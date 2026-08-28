Возбуждено дело о теракте: в федеральном СК прокомментировали атаку на Ярославскую область — онлайн

В половину шестого утра 28 августа в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил об опасности БПЛА. В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно о происходящем.
Вы слышали сирену этим утром?
Беспилотная опасность в Ярославской области действует с 5:34.
Губернатор Михаил Евраев призвал соблюдать спокойствие. Ярославцам советуют уйти с улицы в ближайшие здания. В помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в сообщении губернатора.
Перекрыт выезд из города
В Ярославле перекрыта трасса М-8 в сторону Москвы, сообщил губернатор. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ограничения действуют от Ярославля до развязки в районе Шопши.
Как объехать перекрытия
Ранее в ярославском УМВД публиковали маршруты объезда перекрытия по трассе, которые вводятся для обеспечения безопасности.
Жители разных районов Ярославля сообщают о звуках, похожих на взрывы.
Как ходят автобусы
городской транспорт, следующий по Московскому проспекту, временно выполняет рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, или двигаются по укороченному маршруту до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом; до железнодорожного вокзала на Московском проспекте;
межмуниципальные автобусы, в том числе в сторону Ростова Великого и Переславля-Залесского, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
Ярославский аэропорт в Туношне закрыт с 5:06. Меры введения для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Согласно онлайн-табло, в расписании 28 августа стоят два вечерних рейса — из Санкт-Петербурга и обратно. Прилет в 20:40, а вылет — в 21:30.
Что делать при обнаружении обломков БПЛА. Инструкция
Ранее такую памятку опубликовали в Министерстве региональной безопасности:
нужно покинуть опасную зону, то есть отойти на расстояние не менее 100 метров за постройку, дерево или укрыться в здании;
предупредить о возможной опасности других;
ни в коем случае не трогать беспилотник или его части на земле;
на безопасном расстоянии сообщить о находке по телефону 122.
Ярославцы в комментариях делятся переживаниями.
«Сидим с дочерью пять месяцев и мужем в коридоре. Очень страшно, не за себя, за ребенка», — написала наша читательница Татьяна.
«Спал, спал и тут тревога», — поделился читатель.
«У меня вообще чуть не истерика. Нет сил больше», — добавила читательница.
Этим утром опасность БПЛА также объявили в соседних Костромской, Ивановской и Владимирской областях.
SMS-рассылка с предупреждением об опасности у некоторых операторов пришла с задержкой.
Закрыли детсады
Два детских сада № 98 и № 28 закрыты для ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает губернатор.
«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — сообщил Михаил Евраев.
Детский сад № 98 находится на ул. Академика Колмогорова, 5А, № 28 — на Суздальской ул., 17А.
«По Большой Федоровской за последние 40 минут проехали несколько реанимаций, скорых и пожарных. Все машины с включенными сиренами», — передает наша читательница.
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