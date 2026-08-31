«Папа сигналил ему»: родные погибших в страшном ДТП в Ярославской области год судятся с пенсионером

Смертельное ДТП в Мышкинском районе, в котором погибли отец и дочь Источник: сестра погибшего в ДТП Екатерина, Прокуратура Ярославской области / Vk.ru

Синий «Форд», в котором 42-летний Дмитрий Тихомолов вез свою семью из Ярославской области на отдых в Москву 9 июня 2025 года, превратится в груду металла. В страшном ДТП погиб он сам и его 11-летняя дочь. В аварии выжили его супруга Юлия и двухлетняя дочка Ксения.

Чуть больше года спустя, 20 августа 2026 года, состоялось второе судебное заседание в отношении второго водителя смертельного ДТП — 72-летнего Виктора Воронина. Его признали виновным. Обвинение запросило для него три года колонии-поселения и еще три года лишения прав управления транспортным средством. Суд назначил три с половиной года условного срока.

Выжившая в аварии и потерявшая половину семьи Юлия не согласна с приговором. Как она живет сейчас и чего хочет добиться для виновной стороны — в тексте 76.RU.

Дмитрий с дочкой Дашей погибли на месте ДТП до приезда врачей Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.ru

«Папа сигналил ему»

Утром семья Тихомоловых из поселка Борок Ярославской области отправилась на отдых в Москву. В планах были прогулки и поездка в зоопарк.

Дмитрий был за рулем «Форда». Рядом на пассажирском кресле — 11-летняя дочка Даша. За ними 39-летняя супруга Юлия и двухлетняя дочка Ксюша в детском кресле.

Сбыться семейным планам было не дано. Около 09:25 на встречную полосу на трассе Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе выехал «Хендай-Санта-Фе», машина неслась на «Форд» семьи. Удар.

Дмитрий с дочками Дашей и Ксюшей Источник: сестра погибшего в ДТП Екатерина

«Как раз каникулы начались, он хотел отвезти детей в Москву, — вспомнила тот день сестра Дмитрия Екатерина. — Выехали рано утром. Они проехали буквально час, наверное, 55 минут. И выехала им навстречу машину виновника».

За рулем выехавшего на встречную полосу «Хендай-Санта-Фе» был 70-летний Виктор Воронин.

Не успели отъехать от Некоуза, им навстречу выехала машина лоб в лоб. Вероятнее всего, уснул водитель. Москвич ехал в Брейтово на рыбалку. Алексей Самойлов адвокат потерпевших из ЯОКА «Лиго»

«Он выехал из Подмосковья около четырех часов утра. В 09:00 просто уснул, думаю. Ну, как иначе это объяснить? Просто ехал-ехал и начал выезжать на встречную полосу. Ему сигналил водитель [погибший Дмитрий], маленькая девочка слышала, как папа сигналил ему. А водитель не реагировал», — объяснил Алексей Самойлов.

Перед судебным заседанием Виктор Воронин просил назначить предварительное слушание, чтобы «помириться» с пострадавшими и смягчить себе наказание. Адвокат потерпевших отправил в суд ответ, что примиряться семья с обвиняемым не хочет.

Машина обвиняемого изнутри Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.ru

«Ей стало плохо, вызвали скорую»

Екатерина — родная сестра Дмитрия. О трагедии она узнала от их общего родственника. Девушка сразу отпросилась с работы и поехала к 79-летней маме. Сообщить ей о смерти сына и внучки никто из родственников решиться не мог.

«Я рассказала маме. Ей стало плохо, вызвали скорую. Потому что погибли двое — мой брат и его дочь. Жена в реанимации была, а маленькая дочка сильно не пострадала, но ее отвезли с ушибами в Угличскую больницу. Было подозрение на сотрясение мозга», — рассказала Екатерина.

От машин практически ничего не осталось Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Хоронили всем поселком

На следующий день после ДТП семья взялась за организацию похорон. Почти все дела на себя взвалила Екатерина.

«Борок — поселок небольшой. Там народу немного, все живут дружно. Ко мне обратились соседи и предложили помощь, — в слезах вспоминает она. — Прямо есть люди, которые хотят помочь. Знакомая написала пост, что нужна помощь. Очень много людей откликнулось, очень много помогли. Хватило на организацию похорон, от работы предлагали машину».

Могилы Дмитрия и дочки Даши были усыпаны цветами Источник: сестра погибшего в ДТП Екатерина

Весь поселок, все были у нас. Когда были похороны, там собралось, наверное, человек двести. Столько цветов было. Приехали даже его одногруппники, с которыми он учился двадцать лет назад в строительном техникуме в Ярославле. В школе [где училась дочка Даша] был объявлен траур. Екатерина сестра погибшего в ДТП

«Молились, чтобы она выжила»

Пока Дмитрия вместе с дочкой Дашей хоронили, его жена, 40-летняя Юлия, находилась в реанимации. Екатерина была готова даже удочерить маленькую Ксению, если что-то случится.

Сестры Ксюша и Даша Источник: пострадавшая в ДТП Юлия

«Мы очень переживали, молились, чтобы она выжила. В больнице тогда сказали, если она первые сутки переживет, то, может быть, всё будет хорошо. Мы боялись, что останемся без нее», — поделилась Екатерина.

У нас с братом нет отца. Он умер в 2010 году от болезни. У Юли тоже давно нет отца. Получилось так, что из-за этой аварии три семьи потеряли единственного мужчину. У брата осталась жена и дочка, моя мама осталась без мужчины, ведь Дима помогал всё время. Теще [маме Юлии] он тоже помогал по хозяйству. Екатерина сестра погибшего в ДТП

Дмитрий с младшей дочерью Источник: пострадавшая в ДТП Юлия

«Она ничего не помнит»

Жена Дмитрия Юлия после ДТП находилась в Угличской больнице. Когда состояние стабилизировалось, ее перевезли в Соловьевскую больницу в Ярославле, где вдову ждали операции.

«Когда ее выписали, она еще полгода, наверное, в больнице пролежала. Месяц не приходила в себя. Она не знала вообще, что произошло, ничего не помнила. Даже, куда они ехали, как собирались, совсем ничего. Она ничего не помнит», — рассказала Екатерина.

В начале августа 2026 года Юлии делали очередную операцию на колене. До сих пор пострадавшая проходит лечение, уже год таскаясь по больницам. Ей присвоили инвалидность.

На фотографии Юлия с детьми — маленькой Ксюшей и Дашей Источник: пострадавшая в ДТП Юлия

«Вставляли металлоконструкции»

26 августа Юлия вышла на работу. В первый день после больницы голос ее еще звучал уставшим и слабым.

«Сначала, год назад, мне вставляли металлоконструкции. Одна из них начала вылезать под кожей. Их удаляли. Ну, по рентгену посмотрели, что вроде всё срослось. Пришлось их удалять, пока травма какая-нибудь из-за них не получилась. Вот больничный был, пока швы заживали. Я сегодня первый день на работе только», — рассказала Юлия.

Решение суда семья будет обжаловать Источник: пострадавшая в ДТП Юлия

На днях Юлия узнала о приговоре, который суд вынес обвиняемому. С ним жена и мать погибших не согласна.

«Там даже не три с половиной года, условный срок ему дали. Я считаю, что это слишком мягкое наказание, — высказалась пострадавшая. — Мы хотим оспаривать решение в областном суде».

Адвокат Алексей Самойлов с приговором также не согласен. Помимо условного срока, не устраивает пострадавших и компенсация.

Девочке 2021 года рождения [дочке Ксюше] в связи со смертью папы и сестры присудили всего 700 тысяч рублей, что тоже является мизерной и смешной суммой. Алексей Самойлов адвокат потерпевших из ЯОКО «Лиго»