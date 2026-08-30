Пешехода у зебры сбил грузовик — кто в реальности виноват в спорном ДТП

Увидеть пешехода не позволили мертвые зоны высокого тягача Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com / «Девяткино онлайн»

Новое ДТП на пешеходном переходе в очередной раз показало, что зебра не дает никаких гарантий безопасности, если вы переходите дорогу без оглядки. Тем более если переходите не по самой зебре, а рядом, пытаясь срезать путь. Так сделала женщина, которую тут же сбил грузовик, — разберем это происшествие.

Небольшая двухполосная улица, пешеходный переход, обозначенный разметкой и дорожными знаками. Мы видим, как на встречной полосе в паре метров от зебры женщина начинает переходить дорогу прямо перед грузовиком. В этот же момент грузовик начинает движение, его водитель не замечает пешехода, другие водители начинают сигналить — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com / «Девяткино онлайн»

Вероятно, водитель грузовика стоял и пропускал других пешеходов, а потом поехал. В этот момент женщина и шагнула на проезжую часть — увидеть ее не позволили мертвые зоны высокого тягача.

Кто виноват в ДТП? Водитель Пешеход Не знаю

Переходить дорогу женщина начала еще до зебры и, вероятно, даже до границы, которую задает знак перехода с левой стороны. То есть формально — вне зоны пешеходного перехода.

— Женщиной нарушен п. 4.3 ПДД: дорогу переходят по пешеходным переходам. Перебежать «немного до зебры» — уже нарушение (ст. 12.29 КоАП). И она выбежала на проезжую часть в месте, где водитель не обязан ожидать пешехода, да еще в мертвой зоне высокой кабины. Именно ее действия — причина ДТП. Мог ли водитель по п. 10.1 затормозить и предотвратить наезд? Нет, не мог, женщина шагнула прямо под машину в мертвой зоне, водитель ее просто не видел, — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— В судебной практике суд не ограничивается строгой геометрической формой, нанесенной на асфальт разметкой (зеброй). Данное ДТП будет считаться как произошедшее в зоне пешеходного перехода. Соответственно, водитель, подъезжая к пешеходному переходу и наблюдая пешехода, который явно намеревается перейти дорогу, должен был предпринять торможение вплоть до полной остановки. Предпринял он эти меры или нет, а также была ли у него техническая возможность избежать наезда на пешехода, может быть установлено экспертным путем, — говорит Денис Садовский, адвокат коллегии «Инюркон».

ПДД РФ. «Пешеходный переход» — участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 (человек на синем фоне) и/или разметкой 1.14.1 — 1.14.3 (зебра) и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

В нашем случае зебра на переходе имелась и женщина шла явно не по ней. Однако всё равно суд может посчитать место происшествия зоной перехода. И в любом случае посчитает грузовик источником повышенной опасности (согласно ст. 1079 ГК РФ), а значит, его собственник при любом исходе должен платить компенсацию пострадавшей.