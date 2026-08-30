Маршрутка влетела в толпу пешеходов: среди пострадавших есть дети — кадры

От передней части «Газели» ничего не осталось Источник: МВД по Республике Тыва / MAX

Маршрутка влетела в толпу пешеходов в Кызыле (Республика Тыва). Все пятеро пострадавших — в больнице, среди них есть дети. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Сегодня, 30 августа, в 19:09 (15:09 мск) в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении ведомства в канале MAX.

По предварительным данным, водитель маршрутной «Газели» двигался в западном направлении и проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий для них зеленый свет. Автобус сбил пятерых человек, среди которых были дети.

Всех пятерых пострадавших экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести их травм пока не уточняется.

Сам водитель, по его словам, во время движения почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял контроль над управлением. Его также доставили в больницу для обследования.