НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Город Атака БПЛА на Ярославль Онлайн-трансляция Возбуждено дело о теракте: в федеральном СК прокомментировали атаку на Ярославскую область — онлайн

Возбуждено дело о теракте: в федеральном СК прокомментировали атаку на Ярославскую область — онлайн

Собираем все о событиях 28 августа

32 528

В половину шестого утра 28 августа в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил об опасности БПЛА. В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно о происходящем.

Анастасия Вязигина

Вы слышали сирену этим утром?

Да
Нет
Я нахожусь не в Ярославской области
Обсудить
Анастасия Вязигина

Беспилотная опасность в Ярославской области действует с 5:34.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Губернатор Михаил Евраев призвал соблюдать спокойствие. Ярославцам советуют уйти с улицы в ближайшие здания. В помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в сообщении губернатора.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Перекрыт выезд из города

В Ярославле перекрыта трасса М-8 в сторону Москвы, сообщил губернатор. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ограничения действуют от Ярославля до развязки в районе Шопши.

28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8 | Источник: «Яндекс. Карты»28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8 | Источник: «Яндекс. Карты»

28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8

Источник:

«Яндекс. Карты»

Обсудить
Анастасия Вязигина

Как объехать перекрытия

Ранее в ярославском УМВД публиковали маршруты объезда перекрытия по трассе, которые вводятся для обеспечения безопасности.

Объезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Старая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСтарая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
И еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИ еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Обсудить
Анастасия Вязигина

Жители разных районов Ярославля сообщают о звуках, похожих на взрывы.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Как ходят автобусы

  • городской транспорт, следующий по Московскому проспекту, временно выполняет рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, или двигаются по укороченному маршруту до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом; до железнодорожного вокзала на Московском проспекте;

  • межмуниципальные автобусы, в том числе в сторону Ростова Великого и Переславля-Залесского, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Ярославский аэропорт в Туношне закрыт с 5:06. Меры введения для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Согласно онлайн-табло, в расписании 28 августа стоят два вечерних рейса — из Санкт-Петербурга и обратно. Прилет в 20:40, а вылет — в 21:30.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Что делать при обнаружении обломков БПЛА. Инструкция

Ранее такую памятку опубликовали в Министерстве региональной безопасности:

  • нужно покинуть опасную зону, то есть отойти на расстояние не менее 100 метров за постройку, дерево или укрыться в здании;

  • предупредить о возможной опасности других;

  • ни в коем случае не трогать беспилотник или его части на земле;

  • на безопасном расстоянии сообщить о находке по телефону 122.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Ярославцы в комментариях делятся переживаниями.

«Сидим с дочерью пять месяцев и мужем в коридоре. Очень страшно, не за себя, за ребенка», — написала наша читательница Татьяна.

«Спал, спал и тут тревога», — поделился читатель.

«У меня вообще чуть не истерика. Нет сил больше», — добавила читательница.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Этим утром опасность БПЛА также объявили в соседних Костромской, Ивановской и Владимирской областях.

Обсудить
Анастасия Вязигина

SMS-рассылка с предупреждением об опасности у некоторых операторов пришла с задержкой.

У некоторых пользователей рассылка с предупреждением пришла с задержкой | Источник: читатель 76.RUУ некоторых пользователей рассылка с предупреждением пришла с задержкой | Источник: читатель 76.RU

У некоторых пользователей рассылка с предупреждением пришла с задержкой

Источник:

читатель 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Закрыли детсады

Два детских сада № 98 и № 28 закрыты для ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает губернатор.

«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — сообщил Михаил Евраев.

Детский сад № 98 находится на ул. Академика Колмогорова, 5А, № 28 — на Суздальской ул., 17А.

Обсудить
Анастасия Вязигина

«По Большой Федоровской за последние 40 минут проехали несколько реанимаций, скорых и пожарных. Все машины с включенными сиренами», — передает наша читательница.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Перекрытие движения Трасса М-8 Холмогоры Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
198
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

10 часов
Абсолютно правильно. Это и есть теракт
Гость
13 часов
Все заметили,,,, что только в хорошую и без ветров и дождей ☔ гроз. Всё происходит...и страдает всегда одни районы,,,Фрунзе, Липовая, Нефтестрой.. , не центр не Брагино, .. Пора бы выучить и отследить дорогу от куда их запускают...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«Чем дальше, тем сложнее с бензином»: компания друзей рванула на Алтай на машинах в разгар топливного кризиса
Наталья Чалкова
Мнение
Лучшее время для отдыха в Египте: путешественница назвала 5 веских причин поехать туда не в сезон
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем