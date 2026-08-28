Возбуждено дело о теракте: в федеральном СК прокомментировали атаку на Ярославскую область — онлайн

Губернатор Михаил Евраев призвал соблюдать спокойствие. Ярославцам советуют уйти с улицы в ближайшие здания. В помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в сообщении губернатора.