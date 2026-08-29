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Еда Мнение Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков

Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков

Рецепт от хозяйки с севера

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Простой рецепт, а сколько удовольствия! | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU, Елена Простой рецепт, а сколько удовольствия! | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU, Елена

Простой рецепт, а сколько удовольствия!

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU, Елена

Кабачок — овощ, из которого можно сделать всё что угодно. И что не сделаешь — все вкусно. Жительница севера Елена предлагает попробовать новое блюдо — намазку из кабачка. Публикуем рецепт от наших коллег из 29.RU.

Нам потребуется:

  1. Кабачки 700-800 грамм.

  2. Чеснок 4-5 зубчиков. Хотите чесночнее — добавьте больше.

  3. Сырки плавленые самые обычные — 3 шт. (или любой плавленый, творожный или даже обычный сыр). В рецепте был плавленый.

  4. Зелень по вкусу (укроп, петрушка, кинза).

  5. Соль, перец.

Елена Агафонова живет в загородном домике, восстанавливает его своими силами и ведет красивый блог. За год она превратила обычную дачу в рай для удаленщика — с уютной печью и кухней ручной работы.

Сперва нарезаем кабачок кубиками | Источник: Елена АгафоноваСперва нарезаем кабачок кубиками | Источник: Елена Агафонова

Сперва нарезаем кабачок кубиками

Источник:

Елена Агафонова

Кабачки режем мелким кубиком, обжариваем до мягкости.

Обжариваем | Источник: Елена АгафоноваОбжариваем | Источник: Елена Агафонова

Обжариваем

Источник:

Елена Агафонова

Закидываем в чашу кабачок, чеснок, зелень, соль-перец и пробиваем.

Затем&nbsp;— блендерим с чесноком, зеленью, солью и сырками | Источник: Елена АгафоноваЗатем&nbsp;— блендерим с чесноком, зеленью, солью и сырками | Источник: Елена Агафонова

Затем — блендерим с чесноком, зеленью, солью и сырками

Источник:

Елена Агафонова

Приятного аппетита!

Готовое блюдо можно украсить зеленью | Источник: Елена АгафоноваГотовое блюдо можно украсить зеленью | Источник: Елена Агафонова

Готовое блюдо можно украсить зеленью

Источник:

Елена Агафонова

Ранее мы публиковали простые и быстрые рецепты для аэрогриля.

Елена Агафонова

Приготовите?

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Кабачок Рецепт Овощи
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