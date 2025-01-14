Почему в Ярославле отменили оплату наличными в общественном транспорте? Ответ властей

В Минтрансе объяснили новые принципы оплаты проезда в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 1 января изменилась система оплаты в общественном транспорте. Теперь разовый проезд на городских маршрутах стоит 38 рублей вместо 34. Помимо этого, теперь купить билет можно только за безналичную оплату. Водители перестали принимать деньги.

Последнее обновление вызвало множество вопросов среди пассажиров: почему перестали принимать наличные? Как теперь оплачивать проезд тем, у кого нет карты? Да и вообще, законен ли такой шаг? В этом тексте рассказываем всё, что известно о нововведениях.

Почему теперь нельзя платить наличными?

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что к такому шагу чиновников подтолкнула статистика. По их данным, за 2024 год 95% билетов в общественном транспорте были куплены за безналичный расчет. Это около 2 миллиардов рублей.

— Это подчеркивает готовность пассажиров следовать современным тенденциям, — рассказали в ярославском Минтрансе порталу 76.RU.

Также власти рассказали, что Ярославль является одним из первых городов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, уже осуществивших переход на безналичный расчет. По опыту коллег, такую меру считают позитивной: платить картой быстрее, а это сокращает время ожидания на остановках и улучшает общую эффективность работы общественного транспорта.

— Это также позволяет водителям не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, что повышает безопасность на дорогах, — пояснили власти.

А как теперь платить?

Пассажирам предлагают альтернативу. Например, покупать проездные на месяц. Варианты есть на один, два или три вида транспорта. Также можно приобрести билеты рабочего дня.

Власти напомнили, что в городе можно купить месячные билеты для школьников и студентов со скидкой и транспортные карты для льготников.

Также оплатить проезд можно через приложение «Ярославская область. Транспорт».

Тем, кому не нужны проездные на целый месяц, предлагают покупку «Якарты». Ее можно приобрести, чтобы расплатиться за одну поездку.

— Для пользователей, оплачивающих поездки наличным способом, имеется возможность приобретения и пополнения «ЯКарты» (электронный кошелек) за наличный расчет в пунктах продажи. В настоящее время на территории города работает 32 пункта продажи «ЯКарт» — автовокзал, ж/д вокзал и универсальные кассы, — пояснили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Власти уточнили, что сейчас вместе с мэрией прорабатывают вопрос открытия новых пунктов, где будут продавать «Якарты».

Отмена наличной оплаты — нарушение закона?

После того, как решение властей стало известно горожанам, многие задались вопросом: законны ли такие действия? Разве можно отказывать пассажиру в покупке билета, если он предлагает наличные?

Таким же вопросом задался омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин. Он считает, что ярославцам нужно вернуть возможность оплачивать проезд наличными.

— Сергей Бабуркин считает, что лишение пассажиров возможности оплачивать проезд в общественном транспорте наличными деньгами, установленной законом в качестве одного из обязательных вариантов, существенным образом затрагивает права пассажиров, которые пользуются этим способом оплаты. По мнению уполномоченного, в данном случае нарушаются ст. 75 Конституции РФ, статьи 140 и 426 Гражданского кодекса РФ, ст. 30 федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации», ст. 16.1 «О защите прав потребителей». В действующем постановлении правительства Ярославской области, регулирующем вопросы функционирования общественного транспорта, оплата за наличный расчет также предусмотрена, — рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил министру дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роману Душко рекомендации, в которых сообщил, что необходимо вернуть возможность оплаты проезда наличными.

Того же мнения придерживается депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Он обратился к прокурору Ярославля Андрею Маркину с просьбой дать оценку подобному решению властей и при необходимости отреагировать на него.