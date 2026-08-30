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Осень «Показания термометров понизятся»: на Центральную Россию обрушатся похолодание и дожди

«Показания термометров понизятся»: на Центральную Россию обрушатся похолодание и дожди

Публикуем прогноз для Ярославской области

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Какой будет погода в начале сентября | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакой будет погода в начале сентября | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какой будет погода в начале сентября

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похолодание придет в Центральную Россию во второй половине первой недели сентября. По прогнозу экспертов центра «Фобос», в ближайшие дни ливни с грозами будут локальными и кратковременными, а отметки термометров будут держаться на отметках +23…+28 °С.

«Затем дождевых облаков станет больше, и показания термометров понизятся до +19…+24 °С», — рассказали в «Фобосе».

В Москве в понедельник и вторник ливни и грозы пройдут только в отдельных районах, столбики термометров поднимутся до +24…+27 °С. Затем дождевых облаков станет больше, и похолодает до +19…+22 °С.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 31 августа в Ярославской области +15 °С, небольшие дожди. Днем потеплеет до +21 °С, осадки сохранятся.

Ночью 1 сентября +15 °С небольшой дождь. Днем +21 °С, пасмурно, небольшие дожди.

Ночью 2 сентября +17 °С, небольшие дожди. Днем +20 °С, осадки сохранятся.

Ночью 3 сентября +15 °С, дожди не ожидаются. Днем потеплеет до +17 °С, небольшие осадки.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 4 сентября в регионе +11 °С, облачно, небольшой кратковременный дождь. Днем +20 °С, облачно, временами небольшой дождь.

Ночью 5 сентября +12 °С, облачно, дождь. Днем +18 °С, осадки сохранятся.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
4
Гость
12 минут
Худшее лето за последние годы. Так задолбал уже этот холод. впереди 9 месяцев мороза грязи, слякоти и темноты.
Гость
1 час
А всё-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето. Время летит быстрой стрелой...
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Гость
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