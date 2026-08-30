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Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и США Как визит главы ЦРУ отразится на решении украинского конфликта: ответили в Кремле

Как визит главы ЦРУ отразится на решении украинского конфликта: ответили в Кремле

Путину доложили обо всех нюансах

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Спецслужбы России и США провели встречу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUСпецслужбы России и США провели встречу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Спецслужбы России и США провели встречу

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может повлиять на урегулирование кризиса на Украине. От чего зависит заключение мира, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Влияние на урегулирование] зависит от тех предложений, от тех идей, которые озвучиваются, но они на то и контакты между спецслужбами, чтобы быть закрытыми», — пояснил Песков.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин лично не встречался с главой ЦРУ. Однако о содержании переговоров ему докладывают.

«Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии спецслужб. Каких-либо встреч с президентом России не было. И это всё, что я могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всём незамедлительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал сами по себе контакты спецслужб США и России позитивным процессом. Они носят регулярный и содержательный характер, но вокруг них всегда возникает много мифов и спекуляций.

«Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава», — добавил Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Он также опроверг слухи о том, что визит Рэтклиффа мог быть связан с предстоящей встречей Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, эти две темы никак не связаны.

«Российско-белорусские отношения — это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами», — подчеркнул он.

Джон Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа. Его борт приземлился во Внуково, а затем американский кортеж заметили на улицах Москвы. Спустя несколько часов борт ВВС США улетел из Москвы. Подробности визита не раскрывались.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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