Судьи принимали спорные решения: итоги шестого тура РПЛ

Завершился шестой тур чемпионата России по футболу. Болельщикам он запомнится спорными судейскими решениями и неожиданной осечкой «Спартака». Рассказываем о результатах матчей.
«Акрон» — ЦСКА 2:2
Голы: Гонду, 13 (0:1). Роча, 23 (1:1). Беншимол, 66 (2:1). Кармо, 77 (2:2)
ЦСКА неожиданно в Самаре сыграл вничью с «Акроном». «Армейцы» продолжают идти без поражений, но потерял очки.
«Факел» — «Зенит» 0:1
Голы: Соболев, 90+2 — с пенальти (0:1)
«Зенит» в меньшинстве победил «Факел». Судьбу матча решил спорный пенальти, который реализовал Александр Соболев.
«Краснодар» — «Ростов» 1:0
Гол: Жубал, 19 (1:0)
Не обошлось без спорных решений и в Краснодаре. Победу «быкам» принес Жубал. В первом тайме судья не назначил пенальти в ворота хозяев поле попадания в руку Тормене, а в концовке встречи после подсказки VAR отменил 11-метровый.
«Локомотив» — «Динамо» 0:1
Гол: Осипенко, 73 — с пенальти (0:1)
«Локомотив» продолжает идти под откос. Победу динамовцам в московском дерби принес защитник Максим Осипенко, реализовавший пенальти.
«Ахмат» — «Крылья Советов» 3:3
Голы: Олейников, 15 (0:1). Садулаев, 36 (1:1). Касинтура, 38 (2:1). Чернов, 45+1 (2:2). Мелкадзе, 60 (3:2). Олейников, 72 (3:3)
В самой результативной игре в туре было забито шесть голов. Результат можно назвать неожиданным — «Ахмат» дома потерял очки.
«Родина» — «Балтика» 0:3
Голы: Мурид, 22 (0:1). Оффор, 75 (0:2). Петров, 86 (0:3)
«Балтика» без проблем разгромила «Родину» в Химках.
«Спартак» — «Оренбург» 1:1
Голы: Куль, 66 (0:1). Даку, 76 — с пенальти (1:1)
«Спартак» неожиданно оступился в домашнем матче с «Оренбургом». Красно-белые остались на втором месте, но теперь отстают от лидера на пять баллов.
«Рубин» — «Динамо» Махачкала 3:1
Голы: Рожков, 62 (1:0). Миро, 73 — с пенальти (1:1). Юкич, 87 (2:1). Йочич, 90+5 (3:1)
Казанцы вырвали победу в добавленное время, забив два гола в добавленное время.
Турнирная таблица
«Краснодар» продолжает идти без потерь и оторвался от «Спартака» на пять очков. Последнее место в турнирной таблице занимает «Факел», набравший лишь два балла в шести матчах.