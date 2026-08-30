Как в лучших ресторанах Антальи: готовим дома 7 самых популярных блюд турецкой кухни

Даже простая еда в Турции очень вкусная Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хруст горячего симита, нежная пахлава с фисташками и вкуснейшее мясо — турецкая кухня влюбляет в себя с первого кусочка. И прекрасная новость в том, что за любимыми блюдами вовсе не обязательно лететь в Стамбул или Анталью. Приготовить турецкие гастрошедевры можно прямо у себя на кухне, и это намного проще, чем кажется. Держите 7 понятных пошаговых рецептов самых популярных блюд турецкой кухни.

Менемен

Это горячее блюдо — неизменная часть традиционного турецкого завтрака. Он похож на нашу яичницу-болтунью, только тушенную со спелыми помидорами, сладким зеленым перцем и специями.

Такой завтрак — сытный и полезный Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для приготовления вам понадобится:

2 столовые ложки растительного масла;

3 штуки зеленого перца;

3 томата среднего размера;

1 средняя луковица;

1/4 чайной ложки соли;

3 яйца.

Вылейте растительное масло на сковороду, обжаривайте мелко нарезанный лук до изменения цвета. Затем добавьте мелко порезанный перец, потушите немного, и следом — очищенные от кожицы и мелко нарезанные помидоры.

Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне до полной готовности. Если помидоры выделяют мало сока, можно добавить немного кипятка.

Когда помидоры потушатся, влейте яйца. Вы можете предварительно взбить их в отдельной емкости или разбить прямо в сковороду и перемешать на месте. Добавьте соль и готовьте до средней степени прожарки яиц.

Чечевичный суп

Это блюдо — неизменный атрибут любого турецкого обеда. Делимся секретом, как приготовить этот суп дома, чтобы получилось точь-в-точь как в уютной турецкой кафешке или традиционной локанте — столовой.

Крем-супы в Турции любят взрослые и дети Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Нужны ингредиенты:

3–4 столовых ложки подсолнечного масла;

1 луковица;

1 столовая ложка муки с горкой;

1 стакан красной чечевицы;

1/2 чайной ложки куркумы;

1/4 чайной ложки кумина (зиры);

1/4 чайной ложки молотого черного перца;

1 чайная ложка соли;

1 литр горячей воды.

Наливаем в кастрюлю подсолнечное масло, добавляем в него мелко нарезанный лук и обжариваем. Затем добавляем муку и обжариваем, постоянно помешивая. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным и мука не пригорела.

Промываем чечевицу, сцеживаем воду, отправляем ее в кастрюлю и перемешиваем. После этого добавляем куркуму, кумин, соль и черный перец. Теперь вливаем горячую воду, перемешиваем, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем суп вариться.

Готовый суп снимаем с плиты и взбиваем блендером до однородной консистенции.

Кебаб

Пожалуй, это самое популярное мясное блюдо в Турции. В зависимости от остроты он делится на два вида: жгучий Адана-кебаб со специями и его более мягкая, почти не острая версия — Урфа-кебаб. Готовят их не только в ресторанах или на пикниках, но и дома.

Классика турецкого гастрожанра Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вот необходимые ингредиенты:

1 кг бараньего фарша 20–30% жирности;

1 средний свежий красный перец;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка сладкой паприки;

1 чайная ложка перца исот (для Адана-кебаба).

Нарезаем вручную красный перец как можно мельче, чтобы он не пустил сок. Вымешиваем нарезанный перец с фаршем, а затем рубим эту смесь ножом. Добавляем соль и повторяем процесс. Добавляем молотую паприку и продолжаем порубку-замешивание.

Теперь можно аккуратными, сжимающими движениями насаживать заготовку на шампуры. Прежде чем взять порцию фарша, обязательно смочите руки водой, чтобы мясо не прилипало.

Насаженные на шампуры кебабы выкладываем на смазанный маслом противень. Оставляем фарш на шампурах отдохнуть примерно на полчаса, после чего разогреваем духовку до 180 °C и запекаем 10 минут, затем увеличиваем нагрев до 230 °C и готовим еще 10 минут.

Кёфте

По сути, это знакомые нам котлетки, но со своим секретом — маленькие и очень вкусные. Готовить их проще простого, а жарятся они буквально за пару минут — идеальный вариант для сытного ужина на скорую руку.

В отличие от привычных, турецкие котлетки маленькие, как фрикадельки, но при этом плоские Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вам потребуется:

1 яйцо;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

600 г фарша средней жирности;

3 столовые ложки панировочных сухарей;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки кумина (зиры);

1/4 чайной ложки соды;

1 чайная ложка густой томатной пасты;

щепотка черного перца — по вкусу.

В чашу блендера разбиваем яйцо, добавляем очищенный и нарезанный лук, чеснок, петрушку и измельчаем до однородности.

В глубокую миску выкладываем фарш, измельченные в блендере ингредиенты, панировочные сухари, соль, кумин, соду, томатную пасту и черный перец. Всё тщательно вымешиваем. После этого накрываем миску пищевой пленкой и оставляем фарш отдохнуть в холодильнике на несколько часов.

Берем небольшие порции фарша и формируем котлетки. Сковороду хорошо разогреваем и выкладываем котлеты. Обжариваем, постоянно переворачивая, после чего перекладываем на блюдо.

Булгур пилав

А к кёфте можно приготовить популярный гарнир к мясным блюдам — к тому же кёфте или кебабу. Его сможет сделать каждый, у кого есть кухня, плита и булгур.

Гарнир к мясу или отдельное блюдо — решать вам Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вам нужно:

2 стакана крупного булгура;

4 столовые ложки растительного масла;

3 стакана горячей воды;

1 средняя луковица;

2 острых зеленых перца;

1 свежий красный перец;

1 средний помидор;

1 столовая ложка томатной пасты;

соль, молотый черный перец, хлопья красного перца, кумин (зира) — по щепотке по вкусу.

Обжариваем в масле мелко нарезанный лук, затем кидаем туда нарезанные колечками зеленый и красный перец и обжариваем. После этого добавляем томатную пасту, соль, черный перец, хлопья красного перца и кумин, обжариваем всё вместе еще пару минут.

Добавляем нарезанные помидоры и аккуратно перемешиваем, стараясь их не раздавить. Следом отправляем промытый булгур и снова перемешиваем. Вливаем 3 стакана горячей воды, перемешиваем, накрываем кастрюлю крышкой и готовим: сначала на сильном огне, а когда пойдут пузырьки, то убавляем до среднего.

Как только булгур впитает всю воду, выключаем плиту, накрываем кастрюлю бумажным полотенцем под крышку и оставляем томиться на 10 минут. Настоявшийся булгур пилав перемешиваем — и можно подавать на стол.

Симит

Симит — это самый популярный турецкий перекус. Кунжутный бублик в Стамбуле продают буквально на каждом углу: в красных тележках, пекарнях и прямиком с лотков.

Любимая уличная еда в Турции Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чтобы испечь 7 симитов, вам потребуется:

300 мл теплой воды (не горячей!);

1 чайная ложка с горкой сухих дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка растительного масла;

3,5–4 стакана (объемом 200 мл) муки;

1 столовая ложка пекмеза (патоки);

1 стакан воды;

1 миска обжаренного кунжута.

В глубокой миске растворяем в теплой воде сухие дрожжи и сахар. Добавляем подсолнечное масло, соль и постепенно подсыпаем муку. Вымешиваем мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Не дожидаясь подъема, сразу делим тесто на 7 равных шариков, каждый раскатываем руками в колбаску и сверху смазываем небольшим количеством растительного масла. Накрываем заготовки пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

После этого каждую колбаску раскатываем в более тонкую длинную полоску, складываем ее пополам, скручиваем жгутом и соединяем концы в кольцо. Каждый бублик окунаем в смесь воды и пекмеза, а затем обваливаем в обжаренном кунжуте.

Снова накрываем сформированные симиты и даем им отдохнуть 15 минут. Затем руками равномерно растягиваем бублики, чтобы сделать их немного тоньше, и выкладываем на застеленный пергаментом противень, оставляем еще на 10 минут для финальной расстойки. Выпекаем в предварительно разогретой до 190 °C духовке до румяной корочки.

Пахлава

Это, пожалуй, самый знаменитый турецкий десерт. В домашних условиях готовить пахлаву немного заморочно, но результат точно того стоит!

Эта сладость известна на весь мир Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вам необходимо:

для сиропа — 4 стакана сахара, 4 стакана воды, 1 чайная ложка лимонного сока;

для теста — 3,5 стакана муки, 2 яйца, 1/2 стакана растительного масла, 1/2 стакана молока, 1 столовая ложка уксуса, щепотка соли, крахмал;

для начинки — 2 стакана измельченных грецких орехов или фисташек;

для заливки — 250 г сливочного масла, 1/4 стакана растительного масла.

Сначала готовим сироп — высыпаем сахар в кастрюлю, вливаем воду, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем лимонный сок, кипятим еще пару минут и снимаем с огня.

Смешиваем в миске яйца, растительное масло, молоко, уксус и соль. Затем постепенно подсыпаем муку и замешиваем мягкое тесто, не липнущее к рукам. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.

После этого делим тесто на 3 равные части, а затем каждую из них — еще на 9 частей. Из каждого кусочка формируем ровные шарики, накрываем пищевой пленкой, чтобы они не сохли. Каждый шарик выкладываем на припыленный крахмалом стол и тонко раскатываем, пересыпая каждый слой крахмалом и складывая друг на друга.

Затем получившуюся стопку из 9 пластов раскатываем скалкой до размера, чуть превышающего диаметр формы для выпечки, время от времени переворачивая пласт — так нижние слои будут раскатываться равномерно с верхними. После этого аккуратно и нежно разделяем раскатанные слои. Выкладываем тончайшие, буквально прозрачные листы теста в форму. Уложив первые 9 слоев, обильно посыпаем их орехами.

Вторые 9 шариков раскатываем точно так же, прослаивая крахмалом, складываем стопкой и раскатываем под размер формы. Сверху снова посыпаем орехами. С последними 9 шариками повторяем ту же процедуру и выкладываем верхний слой.