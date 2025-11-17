НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
Экопроекты российских компаний
Изменения в работе травмпунктов
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Предупареждение о снегопаде
«Умные решения»
Причина пробки на Московском
Компании, которые создают будущее области
Штрафы студентам-медикам
Проверь свои знания по географии
Образование Оптимизация школ «Это несправедливо»: в Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек в садиках

«Это несправедливо»: в Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек в садиках

Ситуацию прокомментировала министр образования

1 066
В садиках Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ садиках Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В садиках Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода прокомментировала жалобу на то, что в садиках региона после реорганизации системы учреждений нянечкам (младшим воспитателям) повысили зарплату, а воспитателям нет.

«Там несопоставимые сейчас цифры по зарплатам. Нянечкам подняли, и они получают на уровне воспитателей. Люди с высшим образованием, на которых вся ответственность, сравнялись с младшим персоналом. Это несправедливо», — выступила на заседании комитета Ярославской областной Думы депутат Елена Кузнецова.

Министр образования отметила, что за девять месяцев этого года средняя зарплата воспитателей по региону составила 50 тысяч 667 рублей

«Это статистика, которая абсолютно прозрачна. Кроме того, мы должны помнить, что заработная плата любого работника складывается из должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Поэтому здесь зависит и от стажа, и от того, на какую категорию аттестован работник. Тут спектр таких моментов. Сейчас очень внимательно муниципальные руководители анализируют заработные платы как младших воспитателей, так и воспитателей для того, чтобы найти золотую средину для всех», — ответила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Она добавила, что в каждом конкретном случае руководители готовы разбираться.

«По фактам, которые приходили к нам, мы видели, что там или неполная нагрузка, или человек не аттестован, не имеет квалификации или очень маленький стаж. То есть надо в каждом конкретном случае разбираться, — пояснила Ирина Лобода.

Кроме того, она подчеркнула, что с 2026 года начнет действовать новая система оплаты труда, которая коснется учителей и воспитателей. Предполагается, что это приведет к росту зарплат.

Напомним, аналитика hh.ru рассказали, как изменились зарплаты воспитателей и нянечек в Ярославской области с 2021 по 2025 год.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Садик Зарплата Воспитатель
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
А где у нас справедливость?
Гость
1 час
так нам стабильность и несменяемость или справедливость? надо определиться было
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление