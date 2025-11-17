«Это несправедливо»: в Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек в садиках

В садиках Ярославской области сравнялись зарплаты воспитателей и нянечек Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода прокомментировала жалобу на то, что в садиках региона после реорганизации системы учреждений нянечкам (младшим воспитателям) повысили зарплату, а воспитателям нет.

«Там несопоставимые сейчас цифры по зарплатам. Нянечкам подняли, и они получают на уровне воспитателей. Люди с высшим образованием, на которых вся ответственность, сравнялись с младшим персоналом. Это несправедливо», — выступила на заседании комитета Ярославской областной Думы депутат Елена Кузнецова.

Министр образования отметила, что за девять месяцев этого года средняя зарплата воспитателей по региону составила 50 тысяч 667 рублей

«Это статистика, которая абсолютно прозрачна. Кроме того, мы должны помнить, что заработная плата любого работника складывается из должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Поэтому здесь зависит и от стажа, и от того, на какую категорию аттестован работник. Тут спектр таких моментов. Сейчас очень внимательно муниципальные руководители анализируют заработные платы как младших воспитателей, так и воспитателей для того, чтобы найти золотую средину для всех», — ответила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Она добавила, что в каждом конкретном случае руководители готовы разбираться.

«По фактам, которые приходили к нам, мы видели, что там или неполная нагрузка, или человек не аттестован, не имеет квалификации или очень маленький стаж. То есть надо в каждом конкретном случае разбираться, — пояснила Ирина Лобода.

Кроме того, она подчеркнула, что с 2026 года начнет действовать новая система оплаты труда, которая коснется учителей и воспитателей. Предполагается, что это приведет к росту зарплат.