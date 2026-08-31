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Спорт Судьи принимали спорные решения: итоги шестого тура РПЛ

Судьи принимали спорные решения: итоги шестого тура РПЛ

«Краснодар» продолжает идти без потерь

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«Краснодар» одержал минимальную победу | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU«Краснодар» одержал минимальную победу | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Краснодар» одержал минимальную победу

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Завершился шестой тур чемпионата России по футболу. Болельщикам он запомнится спорными судейскими решениями и неожиданной осечкой «Спартака». Рассказываем о результатах матчей.

Источник: пресс-служба РПЛ Источник: пресс-служба РПЛ
Источник:

пресс-служба РПЛ

«Акрон» — ЦСКА 2:2

Источник: пресс-служба ФК «Акрон»Источник: пресс-служба ФК «Акрон»
Источник:

пресс-служба ФК «Акрон»

Голы: Гонду, 13 (0:1). Роча, 23 (1:1). Беншимол, 66 (2:1). Кармо, 77 (2:2)

ЦСКА неожиданно в Самаре сыграл вничью с «Акроном». «Армейцы» продолжают идти без поражений, но потерял очки.

«Факел» — «Зенит» 0:1

Источник: пресс-служба ФК «Факел»Источник: пресс-служба ФК «Факел»
Источник:

пресс-служба ФК «Факел»

Голы: Соболев, 90+2 — с пенальти (0:1)

«Зенит» в меньшинстве победил «Факел». Судьбу матча решил спорный пенальти, который реализовал Александр Соболев.

«Краснодар» — «Ростов» 1:0

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU Источник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Гол: Жубал, 19 (1:0)

Не обошлось без спорных решений и в Краснодаре. Победу «быкам» принес Жубал. В первом тайме судья не назначил пенальти в ворота хозяев поле попадания в руку Тормене, а в концовке встречи после подсказки VAR отменил 11-метровый.

«Локомотив» — «Динамо» 0:1

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник:

пресс-служба ФК «Локомотив»

Гол: Осипенко, 73 — с пенальти (0:1)

«Локомотив» продолжает идти под откос. Победу динамовцам в московском дерби принес защитник Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

«Ахмат» — «Крылья Советов» 3:3

Источник: пресс-служба ФК «Ахмат»Источник: пресс-служба ФК «Ахмат»
Источник:

пресс-служба ФК «Ахмат»

Голы: Олейников, 15 (0:1). Садулаев, 36 (1:1). Касинтура, 38 (2:1). Чернов, 45+1 (2:2). Мелкадзе, 60 (3:2). Олейников, 72 (3:3)

В самой результативной игре в туре было забито шесть голов. Результат можно назвать неожиданным — «Ахмат» дома потерял очки.

«Родина» — «Балтика» 0:3

Источник: пресс-служба ФК «Родина»Источник: пресс-служба ФК «Родина»
Источник:

пресс-служба ФК «Родина»

Голы: Мурид, 22 (0:1). Оффор, 75 (0:2). Петров, 86 (0:3)

«Балтика» без проблем разгромила «Родину» в Химках.

«Спартак» — «Оренбург» 1:1

Источник: пресс-служба ФК «Спартак»Источник: пресс-служба ФК «Спартак»
Источник:

пресс-служба ФК «Спартак»

Голы: Куль, 66 (0:1). Даку, 76 — с пенальти (1:1)

«Спартак» неожиданно оступился в домашнем матче с «Оренбургом». Красно-белые остались на втором месте, но теперь отстают от лидера на пять баллов.

«Рубин» — «Динамо» Махачкала 3:1

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»Источник: пресс-служба ФК «Рубин»
Источник:

пресс-служба ФК «Рубин»

Голы: Рожков, 62 (1:0). Миро, 73 — с пенальти (1:1). Юкич, 87 (2:1). Йочич, 90+5 (3:1)

Казанцы вырвали победу в добавленное время, забив два гола в добавленное время.

Турнирная таблица

Источник: пресс-служба РПЛ Источник: пресс-служба РПЛ
Источник:

пресс-служба РПЛ

«Краснодар» продолжает идти без потерь и оторвался от «Спартака» на пять очков. Последнее место в турнирной таблице занимает «Факел», набравший лишь два балла в шести матчах.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
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