«Зачем ломать то, что работает?»: ярославцы высказались об объединении школ и садиков

Ярославцы высказались по поводу объединения школ и садиков Источник: Кирилл Поверинов











6 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал два постановления о масштабном объединении школ и детских садов в Ярославле. К школе № 49 решено присоединить школы № 7, 42, а также детские сады № 37, 75, 102, 124. Новое учреждение будет работать под общим названием — средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». К школе № 39 присоединят школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Назовут это муниципальной средней общеобразовательной школой «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“». Модернизацию планируют завершить в декабре 2024 года.

В опросе, который был выставлен на сайте 76.RU, 88% читателей высказались против реформы. Но есть и те, кто ее поддерживает. Публикуем мнения горожан о решении властей.

Депутат против

Отрицательную позицию по поводу предстоящей реформы уже высказал на своей страничке во «ВКонтакте» депутат муниципалитета Анатолий Каширин:

— Пошла «оптимизация» школ и садиков. Их объединяют в непонятные центры, причем нигде нет приказов и указов государственных чиновников, всю эту реформу доверено провести муниципалам, наверное, чтобы потом правительству области остаться в стороне в случае провала этой, уверен, скоропалительной идеи. Ну зачем менять и ломать то, что работает? Конечно, я как депутат муниципалитета буду выступать против этого абсолютно непродуманного решения. Даже если, как говорят, это позволит увеличить зарплаты низового звена системы. Мы уже видим, к какому кадровому коллапсу привело сокращение чиновников, в основе которого планировалось повышение зарплат за счет сокращения, но оно(повышение) фактически не произошло, и опытные кадры стали уходить, получив увеличение нагрузки и не получив обещанное повышение. Категорически против этого «эксперимента»!

«Бред!»

Многие простые жители города также против оптимизации системы образования.

— Лучше бы выдели школам средства, чтобы открыть дополнительные классы, а то учатся в классах по 32–36 учеников, все старые школы типовые и рассчитаны на 25 учащихся в классе. А так это очередное отмывание средств бюджета, так как ни одна реформа не обходится без дополнительных вливаний, — пишут в комментариях на сайте 76.RU.

— Директор школы, не знающий специфику детского сада, будет им управлять. Бред! — возмущаются жители.

Люди опасаются, что при новом укладе учителя начнут увольняться из школ.

— Я думаю, что учителя будут бегать к первому уроку в одну школу, ко второму — в другую, потом назад, — пишет горожанин.

Ярославцы не понимают, каким будет экономический эффект от реформы:

— А кого в школах сейчас сокращать? Замов? Так все эти ставки давно раздроблены среди учителей. Станут учителя просто учителями. На пенсию уйдут, в репетиторы. Сделают мегазама? Так это еще поискать надо здорового человека, чтобы с чиновниками общаться.

«Что плохого?»

Высказываний в поддержку реорганизации гораздо меньше.

— Единый комплекс, где садик, школа и дополнительное образование, — что плохого? Без вот этого всего, когда мы бесконечно «поступаем» детей из учреждения в учреждение. И административный штат сократят. Волну «против» поднимают не родители, а директора и завучи, — считают приверженцы реформы.