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«Пряталась»: жители двора в Ярославле, где разлетелись обломки, рассказали, как пережили утро

28 августа в городе сбили БПЛА

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В Ярославле 28 августа отразили крупную атаку БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле 28 августа отразили крупную атаку БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 28 августа отразили крупную атаку БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Раннее утро 28 августа для ярославцев выдалось тяжелым. Вместо будильника жители проснулись под вой сирен — они прозвучали по области в 05:30, тогда же власти объявили беспилотную опасность.

Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что над Ярославской областью сбили 67 беспилотников. Один человек погиб. Еще 27 пострадали.

«В Ярославле вследствие удара по жилому дому ранения получила мирная жительница, также повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Общее количество пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

От атаки пострадали несколько жилых дворов города. Журналисты 76.RU побывали на месте и поговорили с жильцами про это утро и последствия, которые предстоит разгребать.

«Моя машина сгорела»

В новостройках жильцов еще немного. Многие квартиры пустуют, но стоят уже без стекол. Ночью их выбило ударной волной.

Местами по двору лежали осколки | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестами по двору лежали осколки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местами по двору лежали осколки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С пакетами осколков из подъезда вышел Валерий (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). Ночью он проснулся от сирен, а после услышал хлопки.

«Дрон прилетел сюда, как раз с моими окнами. Вон, жена убирает», — показывая на дом, рассказал Валерий.

Если вы обнаружили фрагменты беспилотника, не трогайте их. Сообщите об этом по номеру 112.

Под окнами ярославца стоит машина. Вернее сказать, то, что от нее осталось.

«Моя машина сгорела. И рядом машина жены тоже повреждена. Ну, короче, он упал, машина загорелась. Пожарных я сегодня вызывал тушить. Дома взрыв был слышен прямо как в американском фильме, все окна полетели. Дети спали, все вскочили сразу, я вывел их в коридор», — поделился историей Валерий.

По словам ярославца, утром было громко, к дому уже приезжали сотрудники территориальной администрации и полиция. Ярославец сразу же написал заявление.

«Страховая только вряд ли выплатит. Выплачивают же только, если застраховано конкретно от БПЛА», — поделился Валерий.

Мы общались с ярославским юристом Тимофеем Трегубовым по поводу страховки жилья и автомобиля от БПЛА. Он рассказывал, что обычный полис в этом случае не поможет, в нем должно быть прописано особое условие про беспилотники.

«Вряд ли у меня будет настроение»

Повреждения были и на других машинах в этом дворе.

«Думаю, я вряд ли что-то смогу рассказать, — признался один из соседей. — Выплачивают сколько за повреждения? Триста тысяч. А здесь у меня полтора миллиона насчитали, плюс-минус повреждения. Вряд ли у меня будет настроение».

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«Обязательно звонок в полицию»

По двору также ходили сотрудники территориальной администрации. Они пришли оценивать нанесенный жильцам ущерб, да и просто объяснить пострадавшим, куда следует обращаться дальше.

«Сначала обязательно в полицию звонок, чтобы там всё зафиксировали. Потом уже оформлять компенсацию», — пояснили сотрудники.

«Я всю ночь бегала, пряталась»

В эту ночь досталось не единственному двору в Ярославле. В нескольких километрах от этого дома, тоже в новостройке, после бахов выбило окна на верхних этажах.

Когда мы приехали, около полудня дворник сгребал стекла в одну кучу. Жильцов на улице не было. Сам по себе район выглядел довольно тихим.

Где-то упала обшивка | Источник: Александр Куренной / 76.RUГде-то упала обшивка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Где-то упала обшивка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе мы встретили Светлану — она живет неподалеку и пришла посмотреть, что случилось с соседним домом.

«Много взрывов было ночью слышно. Очень много. Здесь такой громкий был, что у меня дом затрясся. Я всю ночь бегала, пряталась, страшно было», — рассказала ярославна.

Со слов Светланы, осколочные ранения в этом доме получила жительница.

«Вытаскивали, на скорой увозили. Женщина тяжело ранена», — поделилась Светлана.

По информации Следственного комитета РФ, в Ярославле вследствие удара по жилому дому ранения получила жительница.

По словам девушки, в этой локации нередко слышно хлопки во время налетов.

«У меня сегодня [28 августа] окна пластиковые закрыты были наглухо. А если бы открытые были, это было бы что-то с чем-то. Я и так-то подскочила с дивана, не поняла, думала, что опять стреляют», — рассказала местная жительница.

«Я реветь буду»

После налетов многие ярославцы отправились в местную территориальную администрацию для оформления ущерба. Здесь направляют всех в два кабинета — один для тех, у кого повреждены квартиры, другой — из-за поврежденных машин.

Около двух часов дня коридоры администрации пустовали. Изредка взволнованные ярославцы пробегали мимо с папками документов. Хотя сами сотрудники признались — с утра народа было много.

«Окна вылетели. Подробнее рассказать не могу. Я реветь буду», — на ходу сказала одна из жительниц.

На земле лежали стекла | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа земле лежали стекла | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На земле лежали стекла

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Балкон повредился, выбило стекла. Взрывов утром было много слышно», — поделилась другая пострадавшая Татьяна.

В кабинет, куда обращаются уже по поводу машин, очередей не было. Только двое ярославцев ожидали, когда сотрудник администрации зафиксирует повреждения.

«Нам сказали ничего не комментировать», — отрезал мужчина.

«Произошло попадание»

Как рассказал губернатор Михаил Евраев, этим утром ликвидировали 67 беспилотников.

«В результате атаки произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются», — указано в посте главы региона.

28 августа в 15:41 власти объявили отбой беспилотной опасности.

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашем онлайн-репортаже. Коротко о том, что известно к этому часу, ищите в этом материале.

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом. Мы есть в Telegram, «ВКонтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Пострадавший Осколок Повреждение
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Комментарии
84
Гость
5 часов
спасибо всем службам которые работали, не покладая рук. ваша работа обеспечивает нашу безопасность!
Гость
6 часов
Одно до сих пор непонятно- везде пишут что этих птичек запускают с территории украины. Как они пролетели столько регионов и остались незамеченными/несбитыми ранее???
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Гость
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