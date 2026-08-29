Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков

Кабачок — овощ, из которого можно сделать всё что угодно. И что не сделаешь — все вкусно. Жительница севера Елена предлагает попробовать новое блюдо — намазку из кабачка. Публикуем рецепт от наших коллег из 29.RU.
Нам потребуется:
Кабачки 700-800 грамм.
Чеснок 4-5 зубчиков. Хотите чесночнее — добавьте больше.
Сырки плавленые самые обычные — 3 шт. (или любой плавленый, творожный или даже обычный сыр). В рецепте был плавленый.
Зелень по вкусу (укроп, петрушка, кинза).
Соль, перец.
Елена Агафонова живет в загородном домике, восстанавливает его своими силами и ведет красивый блог. За год она превратила обычную дачу в рай для удаленщика — с уютной печью и кухней ручной работы.
Кабачки режем мелким кубиком, обжариваем до мягкости.
Закидываем в чашу кабачок, чеснок, зелень, соль-перец и пробиваем.
Приятного аппетита!
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Приготовите?