться в своих скрытых желаниях и изменить жизнь, но за исполнение мечты кадому придется заплатить свою цену.

Сама Ида Галич, кстати, негативно реагировала на то, что ее героиню сравнивают с Блиновской.

«Ребята, даже не буду спорить. Вы в чем-то правы. Сериал про дивный мир, в котором возможно всё: миллиарды рублей, миллионы подписчиков и тысячи желаний и мечт. Но. Ехать на Блиновской сейчас как-то уже не комильфо. Человек в СИЗО. Мне бы не хотелось лишний раз бить многодетную мать кнутом. Давайте перестанем при каждом удобном случае припоминать Лену», — написала Ида Галич в своем телеграм-канале.

Все-таки у нее сейчас трудное положение, и мне бы не хотелось его усугублять метафорами и пересудами. А всё, что написано в интернете, прочтут ее дети. Ида Галич телеведущая, певица, блогер

История Елены Блиновской также легла в основу сериала «Паучиха» (18+) о блогере-мошеннице. Главная героиня будет «феей желаний», ее роль исполнит актриса Елена Лядова.

По сюжету главная героиня Мила сколотила состояние на марафонах желаний, из-за чего едва не угодила в тюрьму. Адвокату удается вызволить ее из СИЗО, но все счета арестованы, а репутация запятнана.