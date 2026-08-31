«Папа сигналил ему»: родные погибших в страшном ДТП в Ярославской области год судятся с пенсионером

Синий «Форд», в котором 42-летний Дмитрий Тихомолов вез свою семью из Ярославской области на отдых в Москву 9 июня 2025 года, превратится в груду металла. В страшном ДТП погиб он сам и его 11-летняя дочь. В аварии выжили его супруга Юлия и двухлетняя дочка Ксения.
Чуть больше года спустя, 20 августа 2026 года, состоялось второе судебное заседание в отношении второго водителя смертельного ДТП — 72-летнего Виктора Воронина. Его признали виновным. Обвинение запросило для него три года колонии-поселения и еще три года лишения прав управления транспортным средством. Суд назначил три с половиной года условного срока.
Выжившая в аварии и потерявшая половину семьи Юлия не согласна с приговором. Как она живет сейчас и чего хочет добиться для виновной стороны — в тексте 76.RU.
«Папа сигналил ему»
Утром семья Тихомоловых из поселка Борок Ярославской области отправилась на отдых в Москву. В планах были прогулки и поездка в зоопарк.
Дмитрий был за рулем «Форда». Рядом на пассажирском кресле — 11-летняя дочка Даша. За ними 39-летняя супруга Юлия и двухлетняя дочка Ксюша в детском кресле.
Сбыться семейным планам было не дано. Около 09:25 на встречную полосу на трассе Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе выехал «Хендай-Санта-Фе», машина неслась на «Форд» семьи. Удар.
«Как раз каникулы начались, он хотел отвезти детей в Москву, — вспомнила тот день сестра Дмитрия Екатерина. — Выехали рано утром. Они проехали буквально час, наверное, 55 минут. И выехала им навстречу машину виновника».
За рулем выехавшего на встречную полосу «Хендай-Санта-Фе» был 70-летний Виктор Воронин.
Не успели отъехать от Некоуза, им навстречу выехала машина лоб в лоб. Вероятнее всего, уснул водитель. Москвич ехал в Брейтово на рыбалку.
«Он выехал из Подмосковья около четырех часов утра. В 09:00 просто уснул, думаю. Ну, как иначе это объяснить? Просто ехал-ехал и начал выезжать на встречную полосу. Ему сигналил водитель [погибший Дмитрий], маленькая девочка слышала, как папа сигналил ему. А водитель не реагировал», — объяснил Алексей Самойлов.
Перед судебным заседанием Виктор Воронин просил назначить предварительное слушание, чтобы «помириться» с пострадавшими и смягчить себе наказание. Адвокат потерпевших отправил в суд ответ, что примиряться семья с обвиняемым не хочет.
«Ей стало плохо, вызвали скорую»
Екатерина — родная сестра Дмитрия. О трагедии она узнала от их общего родственника. Девушка сразу отпросилась с работы и поехала к 79-летней маме. Сообщить ей о смерти сына и внучки никто из родственников решиться не мог.
«Я рассказала маме. Ей стало плохо, вызвали скорую. Потому что погибли двое — мой брат и его дочь. Жена в реанимации была, а маленькая дочка сильно не пострадала, но ее отвезли с ушибами в Угличскую больницу. Было подозрение на сотрясение мозга», — рассказала Екатерина.
Хоронили всем поселком
На следующий день после ДТП семья взялась за организацию похорон. Почти все дела на себя взвалила Екатерина.
«Борок — поселок небольшой. Там народу немного, все живут дружно. Ко мне обратились соседи и предложили помощь, — в слезах вспоминает она. — Прямо есть люди, которые хотят помочь. Знакомая написала пост, что нужна помощь. Очень много людей откликнулось, очень много помогли. Хватило на организацию похорон, от работы предлагали машину».
Весь поселок, все были у нас. Когда были похороны, там собралось, наверное, человек двести. Столько цветов было. Приехали даже его одногруппники, с которыми он учился двадцать лет назад в строительном техникуме в Ярославле. В школе [где училась дочка Даша] был объявлен траур.
«Молились, чтобы она выжила»
Пока Дмитрия вместе с дочкой Дашей хоронили, его жена, 40-летняя Юлия, находилась в реанимации. Екатерина была готова даже удочерить маленькую Ксению, если что-то случится.
«Мы очень переживали, молились, чтобы она выжила. В больнице тогда сказали, если она первые сутки переживет, то, может быть, всё будет хорошо. Мы боялись, что останемся без нее», — поделилась Екатерина.
У нас с братом нет отца. Он умер в 2010 году от болезни. У Юли тоже давно нет отца. Получилось так, что из-за этой аварии три семьи потеряли единственного мужчину. У брата осталась жена и дочка, моя мама осталась без мужчины, ведь Дима помогал всё время. Теще [маме Юлии] он тоже помогал по хозяйству.
«Она ничего не помнит»
Жена Дмитрия Юлия после ДТП находилась в Угличской больнице. Когда состояние стабилизировалось, ее перевезли в Соловьевскую больницу в Ярославле, где вдову ждали операции.
«Когда ее выписали, она еще полгода, наверное, в больнице пролежала. Месяц не приходила в себя. Она не знала вообще, что произошло, ничего не помнила. Даже, куда они ехали, как собирались, совсем ничего. Она ничего не помнит», — рассказала Екатерина.
В начале августа 2026 года Юлии делали очередную операцию на колене. До сих пор пострадавшая проходит лечение, уже год таскаясь по больницам. Ей присвоили инвалидность.
«Вставляли металлоконструкции»
26 августа Юлия вышла на работу. В первый день после больницы голос ее еще звучал уставшим и слабым.
«Сначала, год назад, мне вставляли металлоконструкции. Одна из них начала вылезать под кожей. Их удаляли. Ну, по рентгену посмотрели, что вроде всё срослось. Пришлось их удалять, пока травма какая-нибудь из-за них не получилась. Вот больничный был, пока швы заживали. Я сегодня первый день на работе только», — рассказала Юлия.
На днях Юлия узнала о приговоре, который суд вынес обвиняемому. С ним жена и мать погибших не согласна.
«Там даже не три с половиной года, условный срок ему дали. Я считаю, что это слишком мягкое наказание, — высказалась пострадавшая. — Мы хотим оспаривать решение в областном суде».
Адвокат Алексей Самойлов с приговором также не согласен. Помимо условного срока, не устраивает пострадавших и компенсация.
Девочке 2021 года рождения [дочке Ксюше] в связи со смертью папы и сестры присудили всего 700 тысяч рублей, что тоже является мизерной и смешной суммой.
Компенсацию выписали и сестре погибшего Екатерине. Суд решил взыскать с Виктора в ее пользу 900 тысяч рублей. Жене Дмитрия Юлии, которая потеряла близких и сама пострадала в ДТП, присвоили 5 млн рублей компенсации, а матери погибшего Галине — 3 млн 100 тысяч рублей.